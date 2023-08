escuchar

De la exposición mediática tras su participación en el programa Gran Hermano en los 2000 a la senda espiritual y el camino del autoconocimiento que empezó a transitar mientras aprendió a convivir con los problemas de salud que marcaron la última porción de su vida: a lo largo de los años, Silvina Luna, que murió este jueves a los 43 años, experimentó grandes amores, ilusiones y desengaños sentimentales que la llevaron a ser noticia en más de una oportunidad.

“Mi mejor universidad es mi vida, mi proceso personal comenzó hace muchos años”, afirmaba la actriz rosarina a mediados de 2021 en diálogo con LA NACION mientras iniciaba un nuevo capítulo de su vida en Panamá. Para entonces, quedaban atrás las relaciones difíciles que en más de una ocasión dijo haber tenido con algunos de sus novios. “ Siempre me definí como una buscadora y siento que algunos eventos fuertes me condujeron a conocer personas que me dieron herramientas para superar, sanar, cuidarme y tener una mejor relación conmigo y los demás ”, revelaba por entonces.

Dos romances en el fútbol

Uno de los primeros amores mediáticos y de los más duraderos que se le conocieron a Silvina Luna fue con el exjugador de Argentinos Jrs. Matías Mantilla. La relación se prolongó durante cerca de tres años y se vio interrumpida cuando el futbolista inició un vínculo con Rocío Guirao Díaz, de quien finalmente se separó para volver con la exconcursante del reality Gran Hermano. La pareja no prosperó luego de que el deportista dejara el país para seguir su carrera en España.

Silvina Luna y su lapidario diagnóstico de su noviazgo con Fernando Gago cuando acudió como invitada al progama de Andy Kusnetzoff

Posteriormente, Silvina mantuvo una relación amorosa declarada con el exfutbolista Fernando Gago, de quien afirmó luego haber estado enamorada. Invitada al programa PH - Podemos hablar en el año 2021, la modelo rosarina llegó a calificar al deportista como “el peor novio famoso” que tuvo. Y contó por qué: “ Yo estaba ahí, enganchada, teníamos una relación y en un momento veo por las revistas que se estaba yendo a España con otra chica, con Mica Vázquez ”.

La anécdota narrada por la actriz se remonta a la época en que Gago viajó a Europa para incorporarse al plantel del Real Madrid y lo hizo, efectivamente, acompañado por la actriz Micaela Vázquez. “ Tenía una relación a dos puntas. Salía con las dos ”, recordó Luna tiempo después.

Breves pero ruidosos

Tras su separación de Julieta Ortega, en 2009, después de siete años de relación y un hijo en común, Iván Noble mantuvo al año siguiente un breve romance con Silvina Luna que llegó a su fin en junio de ese mismo año. Sobre la relación con el líder de Los Caballeros de la Quema, hablaron ambas ex del cantante en el programa de televisión Flor de Equipo, el año pasado.

Julieta Ortega le recriminó en vivo a Silvina Luna haber salido con su ex Iván Noble

“Por supuesto que cuando me enteré no me gustó nada”, contó la hija de Palito en ese momento, al tiempo que reveló que cuando finalmente conoció a Luna en persona, llegó a su casa, llamó a su ex y le dijo: “‘ Estuve con Silvina Luna, es divina ’”, a lo que el padre de su hijo le habría respondido con naturalidad: “‘¿Viste? Yo te dije”.

La modelo también disfrutó en 2011 de un amor de verano con Aíto De La Rúa en Punta del Este, aunque lo negó públicamente. “Estoy sola”, decía la ex Gran Hermano cuando se la vinculaba con el hijo del expresidente argentino. Por aquellos tiempos, agregaba: “Estoy más sola que nunca. Cuando pase eso mágico de enamorarme y llegue el amor a mi vida, lo voy a contar”.

Amor y traición

“Con Manuel se terminó la relación, estamos en caminos distintos y quiero enfocarme en el presente”, le contaba Luna a LA NACION en junio de 2016. Instalada en Nueva York, buscaba dejar atrás su relación de cuatro años con el DJ Manu Desrets, que le había dejado un sabor amargo.

