Cinthia Fernández renunció al Súper Bailando

La panelista y bailarina participó en la pista con su pareja, el empresario Martín Baclini Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2019 • 08:29

Tras la reciente salida de su coach, Cinthia Fernández ha decidido abandonar el "Súper Bailando". Su pareja en el concurso y en la vida, Martín Baclini, estaría dispuesto, sin embargo, a continuar en el certamen.

El periodista Ángel de Brito anunció la renuncia de su "angelita" a través de un posteo en su cuenta de Twitter, en el que aclara que la decisión de la bailarina se debe al conflicto desatado en los últimos días con su coach, Quique Pérez.

El pasado martes, Pérez confirmó su ralejamiento del certamen debido a los supuestos desencuentros que habría tenido con la pareja, a la que reprocharía presuntas exigencias con las que no estaría de acuerdo.

"Tengo muchas diferencias. Estamos en distintas sintonías y estoy acostumbrado a trabajar de otra manera. No con tantas exigencias y sin días de descanso. Así que es mejor que ella siga por su lado y yo por el mío", había dicho el coreógrafo a Flor de tarde.

En Hay que ver, la bailarina expuso su punto de vista respecto a la situación: "Quique se está separando recientemente, está con su hijo todo el día y yo estoy acostumbrada a ensayar de lunes a lunes toda la vida y en todos los 'Bailando'. Este mes pasaba que por 14 días él no iba a estar porque tenía un seminario de una semana y todos los fines de semana faltaba. Martín no baila y no llegamos. Yo soy una enferma del trabajo y prefiero ensayar todos los días. Si yo tuviera un bailarín no haría falta todos los días".