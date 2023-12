En esta nota recordamos sonados romances que generaron un gran interés en los lectores de LA NACION durante este año

Desde las relaciones que significaron un sostén emocional muy profundo para el actor Gastón Pauls a los romances de Julio Iglesias con artistas argentinas pasando por el vínculo que ya lleva 35 años de Guillermo Francella y su esposa, Marynés Breña, estas fueron las cinco historias de amor favoritas de los lectores de LA NACION durante este 2023 .

*Julio Iglesias y sus romances argentinos

Julio Iglesias en la cumbre de su fama, en 1981, en un show de la TV francesa Thierry Orban - Sygma

Julio Iglesias vivió romances resonantes , entre ellos, aquellos que entabló con figuras de nuestro país. Mónica Gonzaga tuvo una relación que llegó a durar una década; Marixa Balli , en tanto, tuvo un vínculo signado por lo efímero; y en el caso de las Trillizas de Oro, quienes fueron sus coristas, durante mucho tiempo, trascendió que una de ellas, María Laura, habría sido su amor platónico. Gonzaga lo conoció en los 70 en Venezuela, cuando él estaba de gira y ella participaba de un concurso de belleza.

“Me acuerdo que hubo una cena y empezamos a hablar. Yo no sabía ni quién era porque si bien ya tenía éxito, no era tan famoso como lo fue después. Estábamos con Arnaldo André y Zulma Faiad. Me invitó a ver su espectáculo y quedé encandilada. Después fuimos al camarín, al otro día al hotel y me pidió que hiciera parte de la gira con él”, le contó la exvedette, modelo y actriz a LA NACION. Gonzaga definió a ese romance como “intermitente” y recordó momentos inolvidables, como cuando disfrutaban de una copa de champagne en la terraza de la casa del músico. “Yo la pasé bárbaro” , añadió y reveló un importante dato: que Iglesias quería formalizar con ella y formar una familia.

Mónica Gonzaga recordó su romance con Julio Iglesias Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Marixa Balli también conquistó el corazón del músico y aludió a ese primer flechazo en diálogo con Urbana Play: “Lo conocí en el hotel Hermitage de Mar del Plata. Yo tenía 16 años y estaba tomando el té con mis tíos cuando entró Julio con un séquito de chicas, saludó a todos y se quedó impactado cuando me vio. A los quince minutos bajó el secretario y nos invitó, a mis tíos y a mí, al show que daba al día siguiente en el hotel y a la cena. Fuimos con mi tía y en la cena estuvimos en la mesa de Julio. Mi tía le comentó que yo era menor de edad y él respondió: ‘Tengo que esperar a que crezca’”, contó la panelista sobre ese encandilamiento que experimentó el artista.

Años después, cuando Balli trabajaba con Jorge Guinzburg en su programa Peor es nada, se reencontraron, ya que Iglesias fue convocado al ciclo. “Se paró delante mío y me dijo ‘A ti te conozco’ ¡No lo podía creer! ‘Ya no tienes 16′, me dijo. Empezamos a salir, lo acompañé en muchos viajes, me divirtió la experiencia, conocer otro mundo, viajar en avión privado, andar en Rolls Royce, la alfombra roja. No sé si él me copaba tanto, pero lo pasé brutal. Fue todo muy hermoso, y era interesante conversar con Julio”, amplió Marixa, quien contó que la relación no prosperó porque Iglesias le pidió que se mude a Miami y ella no quiso dejar la Argentina.

"La relación con Julio se cortó porque quiso que me quedara con él en Miami y yo no quise", recordó Marixa Balli DIEGO SPIVACOW / AFV - LA NACION

El vínculo con Las Trillizas de Oro , en cambio, fue muy diferente. El español fue acompañado de la estrellas argentinas durante una de sus giras internacionales y, de acuerdo a lo mencionado por María Laura en una entrevista concedida a LA NACION, habría sentido un amor platónico por ella, quien en ese momento tenía 17 años.

Las Trillizas de Oro recordaron su trayectoria con Julio Iglesias Instagram: lastrillizasoro

“Julio se contactó a través de Juan Alberto Mateyko y cuando nos llegó la propuesta de trabajar con él estábamos todos nerviosos porque era un cambio radical: una cosa es participar en un disco y otra hacer galas en España, que eran giras de año y medio. Pero lo pasamos muy bien, siempre fue muy respetuoso”, recordó e hizo referencia a los sentimientos del artista hacia ella. “He leído en un libro que escribió el representante, Alfredo Fraile, que decía que fui su amor platónico (risas), pero la verdad es que siempre se portó muy bien. Un gran profesional y para nosotras fue un gran salto internacional porque empezamos a trabajar en Europa (…) Siempre mis hermanas, María Eugenia y María Emilia, bromean y dicen que él tenía preferencias, que yo viajaba con él en primera. Y algo de eso escribió Fraile en su libro, pero no lo dice Julio”, remarcó.

