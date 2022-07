Will Smith compartió un sentido pedido de disculpas público a Chris Rock por la agresión en los Oscar: “Mi comportamiento fue inaceptable”

Cuatro meses después del episodio que se convirtió en uno de los momentos más escandalosos en la historia de los premios Oscar, Will Smith decidió hacer un pedido de disculpas públicas, además de contar que se comunicó con Chris Rock pero que su colega le hizo saber que “no está listo para hablar”.

El “slapgate” se produjo el pasado 28 de marzo, durante la última ceremonia de los galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Luego de que Rock subiera al escenario a entregar una estatuilla e hiciera un chiste sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett-Smith, el protagonista de Soy Leyenda comenzó a insultar desde la platea para finalmente subir al escenario y darle una bofetada al humorista, frente al desconcierto de los presentes en el Dolby Theatre y de la audiencia alrededor del mundo.

La violenta reacción de Will Smith con Chris Rock

Smith recibió minutos después el Oscar a mejor actor protagónico por su labor en Rey Richard: una familia ganadora, e hizo una solapada alusión a lo ocurrido que sonó más a justificación que a pedido de disculpas. Sin embargo, con el paso de las horas, no solo se criticó su actitud, sino también la pasividad que mantuvo la Academia, que apenas condenó el hecho a través de un tuit una vez finalizada la entrega. Días después, la presión pública llevó a un comité de la institución a tomar una medida disciplinaria: prohibirle al actor asistir a la ceremonia de entrega del premio durante los próximos 10 años.

“ Ha pasado un minuto... En los últimos meses estuve pensando mucho y haciendo mucho trabajo conmigo mismo. Ustedes me han hecho algunas preguntas justas, y quiero tomarme un momento para responderlas ”, se lee en el comienzo del video que Smith subió este viernes a su cuenta personal de YouTube.

Vestido con una chomba celeste y una gorra blanca, el actor entonces aparece en escena para leer algunos de los cuestionamientos que recibió por lo sucedido en marzo. “¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso, cuando ganaste el premio?”, dice en primer lugar. “Es todo borroso”, responde mirando a cámara. “ Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar, y cuando lo esté, me lo hará saber. Así que te digo a vos, Chris, que te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable, y estoy aquí para cuando estés listo para hablar ”.

El pedido de disculpas públicas de Will Smith

“ También quiero disculparme con la madre de Chris... Vi una entrevista que le hicieron a la mamá de Chris y me di cuenta que tampoco la tuve en cuenta, no estaba pensado en cuánta gente saldría lastimada en ese momento . Entonces quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con Tony Rock [el hermano del humorista]. Con Tony teníamos una gran relación, era mi amigo y esto que pasó es probablemente irreparable”, continúa Smith.

