escuchar

“Quedé en shock cuando lo supe”, declaró en 2005 Sienna Miller cuando se enteró que su prometido, Jude Law, estaba teniendo una relación con la niñera de sus hijos. Ese impacto sobre el que aludió la actriz también lo experimentaron otras estrellas de Hollywood que debieron sortear la presión de los medios cuando sus vínculos fueron puestos bajo la lupa.

*Meg Ryan y un inesperado romance con Russell Crowe

Ryan tuvo un affaire con Russell Crowe, a quien conoció en el rodaje de Prueba de vida Grosby Group - LA NACION

La actriz, quien este año hizo su regreso a la comedia romántica, creyó, a fines de los 80, haber encontrado el amor que la iba a acompañar durante toda la vida cuando entabló una profunda conexión con su colega, Dennis Quaid, en el rodaje de la comedia de ciencia ficción, Innerspace, y luego en el thriller D.O.A. La propia Nora Ephron, amiga de Ryan, quien la había elegido para sus films Sintonía de amor y Tienes un e-mail, se refirió a esa relación incipiente.

“Ellos tienen un vínculo que te hace sentir completamente humillada respecto de tu propia vida porque es demasiado genial y fabuloso”, bromeó en ese entonces la recordada cineasta y escritora. En efecto, el vínculo era tan especial, que en 1991 decidieron casarse en el Día de los enamorados, y en 1992 le dieron bienvenida a su primer y único hijo, Jack .

Dennis Quaid reveló que la popularidad de Meg Ryan lo afectó porque lo hizo sentir muy inseguro Grosby Group - LA NACION

Los problemas empezaron a surgir cuando la carrera de Quaid sufrió varios golpes y la de Ryan, por el contrario, brillaba más que nunca. Según contaría el actor tiempo después, eso le ocasionó una fuerte depresión y se volcó al consumo de drogas. “Básicamente consumía cocaína constantemente, pasé muchas noches gritándole a Dios: ‘Por favor, sacáme esto, no lo voy a volver a hacer porque solo me queda una hora para ir a trabajar’, pero después era la tarde y pensaba ‘ah, bueno, no está tan mal’. Tuve una experiencia en la que me veía a mí mismo muerto o bien perdiendo todo lo que significaba algo en mi vida”, contó en el programa Today de Megyn Kelly, en el que admitió haberle sido infiel a Ryan producto de sus inseguridades.

“Cuando empezamos a salir yo era el más exitoso, pero después la gente comenzó a gritar su nombre en la calle y tengo que admitirlo: sentí que había desaparecido . Nunca pensé que era tan pequeño, pero lo era”, explicó el actor.

Por muchos años, Meg Ryan y Dennis Quaid formaron una de las parejas doradas de Hollywood. Hasta que algunas infidelidades -de ambas partes-, terminaron por destruir al matrimonio Archivo

En cuanto a Ryan, también decidió hacerle frente a los requerimientos de la prensa y habló sobre lo que sucedió con ese vínculo que parecía a prueba de balas. “Dennis fue fiel por mucho tiempo y eso fue muy doloroso. Incluso me enteré de más infidelidades una vez que había firmado el divorcio y yo siempre permanecí ahí, comprometida con el matrimonio, pero había días en los que pensaba que todo era muy descabellado y devastador”. En 2000, le planteó a Quaid sus ganas de separarse, al tiempo que filmaba el drama Prueba de vida con Russell Crowe, en quien encontró la contención que buscaba. “Dennis veía las fotos de ellos juntos y se deprimía, comenzaba a llorar”, declararon amigos del actor en ese momento. Sin embargo, Ryan se ocupó de desmentir las versiones de que había iniciado un noviazgo con Crowe antes de su divorcio, que se produjo el 16 de julio de 2001, y que dejó a la actriz devastada, mientras el protagonista de Gladiador creía que tenía un futuro con ella.

“Lo lastimé mucho [a Russell], hubo un momento en el que sentí que no podía involucrarme de lleno en una relación a largo plazo, no tenía que ser en ese instante, entonces lo dejé”, se sinceró y añadió: “Él no arruinó ningún matrimonio y siempre le voy a agradecer por no haber salido a exponer nada sobre lo que vivimos. Yo no me divorcié por él: yo me divorcié porque mi relación [con Dennis] no estaba funcionando”.

