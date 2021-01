James Heerdegen debe permanecer a 100 metros de distancia de Christina Ricci y su hijo Freddie, luego de que la actriz presentara una denuncia por violencia doméstica Crédito: Grosby Group

Christina Ricci pidió a la Justicia que mantenga a su exmarido, James Heerdegen, alejado de ella y de su hijo mientras continúe el proceso de divorcio, luego de revelar que el cineasta ejerció violencia tanto física como psicológica contra ella enfrente del niño. Según confirmó People, la solicitud fue concedida y la orden de restricción por violencia doméstica establece que Heerdegen debe mantenerse a 100 metros de la actriz y su hijo Freddie.

Ricci, de 40 años, aseguró que Heerdegen abusó físicamente de ella, en la presentación que hizo su abogada, Samantha Spector, a la que tuvo acceso el citado medio. En la misma, la protagonista de La leyenda del jinete sin cabeza afirmó que Heerdegen la sometió a "abuso físico y emocional severo" y que "muchos de estos actos de abuso" tuvieron lugar frente a su hijo, de 6.

En tanto el abogado de Heerdegen habló con TMZ y dijo que su cliente "niega inequívocamente todas las acusaciones de abuso hechas por la señora Ricci como ocurridas en 2020".

De acuerdo a lo que manifestó Ricci, los abusos comenzaron cuando su pareja se enteró que estaba embarazada, en octubre de 2013 . "Comencé a sentirme extremadamente aislada", dijo al describir unas vacaciones familiares en Nueva Zelanda. En ese momento, según reveló, Heerdegen dijo algo que la hizo pensar que él podría matarla.

"Dijo que la única forma en que podría sentir lástima por mí era si me desmembraran en pedacitos", describió Ricci en la declaración. "Esa noche escondí todos los cuchillos en la cabaña donde nos estábamos quedando. Temí por mi vida y la vida de nuestro hijo. Dormí en una habitación separada con Freddie, y cerré la puerta", explicó.

Además, aseguró que recibió un ataque brutal por parte de su marido el 16 de diciembre de 2019. Al poco tiempo, le dijo que quería divorciarse y llegó la pandemia. La actriz dijo que quedó atrapada en la casa con un hombre que había abusado física y emocionalmente de ella, y sabía que ella quería terminar el matrimonio. Lo que hizo que su 2020 fuera aún peor.

Ricci describió en su declaración que una vez que comenzó el encierro, Heerdegen se centró únicamente en castigarla y aterrorizarla las 24 horas del día. "Tenía miedo de dormir por la noche", dijo. Y además contó que en junio pasado su expareja la persiguió dentro y fuera de la casa mientras intentaba quitarle su celular para impedir que llamara al 911. "Me agarró de las muñecas y las manos, me arrastró y tiró mi cuerpo contra un pozo", detalló. "Sufrí cortes, hematomas y dolor en la cadera, lo que todavía me causa dolor", sumó.

Los hostigamientos continuaron: según reveló, Heerdegen le llegó a tirar café, gritar, escupir y hasta arrojarle una silla encima, todo en presencia de su hijo. Fue entonces cuando hizo la primera denuncia y solicitó el divorcio.