*Las pasiones de Susana Giménez

Susana Giménez con su primer marido, Mario Sarrabayrouse

La diva de los teléfonos vivió grandes romances de alto perfil. Su primer amor fue Mario Sarrabayrouse, con quien se casó y tuvo a su hija, Mercedes. Cuando se mudaron juntos, la pareja discutía con frecuencia y el vínculo empezó a empañarse. El divorcio llegó cinco años después de la boda. Giménez dejó la casa que compartían con su hija en brazos y empezó a trabajar como modelo. En ese momento, la vida la cruzó con Héctor Cavallero, productor teatral y socio de una agencia de publicidad, quien quedó cautivado por Susana. La relación se prolongó durante ocho años.

“Fuimos muy felices. Quise mucho a Héctor, pero era un mujeriego empedernido”, recordó Susana. Poco antes de la separación, la artista conoció a Carlos Monzón en el rodaje del film de Daniel Tinayre, La Mary, y la conexión fue muy fuerte. “Hubo mucha persecución, mucho morbo alrededor de nuestra relación. Nos miraban como si fuéramos La bella y la bestia. Nos convirtieron en una pareja integrada por dos símbolos sexuales y simplemente pasó que me enamoré”, expresó la diva y sumó: “(En el rodaje) Había un clima propicio como para que en nosotros se despertara lo que finalmente se despertó. Tal vez si en vez de filmar La Mary hubiéramos filmado Manuelita, la tortuguita de María Elena Walsh, no nos hubiera pasado. Nos prendimos fuego y no pudimos con el fuego”.

La actriz y Monzón se conocieron durante el rodaje de La Mary, la película de Daniel Tinayre que se estrenó en 1974 Archivo

En 1978, Giménez se separó entre versiones de episodios de violencia padecidos, y vivió un fugaz romance con Cacho Castaña. Luego tuvo vínculos con Sergio Denis, Norberto Draghi, y Ricardo Darín , a quien hasta el día de hoy la une una profunda amistad. Tras su ruptura con el actor, Susana conoció a Huberto Roviralta en una fiesta en el Hotel Alvear en la que bailaron y se divirtieron toda la noche. Se casaron en 1988, con una gran fiesta para 500 invitados en el lugar en el que se habían visto por primera vez, el Roof Garden del Alvear.

Con el tiempo, Giménez empezó a notar las enormes diferencias que tenía con él, y la relación tuvo punto final en 1998, pero con una enorme polémica sobrevolando a la diva, quien debió afrontar un divorcio millonario, ya que Huberto le reclamó la mitad de su fortuna, lo que derivó en el episodio del famoso cenicero que Susana le revoleó a Huberto por la cabeza. Tiempo después, la estrella le dio 10 millones de dólares en una época de enorme exposición.

Susana Giménez tuvo un romance fugaz con Cacho Castaña y con el tiempo se convirtieron en amigos

“La situación se me escapó de las manos. Fue humillante y vergonzante. Pero cualquiera de ustedes puede haber pasado una discusión violenta. Hace muchos años que trato de salvar mi pareja, trato de mejorar la convivencia y bueno, no se pudo”, contó la diva, quien también tuvo vínculos de alto perfil con los empresarios Jorge ‘Corcho’ Rodríguez y Jorge Rama, de quien se separó en 2009. “Cuando descubrí sus adicciones lo eché. Ya había notado un cambio antes, así que no me costó nada terminar la relación. Igual, si hubiera estado enamorada, lo habría dejado también porque no soporto a los borrachos ni a los drogones”, dijo Susana en una entrevista de radio. A partir de ese momento, la conductora y actriz empezó a resguardar mucho más su privacidad.

*La elegida de Guillermo Francella

Guillermo Francella y Marynés, 35 años de amor y dos hijos Gerardo Viercovich - LA NACION

El querido actor cruzó miradas con quien se convertiría en el amor de su vida en el cumpleaños de su hermano. El protagonista de El encargado tenía 32 años cuando conoció a Marynés Breña, una azafata de 21 años. “Era muy mocosa cuando nos conocimos. Compartimos mucho y lo que es más importante, nos hemos adaptado al paso del tiempo. Hay conexión, diálogo, lo conversamos todo. Vivió todos los momentos de mi vida, incluida la paternidad, que es lo máximo, la exaltación de la felicidad. Como familia mantenemos una excelente relación. Tenemos dos hijos adorables, una relación de mucho compañerismo y somos muy, muy unidos”, le compartió el actor a LA NACION sobre ese vínculo que nació en septiembre de 1987, cuando una amiga los quiso presentar.