Y es que, poco tiempo después de decir adiós, la modelo se enteró por las fotos de una revista que su amiga, Vito Saravia, estaba iniciando una relación con su ex. “ Me enteré por los medios, eso fue feo. Éramos amigas, viajamos juntas, me escribía para preguntarme cosas de mis cremas. Es difícil remontar una amistad cuando no hay honestidad. Uno no puede manejar el destino de las otras personas y tampoco los vínculos, uno no es dueño de nadie. Pero venía a mi casa, compartíamos cosas”, explicó tiempo después la rosarina.

“Lo más divertido fue que ellos empezaron a salir en Año Nuevo en Mar del Plata, supuestamente. Y el 15 de diciembre le conté que había ido a visitar a la familia de Manu y que me había agarrado nostalgia. ¡O sea que a los 15 días lo fue a buscar!”, dijo entre risas, durante una nota con LAM. Por supuesto que el vínculo con Saravia se rompió de inmediato al tomar conocimiento de su “traición”.

Un vínculo “poco sano” y con “excesos”

Silvina y El Polaco vivieron un vínculo tan apasionado como conflictivo Instagram

Hacia 2017, Luna conoció a El Polaco cuando ambos trabajaban en una obra de teatro. Aunque se comprometieron tiempo después, el romance duró solo un año. “ La relación con él no fue sana. Había excesos, ahí entran un montón de cosas que no estaban claras, como pareja fue una elección mala ”, dijo dos años más tarde la modelo invitada al programa El Show del Espectáculo (Radio Urbana). Si bien admitió que conservaba momentos divertidos del tiempo compartido con el cantante en 2019, afirmó que otros fueron de decepción. “Los vínculos son de a dos. Empezó como una amistad en el teatro y cuando fuimos profundizando en la relación había un montón de cosas que no iban. Su trabajo es a la noche y en su día no hay mucho orden”, decía.

En julio, consternado por el cuadro clínico que atravesaba su expareja, El Polaco afirmó: “Es una tristeza lo que está pasando. Ella no se merece lo que está viviendo, es una mujer joven. Yo la quiero mucho, pasamos cosas lindas y tengo los mejores recuerdos siempre en mi corazón ”, expresó el músico, deseando a la actriz una pronta recuperación.

Nuevos proyectos y un nuevo amor en Panamá

Silvina Luna se mostró relajada durante el tiempo que vivió en Panamá Instagram Silvinalunaoficial

En 2021, Luna se fue de vacaciones a Panamá y entendió que podía quedarse a vivir allí durante un tiempo y desarrollar nuevos proyectos relacionados con el camino del autoconocimiento. En diálogo con LA NACION, la modelo desmintió entonces una relación con Rodrigo Fernández Prieto, expareja de Floppy Tesouro, y revelaba que mientras estuvo en la isla conoció a “una persona hermosa”, un brasileño que no vivía allí pero con quien estaba iniciando una nueva relación. “Ahora él está en los Estados Unidos y yo acá. Posiblemente nos crucemos en Panamá, es una relación libre. Estoy soltera”, contaba a finales de 2021 en su regreso a la Argentina.

El tiempo pasó y llegó el momento de su participación en el reality El Hotel de los Famosos, en abril de 2022, donde la actriz dijo que hacía tiempo que estaba sola y que había sido un momento de mucho disfrute. “Estoy bien así como estoy ahora, no apareció la persona. Ojo, puede pasar (enamorarme). Además, está en el radar ser madre, pero no es algo que tenga que ver con mi presente actual. Hoy tengo otras prioridades más relacionadas con mi salud”, afirmaba la modelo. Aun así, dentro del reality de eltrece se permitió vivir un breve romance con el locutor Martín Salwe, quien fue testigo directo de los problemas de salud que la aquejaban tras la mala praxis durante un procedimiento estético por el que fue condenado el médico Aníbal Lotocki.

LA NACION