*Sandra Bullock y una infidelidad que no pudo perdonar

Sandra Bullock se divorció de Jesse James en 2010, paradójicamente el mejor año de su vida profesional GROSB GROUP - LA NACION

Este año, Sandra Bullock sufrió la pérdida del hombre que la “salvó”, el fotógrafo Bryan Randall, quien murió el 5 de agosto tras luchar contra la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. La actriz de Máxima velocidad siempre hacía hincapié en cómo el ingreso de Randall a su vida le había devuelto la confianza en el amor, confianza que había perdido por el suplicio que pasó junto a su expareja, el conductor y fabricante de motos Jesse James . Ambos se conocieron en 2004, en un encuentro organizado por James, quien ese momento era un exitoso conductor gracias a la popularidad del reality Monster Garage. El flechazo los condujo a concertar una nueva cita, la primera de muchas que fueron el preludio a la boda que llegó tan solo un año después de la primera vez que se vieron.

La actriz logró lo que tanto anhelaba, una relación estable que no atentara contra su carrera profesional. El ansiado equilibrio perfecto. En ese momento, Bullock recibía excelentes críticas por sus trabajos en Crash, Infame, La propuesta y Un sueño posible, la biopic que le valió el Oscar a mejor actriz en la ceremonia de 2010. Al recibir la estatuilla dorada y tras hacer unas bromas fiel a su personalidad, Bullock miró a James y lo definió como ese amor que siempre estuvo esperando. El primer plano del presentador lo mostraba con lágrimas en los ojos, emocionado por el logro de su esposa. Una semana más tarde, el matrimonio se quebraba.

Sandra Bullock y Jesse James protagonizaron una separación escandalosa

Las alarmas sonaron cuando Bullock canceló su aparición en la prémiere de Un sueño posible en Londres alegando “imprevistos asuntos personales”. Horas más tarde, se la vio retirando sus pertenencias de la casa que compartía con James y su hijastra Sunny en California. Cuando la prensa indagó en lo que estaba sucediendo, el desconcierto fue absoluto. James había tenido una relación extramatrimonial con la tatuadora Michelle ‘Bombshell’ McGee mientras la actriz filmaba la película de John Lee Hancock. Asimismo, McGee echó más leña al fuego divulgando las conversaciones privadas que había entablado con el presentador, lo que destrozó a Bullock, quien terminó el vínculo ni bien se enteró de la traición.

Luego, comenzaron a surgir más noticias sobre otras infidelidades que el propio James reconoció. “Hay una sola persona a la cual culpar por esta situación y soy yo; todo esto le causó a mi esposa y a mis hijos dolor y vergüenza. Estoy extremadamente triste por haberles ocasionado esto. Lamento mucho todo lo que les causé. Espero que en sus corazones encuentren la capacidad de perdonarme”, manifestó antes de internarse en una clínica de rehabilitación para tratar su presunta adicción al sexo. De todos modos, Sandra había cerrado la puerta de manera definitiva y en 2010 ya estaba divorciada.

Sandra Bullock sufrió la exposición mediática y la sorteó con bajo perfil y escasas declaraciones a la prensa Invision/AP

“Estamos todos donde debemos estar. No se puede mirar atrás, y yo agradezco estar aquí, bendecida por lo que tengo”, fue la única frase que brindó la actriz, en una entrevista con Vogue, sobre lo sucedido con su matrimonio. Recordemos que Bullock tenía un proyecto de familia con James, y que en 2005 había iniciado el proceso de adopción de un niño llamado Louis, quien llegó a su vida para modificarla por completo. “Más de cuatro años después de llenar papeles y de ser juzgada como ser humano, lo pude mirar y decirle ‘Oh, allí estás’. Cabía perfectamente en mi brazo, y me miró a los ojos. Era un sabio. Mi hijo era un sabio”, declaró la actriz sobre el instante en que le dio la bienvenida a su primer hijo en un momento de incertidumbre.