“Nunca me banqué mucho las presentaciones”, reveló el actor. “Fue bastante fortuito. Era el cumpleaños de mi hermano, algo me habían dicho de que me querían presentar a alguien. Me senté frente a frente en la misma mesa y tuvimos una relación divina de entrada. Es una compañera de fierro”, recordó Francella sobre esa jornada en la que intercambiaron números de teléfono. A los pocos días, la llamó, y desde ese momento nunca se separaron. Cuando el actor le propuso la convivencia, ella le respondió: “Primero hay que casarse” .

Con sus hijos, Nico y Yoyi Gerardo Viercovich

En efecto, la boda no tardó en organizarse. Los novios se casaron por civil y por iglesia dos años después de haberse conocido, en septiembre de 1989 . En el día del cumpleaños 35 de Francella, su esposa le daba la mejor noticia posible: estaba esperando a su primer hijo. Nicolás Francella nació el 22 de octubre de 1990; y la segunda hija de la pareja, Johanna ‘Yoyi’ Francella, nació tres años después, el 4 de diciembre.

En la actualidad, ambos trabajan como actores. “Estamos en esta etapa de acompañar a los chicos en sus proyectos, muy orgullosos de que los dos puedan vivir de lo que tanto amaron, los dos trabajando en esto. Nunca me imaginé en la vida que quisieran seguir mi carrera. Sí de mi hija porque desde muy chiquita lo quiso. Pero había que ver si se le daba. Ahora, verlos crecer en la actuación nos da mucha felicidad”, manifestó Francella.

Cuando se conocieron, Marynés tenía 21 años y Guillermo, 32

Marynés también acompaña a sus hijos y a su marido en sus respectivas carreras y lo hace con un muy bajo perfil. “Hemos conseguido formar una familia muy sólida”, manifestó el actor, muy enamorado y sumó: “Ella es una mujer de fierro, que está siempre”.

*Las mujeres de Gastón Pauls

Gastón Pauls, a los besos con una de sus últimas novias Gerardo Viercovich

Cuando el actor daba sus primeros pasos en los medios con ese fenómeno que fue Montaña rusa, conoció a su primera novia famosa, la actriz Nancy Dupláa, con quien formaba una gran dupla en la ficción en la que interpretaban a Mariana y Alejandro. Estuvieron juntos cuatro años en los que la prensa los seguía a todas partes. “Lo disfruté muy poco porque no sabía manejar el éxito y me sentía desamparada”, contó ella mientras él asentía en su programa de Crónica, Seres libres, en el que hablaron de la adicción del actor, que comenzó por esos años.

“Me cuidabas un montón. Yo no veía que lo que te pasaba era la droga. Tampoco estaba bien para poder sostener semejante situación”, dijo ella, a lo que él respondió: “Creía que nadie se daba cuenta y yo tampoco estaba viendo claro”. En 1998, se terminó el vínculo amoroso, pero comenzó una entrañable amistad. “Con Gastón nunca dejamos de ser amigos. Además nos vemos con los chicos de Montaña Rusa y tenemos un chat muy activo. Gastón es el más melancólico y el que más material tiene y nos manda fotos”, compartió Dupláa.

Gastón Pauls y Nancy Dupláa, en tiempos de Montaña Rusa

En 2007, el actor conoció a uno de sus grandes amores, Agustina Cherri. Su conexión fue tan fuerte, que a los tres meses de verse por primera vez, ya estaban viviendo juntos. La relación duró 7 años, y ambos fueron padres de Muna y Nilo. Cuando se separaron, en el momento más oscuro del actor, este manifestaba: “Estoy perdiendo a la mujer que amo. Estoy enfermo y necesito ayuda”. Asimismo, en su ciclo se refirió al gran apoyo que recibió de su expareja. “Por primera vez me miró, se levantó, agarró su agenda y me dio un número que tenía anotado y me dijo: ‘Ella trabaja con adictos, andá a verla’. Llamé a esta mujer y le dije: ‘Estoy puesto, no puedo ir ahora’, y me contestó: ‘Vení mañana’”.

Cherri, por su parte, habló con LAM sobre ese momento de su vida junto a Pauls. “Fue realmente muy difícil. Yo me involucré, estudié y aprendí que es una enfermedad, qué es lo que uno como familiar tiene que hacer para saber en qué lugar ubicarse. Muchas veces me desbordaba, pero tengo que agradecerle a Dios que Gastón hoy esté bien. Fueron muchísimos años y la adicción es una enfermedad que no tiene cura. Estuve al lado de él y más allá de todas las cosas que se dicen , es un tipo que volvería a elegir cada segundo de mi vida. Es el tipo más leal, más sincero y más padre”, expresó la actriz.

