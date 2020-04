Cinthia Fernández acusó a su ex, Martín Baclini, de no cumplir con la cuarentena

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de abril de 2020 • 01:20

El mes de los escándalos solía ser febrero, y los mal pensados lo veían como un precalentamiento para que a los famosos les suene el teléfono del "Bailando por un sueño" para sumarlos a su staff. Sin embargo, tal vez por la segura postergación del inicio del certamen, o porque del amor al odio hay un paso, es que Cinthia Fernández y Martín Baclini no descansan con su pase de facturas mediático.

Móviles más, móviles menos, Cinthia lo acusó de que la había "usado" para hacerse famoso, que el año pasado había pagado un call center para no irse prematuramente por falta de voto telefónico. Él mantuvo las formas, pero mostrándose con su nueva novia, Agustina Agazzani, y al mismo tiempo confirmando que esta sería su compañera en el inminente "Bailando 2020".

Ante el requerimiento de los medios, y la sucesión de móviles en vía pública que dio el empresario, Cinthia pidió vía twitter la intervención del presidente Alberto Fernández : "Che señor presidente hay un payaso famoso violando la cuarentena". Martín se defendió diciendo que había ido a ver a su hermano, que había tenido un ACV, pero la mediática le respondió publicando un chat privado donde dejaba en claro que su aparición televisiva se superponía al horario de visita.

La ira de la mediática fue creciendo de manera directamente proporcional a los segundos en pantalla de su antiguo amor, contestando virtualmente cada cosa que él dijo: "¨¿Yo soy vividora? Me encantaría saber porque no juzgan a un tipo que me utilizó para la fama. ¿O saben quién pagaba los videos que tengo comprobantes de la fotógrafa y editor?. ¿O cuánto sale mi campaña que le hacía gratis?".

Ante la crítica a su conducta, por parte de fans y también de varios programas de espectáculos, Fernández arremetió contra ellos también, involucrando a Gonzalo Gerber y Paola García (bailarín y coach, respectivamente): "Asco me da. Ahora a todos le parece normal que vaya al 'Bailando'.... No sé qué onda con el homenaje al machirulo este. Pregúntenle a Gonzalo Gerber y Paola García si miento que él me volvió loca en el 2018. Pregúntenle a ver quien miente".