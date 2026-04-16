Padre Guilherme: el cura que es una celebridad internacional y va a hacer bailar a una multitud en Plaza de Mayo

Es una celebridad internacional. Como una estrella de rock con clériman o sotana. Llena estadios en todo el mundo y, cuando no está de gira, celebra la misa en su parroquia, São Tiago de Amorim, en el norte de Portugal.

Guilherme Peixoto, más conocido como “padre Guilherme”, es sacerdote y disc jockey. Dice que usa la música como una forma de conexión espiritual. Y debe ser cierto, porque sus recitales son multitudinarios.

La música y la fe lo trajeron hasta Buenos Aires. Va a participar en un homenaje al Papa Francisco, a un año de su fallecimiento: este sábado 18 de abril a las 20 horas realizará un concierto gratuito en Plaza de Mayo al que se espera que acudan miles de personas.

Padre Guilherme, frente a su consolas, haciendo bailar a una multitud HUGO EDUARDO

Fue, justamente, el primer Sumo Pontífice jesuita y argentino quien lo inspiró a potenciar esta curiosa facera artística: “Él siempre desafió a los curas, nos impulsaba a salir de la sacristía y su forma de hablar me hacía reflexionar sobre cómo soy como sacerdote”, recuerda.

Ahora, tras una breve conferencia, en charla con LA NACION, revive su particular historia. “Comencé esta aventura de la música en 2016, para poder afrontar los gastos de la iglesia donde estaba”, comienza.

Si bien su popularidad siempre fue en ascenso, fue la Jornada Mundial de la Juventud de 2023, en su país natal, lo que lo catapultó a otro nivel. Su actuación ante 1,5 millones de jóvenes hizo que su nombre comenzara a aparecer en los “line up” de algunos de los eventos más prestigiosos de la música electrónica, como Afterlife, Dreamfields y Zamna Festival. Sí, siempre con clériman (el cuello blanco que usan los curas), al lado de los DJ’s más prestigiosos.

La impactante puesta en escena del Padre Guilherme en la Dreamfileds, una de las fiestas electrónicas más importantes del mundo PHOEX

Sus puestas en escena son impactantes. Suele usar cruces formadas con luces LED, imágenes de palomas de la paz e incluso la figura de Cristo. Además, en su repertorio reversiona clásicos del cancionero de la Iglesia, como Aleluya, Gloria y Ave María.

–¿Qué rol jugó el Papa argentino en su vida?

–Tuvo una relevancia especial por el desafío presentaba a los curas. A veces se decía que él, como sacerdote, era muy duro. Pero esa forma de hablar me tocaba y me hacía pensar. Nos invitaba a no tener miedo de ser juzgados, de salir de la zona de confort. Gracias a este mensaje, yo comencé a ganar coraje para hacer algo diferente de lo que ya estaba haciendo a nivel parroquial, en la comunidad donde estaba. Incluso dos de mis primeros temas fueron inspiradas en sus encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti.

Padre Guilherme, tocando, delante de una imagen que representa a la paloma de la paz

–¿Cuál es su proceso creativo? ¿Cómo logra unir la música electrónica con las melodías religiosas?

–Primero trabajo en el mensaje que pretendo transmitir, lo escribo en un texto. Después me enfoco en la música electrónica. Muchas veces también voy desafiando a otros DJs, organistas o músicos de la propia Iglesia para que colaboren conmigo. La música nunca es un proceso aislado, es siempre un trabajo de equipo. Y es así, en equipo, que consigo después tener este resultado, esta música que toca el corazón, pero que siempre tiene presente un poco de nuestra Iglesia.

El Padre Guilherme se convirtió en un personaje popular en su país, Portugal

–¿Cómo dialoga con aquellos que no coinciden con su música?

–Al principio, cuando empecé, temía la reacción de los demás, porque sabía que era algo diferente de lo que se hacía normalmente en la Iglesia. Tenía miedo miedo de lo que pudiera suceder, pero fue algo con lo que aprendí a lidiar. Sí, fue gracias al Papa Francisco. Pero también, en momentos de oración, pude comprender que, incluso nosotros, en la Iglesia, no tenemos que pensar todos de la misma manera. Y entonces aprendí a respetar a los que no les gusta mi música, a los que no se identifican con ella. Cada uno tiene su propio camino. Lo importante es ser fiel al Espíritu Santo, discernir y hacer que el mensaje de la fe llegue a todos, todos, todos.

"Al principio, cuando empecé, temía la reacción de los demás, porque sabía que era algo diferente de lo que se hacía normalmente en la Iglesia", dice Guilherme

–¿Qué mensaje busca transmitir a los jóvenes?

–Hoy hay mucha falta de esperanza en los jóvenes. Hace unas décadas, una persona de alrededor de 20 años ya tenía su propia casa y posibilidades económicas para casarse y tener familia si así lo deseaba. Pero, actualmente, los jóvenes tienen mucha dificultad en proyectar el futuro. Por eso, creo que la música tiene que ser un vehículo que traiga esperanza. A través de la electrónica, creo que también puedo estar junto a los jóvenes con los Evangelios, con mensajes de la Iglesia, y también con mensajes de ilusión y de alegría.

Este año, el Padre Guilherme lanzará su álbum The Body, en colaboración con artistas de diversos países Padre Guilherme

–¿Qué expectativas tiene sobre su presentación en Plaza de Mayo?

–Tenía que venir a la Argentina, no me lo podía perder. Primero, por la conexión con el Papa Francisco. Y segundo, porque otros DJs que vinieron me dijeron que acá tienen un público fantástico, de una cultura de música electrónica única. Más que hablar de Francisco, quiero transmitir lo actual de su mensaje, su legado, que va a perdurar en el tiempo. Y para mí esto es la cultura del encuentro. Cuando estoy en un evento, en un festival o en un club, yo miro hacia la pista y no sé si hay católicos, musulmanes, protestantes, ortodoxos, judíos, no conozco su religión. Pero lo cierto es que están todos juntos en este viaje, están todos disfrutando. En la pista se da esta cultura del encuentro y de la tolerancia.

El padre Guilherme es, además, una celebridad en las redes sociales. Un influencer de la Iglesia. Tiene 2,8 millones de seguidores en Instagram, más que muchas estrellas del cine. Allí comunica su mensaje de fe y también sus novedades como artista. A propósito, este año lanzará el álbum The Body, creado en colaboración con artistas de diversos países. El proyecto supone también la consolidación de su sello, Lux Aeterna Records, dedicado a la promoción de obras que combinan fe y creatividad, música electrónica e innovación.

En su reel de fotos se lo puede ver con uniforme militar, ya que también es teniente coronel del Ejército de Portugal: estuvo destinado, como capellán militar, en Afganistán y Kosovo.

Antes de despedirse de LA NACION, el padre Guilherme insiste en que “todos, todos, todos” están invitados a acompañarlo este sábado. “Aún quienes no se alineen con la Iglesia, que vengan igualmente a bailar, tenemos que vivir en la cultura del respeto y de la tolerancia. Cuando salimos y la fiesta termina, también debemos vivir de esta forma, en el respeto por el camino de cada uno”, insiste.