*Sienna Miller, comprometida con Jude Law, descubrió una traición

Sienna Miller y Jude Law, un amor que nació en el set y que después tuvo muchas idas y vueltas Archivo

En 2004, Jude Law y Sienna Miller eran la pareja dorada de Hollywood . Dos figuras sumamente atractivas para la prensa, que siempre se mostraban con ánimo de brindar declaraciones y de ser fotografiados en los eventos que compartían juntos. Los actores se enamoraron en 2003, en el set del largometraje protagonizado por el actor, Alfie, y se comprometieron cuando el film se estrenó al año siguiente.

La alegría por el compromiso duró unos meses: en 2005, la actriz descubrió que su pareja le estaba siendo infiel con Daisy Wright, quien fuera la niñera de sus tres hijos, Raff, Iris, y Rudy Indiana Otis, fruto de su primer matrimonio con Sadie Frost. La noticia impactó a Miller y Law se disculpó públicamente con ella en medio del escándalo. “Solo quiero decir que estoy muy avergonzado y triste por haber hecho daño a Sienna y a todas las personas de nuestro entorno. Mi comportamiento no tiene excusa”, expresó el actor cuando trascendió su infidelidad.

Jude Law y Sienna Miller, antes de que se conociera la infidelidad del actor Archivo

“Fue realmente difícil”, declaró recientemente Miller en diálogo con la publicación The Daily Beast. “Estaba en shock por todo lo que estaba sucediendo. Y realmente yo acababa de empezar, solo tenía 23 años. Pero si superás eso, sentís que podés superar cualquier cosa”, reveló y aseguró que muchos momentos dolorosos de esa época los borró de su mente sin proponérselo. “Hay semanas enteras de las que no tengo ningún recuerdo”, remarcó. Por otro lado, habló del escrutinio mediático y cómo lo padeció: “Los fotógrafos siempre sabían dónde estaría cada noche. Fue terrible para mí” .

En 2009, Miller y Law intentaron reconectarse, pero fue infructuoso. En 2011, emprendieron caminos separados y en la actualidad, la actriz, quien está en pareja con Oli Green, tiene contacto con la familia del protagonista de El talentoso Sr. Ripley. De hecho, en marzo de este año, Sienna fue vista muy cómplice con Sadie Frost, con quien participó de un documental sobre la leyenda de la moda, Twiggy.

Sienna Miller junto a Sadie Frost, la primera esposa de Jude Law Instagram

“No nos vemos tanto con Jude y los chicos, pero sí nos preocupamos el uno por el otro inmensamente”, declaró Sienna, quien también demostró que tiene un excelente vínculo con Frost, quien la apoyó mucho al momento de enterarse que había sido engañada por Law. “Me siento muy mal por ella”, aseguraba entonces la actriz de Shopping y primera esposa del actor.

*Reese Witherspoon, en el ojo de la tormenta con su primer marido

Reese conoció al actor Ryan Phillippe cuando tenía 21 años, y se casaron en junio de 1999 Grosby Group

Reese Witherspoon y Ryan Phillippe se conocieron en su juventud, más precisamente en el cumpleaños 21 de la actriz. “No sé qué se apoderó de mí, quizá los siete tragos que había tomado, pero le dije que él era mi mejor regalo, él se sintió halagado, pero fue completamente vergonzoso”, declaró Reese en 1998, un año después de esa noche. La pareja se casó en Charleston, Carolina del Sur, el 5 de junio de 1999, tres meses antes de la llegada de su hija, Ava Elizabeth. Al mismo tiempo, trabajaban juntos en el film Juegos sexuales, una adaptación moderna de Relaciones peligrosas.

Cuando en octubre de 2003 los actores tuvieron a su segundo hijo, Deacon, el actor brindó unas declaraciones que llamaron la atención de los medios. “Reese es una persona inteligente y muy luminosa, yo me inclino hacia lo oscuro, y ella busca sacarme de ahí, de la depresión”, reveló Phillippe y sumó: “La industria hizo que me sintiera muy inseguro”.

Dos años después, el matrimonio era sobrevolado por rumores de crisis que terminaron dando en la tecla cuando los actores anunciaron, en 2007, que iban camino al divorcio. “El problema fue que empezamos a salir cuando éramos muy chicos, eso genera situaciones en el medio en el que nos movemos porque la gente habla y puede interferir”, declaró Ryan.

