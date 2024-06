Christina Applegate, sobre la extraña patología que le diagnosticaron a su hija: “Me siento horrible por no haber prestado atención”

Escuchar

Mientras Christina Applegate atraviesa su propia batalla contra la esclerosis múltiple, su hija Sadie, de 13 años, reveló que recibió recientemente un diagnóstico que le cambió la vida . La hija de la estrella de la versión original de Casados con hijos se refirió a su nueva condición médica en el podcast MeSsy, de su madre.

“Tengo algo llamado POTS”, compartió Sadie. Y agregó: “No tengo idea de qué es realmente, pero tiene algo que ver con el sistema nervioso autónomo y afecta mi corazón. Cuando me levanto, me mareo muchísimo y mis piernas se debilitan mucho y siento que me voy a desmayar ”.

Christina Applegate y su hija Sadie, quien se convirtió en uno de sus pilares desde que le diagnosticaron su enfermedad Jordan Strauss - Invision

Aquella patología, que también es conocida como síndrome de taquicardia ortostática postural, es, en efecto, un trastorno crónico que afecta el sistema nervioso autónomo y la circulación sanguínea . Según las estadísticas, es más común entre las mujeres de 15 a 50 años. Las personas que lo padecen experimentan un rápido aumento de la frecuencia cardíaca al levantarse después de estar sentadas o acostadas. Entre los síntomas pueden aparecer, además, aturdimiento, confusión mental, fatiga, intolerancia al ejercicio, dolor de cabeza, visión borrosa, palpitaciones, temblores, náuseas y desmayos.

Durante el episodio, Sadie explicó que desde hace mucho tiempo viene experimentado los síntomas, pero que muchas veces, al contarlo, no se sintió acompañada. “Odio que hayas pasado por eso y que estés pasando por esto ahora. Realmente lo odio”, le respondió Applegate, profundamente conmovida. “ Estoy triste. Pero te amo y sé que vas a estar bien. Y estoy aquí para vos y te creo. Gracias por sacar esto a la luz y a la conciencia ”, agregó.

Sadie, la hija que Applegate tuvo con su esposo, Martyn LeNoble, recordó haber dejado sus clases de sexto grado y visitar la enfermería varias veces al día. “Siempre sentía que me estaba por desmayar”, explicó. “En clase, si me ponía de pie, decía: ‘Tengo que ir a la enfermería’. Y si estaba en educación física, también”, recordó. “ Me decían: ‘Estás haciendo esto para salir de clase’. Probablemente sea solo ansiedad. Volvé a clase.’ No hacían nada por mí y no me creían ”, indicó.

“ El hecho de que no hicieran nada al respecto definitivamente me lastimó física y emocionalmente ”, continuó. “Porque pensé: ‘Esto es de mala educación y me siento mal y me dices que vaya a educación física y corra vueltas alrededor del campo de fútbol’. No puedo hacer eso’”.

Applegate, a quien le diagnosticaron esclerosis múltiple en 2021, dijo que también subestimó los síntomas de su hija porque ignoraba la existencia de la enfermedad. “Usa capas de ropa en los días de 30 grados y odia la educación física”, justificó la actriz. “Entonces, pensé: ‘Bueno, yo también me sentí así'. Ahora me siento tan horrible por no haberle prestado atención. Simplemente no lo vi en casa, cariño. En casa estabas bien ”, señaló.

Y explicó: “Es que funciona así en nosotras. Salimos al mundo, y el estrés y la ansiedad del mundo hacen que nuestros síntomas se vuelvan mucho más fuertes que los que tendríamos si estuviéramos en la seguridad y el calor de nuestros propios hogares”.

A pesar de los síntomas debilitantes, Sadie explicó que su diagnóstico ha hecho que ahora le resulte más fácil comprender la situación que atraviesa su madre. “Cuando me dice: ‘Oh, me duele un poco en este momento’. Oh, estoy teniendo temblores.’ Si no tuviera esto, probablemente diría: ‘Realmente no me importa’. No sé de qué estás hablando’”, indicó.

Christina Applegate en 2022, cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood VALERIE MACON - AFP

A principio de este mes, durante una charla con Jamie-Lynn Sigler, su compañera en el podcast MeSsy, Applegate reconoció que sufre de “depresión real” como consecuencia del diagnóstico, y que actualmente siente pocas ganas de vivir. “ Estoy atravesando una depresión en este momento, algo que no creo que haya sentido en años ”, reveló.

“Es una verdadera depresión que me asusta un poco, porque me siento fatalista. Estoy atrapada en una oscuridad que no había sentido en mucho tiempo, probablemente en los últimos 20 años”, continuó. “Siendo muy honesta... No estoy disfrutando de vivir”, se confesó con dramatismo. “Ya no disfruto la vida, no disfruto de nada últimamente” , añadió.

Fue en agosto de 2021 que la actriz compartió con el mundo el duro diagnóstico que había recibido tiempo antes. “Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que sé que también tienen esta afección. Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue. A menos que algún imbécil lo bloquee. Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple: ‘Nos despertamos y tomamos las medidas indicadas’. Y eso es lo que hago”, expresó en la red social la ganadora del Emmy.

