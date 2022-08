Chris Rock habló, tras las disculpas de Will Smith: “Todo el mundo intenta ser una víctima”

Unas horas después de que Will Smith compartiera un video, en el cual realizaba un sentido pedido de disculpas a Chris Rock por la agresión en los Oscar, el comediante subió al escenario para hacer su show y se burló del tema. En medio de su rutina de stand up, también habló de aquellos que se hacen las víctimas y llamó al actor con un pseudónimo con un particular significado.

“Todo el mundo intenta ser una jodida víctima”, dijo Rock durante su presentación en Atlanta, Georgia. “ Y si todo el mundo dice ser víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas. Incluso a mí me golpeó Suge Smith y al día siguiente fui a trabajar, porque tengo hijos ”, expresó llamando a su colega Suge haciendo un juego de palabras y cambiando el nombre original de la estrella por el del director general de Death Row Records, Suge Knight, quien está preso luego de atropellar y matar a un hombre, tras una pelea.

chris rock estaba presentando un premio y will smith se paro y le pegó

“Cualquiera que diga que las palabras duelen, nunca ha recibido un puñetazo en la cara”, añadió más tarde el comediante durante el espectáculo rememorando el “slapgate” , el cual se produjo el pasado 28 de marzo durante la ceremonia de los galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Aquel día, luego de que Rock subiera al escenario a entregar una estatuilla e hiciera un chiste sobre la alopecia de la esposa de Smith, Jada Pinkett-Smith, el protagonista de Soy Leyenda comenzó a insultarlo desde la platea para finalmente subir al escenario y darle una cachetazo al humorista, frente al desconcierto de los presentes en el Dolby Theatre y de la audiencia alrededor del mundo.

Minutos más tarde, la estrella recibió el Oscar a mejor actor protagónico por su labor en Rey Richard: una familia ganadora, e hizo una solapada alusión a lo ocurrido que sonó más a justificación que a pedido de disculpas. Desde aquel entonces, Smith recibió innumerables críticas por su actitud e incluso se le prohibió asistir a futuras ceremonias de los premios.

El pedido de disculpas de Smith

La semana pasada Will Smith finalmente rompió el silencio con un video publicado en YouTube. “(...) En los últimos meses estuve pensando mucho y haciendo mucho trabajo conmigo mismo. Ustedes me han hecho algunas preguntas justas, y quiero tomarme un momento para responderlas”, se ve en el comienzo del clip en donde procede a leer algunas inquietudes de la gente y a responderlas en vivo.

“¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso cuando ganaste el premio?”, dice en primer lugar. “Es todo borroso”, responde mirando a cámara. “ Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar y cuando lo esté, me lo hará saber. Así que te digo a vos, Chris, que te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable, y estoy aquí para cuando estés listo para hablar “.

“También quiero disculparme con la madre de Chris... Vi una entrevista que le hicieron a la mamá de él y me di cuenta que tampoco la tuve en cuenta, no estaba pensado en cuánta gente saldría lastimada en ese momento. Entonces quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con Tony Rock [el hermano del humorista]. Con Tony teníamos una gran relación, era mi amigo y esto que pasó es probablemente irreparable”, continúa Smith.

El pedido de disculpas públicas de Will Smith

La segunda pregunta que responde Smith es: “Luego de que Jada expresara su molestia, ¿te dijo que hicieras algo?”. “No, yo tomé esa decisión solo, de acuerdo a mis propias experiencias, a lo que fue mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento, bebé. Quiero también pedirles disculpas a mis hijos y a mi familia por la atención que atraje hacia todos nosotros”, responde el actor.