Ryan Phillippe y Abbie Cornish comenzaron una relación en plena polémica Archivo

La versión de Reese circulaba por el mismo carril: “Me casé a los 23 años, y a los 27 ya era mamá de dos niños, entonces... no lo sé, también es bueno conocerse uno mismo. No cambiaría nada de lo que pasó, pero ahora le digo a mi hija que es a los 25 cuando realmente vas a empezar a saber quién sos”, apuntó la ganadora del Oscar. Más allá de sus dichos, los medios aseguraban que Phillippe había tenido una relación extramatrimonial con su colega Abbie Cornish en el rodaje de la película Stop Loss. Si bien el actor negó haber sido infiel, a los pocos meses de su ruptura de Reese, se mostraba con la actriz australiana. “Fue injusto que llamaran a Abbie ‘una rompehogares’. No creo que una persona externa pueda causar un divorcio. Tuve dificultades en mi relación y en mi matrimonio mucho antes de conocerla”, contó.

Sin embargo, efectivamente hubo una superposición de fechas que los medios se encargaron de remarcar. Cornish, por su parte, prefirió vivir su relación abstraída de los comentarios sexistas y se mudó a Los Ángeles con Phillippe. “Fue el amor lo que me condujo a mudarme a esa ciudad, Ryan y yo realmente queríamos vivir juntos y sus dos hijos estaban allí”, declaró Cornish, quien se definió como “una romántica empedernida”. “Ese es probablemente mi punto más débil”, añadió. En 2010, los actores se separaban y Reese guardó silencio cuando la prensa le consultó por el vínculo con Phillippe y lo que había sucedido con Cornish. Con el tiempo, todas las partes pudieron sanar y seguir adelante.

*Billy Crudup y un engaño que no pasó inadvertido

Billy Crudup y su exmujer, Mary-Louise Parker, quien estaba embarazada cuando el actor se enamoró de Claire Danes

A sus 24 años, Claire Danes se encontraba filmando Belleza prohibida, la película de Richard Eyre, cuando advirtió que no podía seguir ocultándole a su coprotagonista, Billy Crudup , lo enamorada que estaba de él. La actriz intentó eludir sus sentimientos porque el actor se encontraba en una relación con Mary-Louise Parker , quien cursaba su séptimo mes de embarazo. Al escuchar lo que le sucedía a Danes, Crudup le confesó que era recíproco. El escándalo estalló cuando ambos empezaron un vínculo a espaldas de Parker, quien en 2004 dio a luz a William Atticus, y leía en la prensa cómo su pareja estaba con otra persona, un golpe del que le costó reponerse.

En 2015, Danes fue consultada sobre ese tumultuoso momento de su vida e intentó contextualizar ese vínculo. “Me dio mucho miedo cómo estaba en el ojo de la tormenta, me afectó mucho, pero yo solo estaba enamorada de él y sentía que tenía que explorar eso, no medí las consecuencias de lo que estaba haciendo, pero después pude salir de eso y estar bien, estar con él fue como un paso más hacia la vida adulta”. El actor, cuando “explotó” la noticia, les pidió cautela a los medios. “Es algo muy personal y hay un bebé de por medio, mi vida privada no debería ser de interés público”, expresó.

Claire Danes y Billy Crudup, pareja no exenta de controversia

Por mucho tiempo, tanto Danes como Crudup intentaron negar el romance, pero cuando nació el pequeño William, el actor de The Morning Show le pidió el divorcio a Parker para empezar “de cero” con su nueva novia. El vínculo no prosperó. Dos años después del escándalo, la pareja ya había tomado la decisión de separarse. En 2009, la actriz de Homeland se casó con Hugh Dancy y este año, Crudup contrajo matrimonio con Naomi Watts .

Parker también buscó superar lo acontecido y, en pleno rodaje de la serie Weeds, se comprometió con el actor Jeffrey Dean Morgan. Aunque la relación no fue duradera, la actriz alcanzó la felicidad que estaba buscando cuando adoptó a una niña, Caroline Aberash. Sobre el affaire de Crudup, en sus reveladoras memorias, Dear Mr. You, editadas en 2015, Parker escribió sobre lo complejo que fue para ella atravesar ese momento y cómo encontró la forma de sanar. “Ahora me doy cuenta de que lo que me estaba pasando era solo una parte de mi vida, una sola pieza de una historia mucho más grande que, además, es muy hermosa“, detalló.