Alicia Witt rompe el silencio a un mes de que sus padres fueran hallados muertos: “Mi corazón está roto”

A un mes de la trágica muerte de sus padres, Alicia Witt se sincera por primera vez y revela las hipótesis barajadas acerca de lo ocurrido. Ambos ancianos fueron encontrados muertos en misteriosas circunstancias el pasado diciembre, en su casa de Massachusetts.

Robert Witt, de 87 años, y Diane Witt, de 75, vivieron durante años en particulares condiciones, según revela ahora la actriz de Dune. La intérprete compartió su dolor a través de un emotivo posteo que publicó en su perfil de Instagram y se mostró desolada por lo ocurrido. “Todavía no puedo creerlo”, escribió Alicia junto a toda una serie de fotos familiares en las que se la ve retratada junto a sus difuntos padres.

“ Pasó un mes en que no supe nada de ellos y envié a alguien a ver cómo estaban, esperando, teléfono en mano, orando fervientemente por la próxima llamada de ellos. Tan pronto como escuché la voz del oficial de policía al otro lado de la línea supe que se habían ido y me di cuenta de que nunca volvería a escuchar sus voces ”, contó primero la actriz de Twin Peaks y The Walking Dead, de 46 años.

Witt se deshizo en palabras de admiración y alabó a sus progenitores. “Eran educadores brillantes, profundamente amables, curiosos, intuitivos, sabios, jóvenes de corazón, divertidos. Nunca habrá suficientes adjetivos para describirlos”, remarcó.

A su entender, las circunstancias que rodearon la repentina muerte de sus padres se han convertido en “alimento para la prensa” y agregó que, “como era de preveer, están circulando algunos malentendidos”. Tras ello, la actriz lamentó que no se respete su dolor en este momento de pérdida. “Escribir esto es muy delicado para mí. Hay una gran ironía en el hecho de que debido a los esfuerzos que hicieron para proteger su privacidad en vida, esa privacidad les sea arrebatada en muerte”, agregó.

Witt continúa diciendo que sus padres rechazaron cualquier forma de ayuda y agrega que ella tampoco tuvo acceso a la casa de sus padres durante más de una década. “ Los ayudé en lo que pude, si es que me permitían. Mis padres se negaron a cualquier forma de ayuda, no querían que nadie entrara a su casa. Supliqué, lloré, traté de razonar con ellos e intenté que finalmente aceptaran ayuda, pero se enojaban conmigo y decían que no tenía derecho a decirles cómo vivir su vida ”, aclaró. A continuación, apuntó a los indicios que indican que ciertas carencias en la vivienda familiar habrían dado lugar al fatal desenlace. “No tenía ni idea de que la calefacción dejó de funcionar. Mis padres no estaban en la miseria, sino que eran muy tercos, decisiones de las que no podía convencerlos. Los ayudé, de todas las maneras que pude, de todas las formas en que me dejaban”, apuntó luego.

El pasado diciembre, los padres de la actriz Alicia Witt fueron encontrados sin vida en su casa de Massachusett instagram.com/aliciawitty

“Pienso qué más podría haber hecho... ¿Pedir al sistema judicial que tomara el control de dos adultos, que eran muy independientes y decididos a hacer las cosas a su manera? No tenía ni idea de que su calefacción se había apagado. Nunca entenderé cómo o por qué eligieron no decirme esto, no dejarme ayudarles con esto. Mi corazón está roto. Incluso si hubiese tenido una bola de cristal y podría haberles dicho ‘van a romper mi corazón y los corazones de todos los que los aman con este escenario final’, sigo pensando que habrían tomado las mismas decisiones ”, lamentó la actriz.

Cabe señalar que las autoridades no encontraron signos de gases nocivos en la vivienda ni lesiones de agresión evidentes en los fallecidos, según señalaron un mes atrás los medios locales. Aunque las hipótesis apuntan a que las temperaturas bajo cero, una estufa rota, calentadores portátiles improvisados y una casa que necesitaba reparación contribuyeron potencialmente a la muerte de Robert y Diane Witt.