Agustina Cherri, la mujer que acompañó a Gastón Pauls durante un período muy oscuro de su vida

En 2015, Pauls conoció a la actriz uruguaya Valentina Barrios Hackembruch, con quien filmó la película El sereno. Luego de un tiempo de romance a distancia, Valentina decidió instalarse en la Argentina para vivir con Pauls, y conoció a sus hijos. Sin embargo, la relación se disolvió años más tarde. En 2019, el actor tuvo un vínculo con Camila Canicoba Jaimes, de quien se separó en 2020, cuando se lo relacionó con la modelo Liz Solari. A pesar de que ninguno habló sobre la misma, trascendió que vivieron juntos en Uruguay mientras compartían un proyecto profesional. El vínculo habría durado un año. “Eran íntimos amigos de toda la vida y ahí nació el amor, con ella ya separada de su marido italiano”, contaron en el programa Socios del espectáculo.

“He tenido parejas que me acompañaron desde que me separé de Agus, en 2014. Ella vivió un año de mi consumo y después gracias a Dios vivió seis años de Gastón limpio, y mis parejas posteriores vieron a un Gastón sin necesidad de drogas. Ahora estoy solo, llevando adelante mis proyectos y disfrutando a mis hijos. Y me encanta”, le aseguró el actor a LA NACION .

*Silvina Luna, entre grandes amores y desilusiones

Silvina Luna con Manuel Desrets, uno de sus grandes amores Archivo

El 31 de agosto de este año, el mundo del espectáculo lloró la muerte de la joven actriz y modelo, Silvina Luna , quien falleció por una insuficiencia renal que desarrolló tras un procedimiento estético realizado por Aníbal Lotocki en 2010. Luna era una persona muy querida en el medio y sus grandes amores la recordaron con mucho afecto al enterarse de su triste partida. Entre sus primeros romances se encontraban el exjugador de Argentinos Jrs., Matías Mantilla, y el exfutbolista Fernando Gago, de quien afirmó haber estado enamorada antes de la desilusión generada por sus engaños con otras mujeres. En 2009, la ex Gran Hermano conoció al músico Iván Noble, con quien tuvo un breve romance.

Otro de sus grandes amores fue el DJ Manuel Desrets, que llegó a su fin en 2016, como le contaba Luna a LA NACION . “Con Manuel se terminó la relación, estamos en caminos distintos y quiero enfocarme en el presente”, expresaba la joven. Un año después, vivió una de sus relaciones de más alto perfil con El Polaco que tuvo muchos vaivenes, como ella misma expresó tras la ruptura.

Silvina y El Polaco vivieron un vínculo tan apasionado como conflictivo

“La relación con él no fue sana. Había excesos, ahí entran un montón de cosas que no estaban claras, como pareja fue una elección mala”, dijo Luna en el programa El Show del Espectáculo (Radio Urbana) y añadió: “Los vínculos son de a dos. Empezó como una amistad en el teatro y cuando fuimos profundizando en la relación había un montón de cosas que no iban. Su trabajo es a la noche y en su día no hay mucho orden”.

Cuando el músico se enteró de la lucha de su expareja, manifestó: “Es una tristeza lo que está pasando. Ella no se merece lo que está viviendo, es una mujer joven. Yo la quiero mucho, pasamos cosas lindas y tengo los mejores recuerdos siempre en mi corazón”, expresó. Cuando Luna falleció, El Polaco la recordó en redes con una foto de ambos y unas palabras afectuosas.

Silvina Luna se mostró relajada durante el tiempo que vivió en Panamá Instagram: @silvinalunaoficial

En 2021, en medio de su proceso de sanación, Luna se fue de vacaciones a Panamá, donde permaneció un largo tiempo . En diálogo con LA NACION, la modelo desmintió entonces una relación con Rodrigo Fernández Prieto y contó que estaba conociendo a “una persona hermosa”, un brasileño que no vivía allí, pero con quien estaba iniciando un vínculo. “Ahora él está en los Estados Unidos y yo acá. Posiblemente nos crucemos en Panamá, es una relación libre. Estoy soltera”, contaba a finales de 2021 en su regreso a la Argentina, cuando aceptó la propuesta de trabajar en el reality de eltrece, El hotel de los famosos, en el que conoció al locutor Martín Salwe, con quien tuvo un romance efímero.

En ese mismo momento, Luna expresaba que su prioridad era enfocarse en su salud y recuperarse para cumplir su sueño de ser madre, anhelo que lamentablemente quedó trunco, para conmoción de sus seres queridos y colegas que la despidieron este año.

