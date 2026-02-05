Claire Foy reveló su lucha de 5 años contra una persistente infección: “Absolutamente repugnante“

Hay famosos que construyeron sus carreras mostrándose perfectos, sanos e impolutos. Claire Foy podría haber formado parte de ese grupo: la actriz, de una belleza y un talento innegable, se hizo famosa mundialmente interpretando nada menos que a la reina Isabel II durante su juventud en la serie The Crown, y por mucho tiempo su vida privada fue precisamente privada. Sin embargo, con el tiempo demostró que por sus venas no corre sangre azul y que es tan humana como cualquiera.

Tan humana, que esta semana reveló sin tapujos que luchó en secreto contra una infección parasitaria “repugnante” durante cinco años. Foy explicó que cree que contrajo el parásito durante un viaje a Marruecos, y contó que se vio obligada a dejar la cafeína mientras luchaba por combatir la infección.

Claire Foy en los Governors Awards de 2024 Chris Pizzello - Invision

“Seguía bajando de peso y no sabía qué pasaba. Pensaba: ‘Me lo estoy comiendo todo’. Tenía muchísima hambre”, dijo en el episodio del martes del podcast Table Manners. Y cuando la presentadora Jessie Ware le preguntó si le habían diagnosticado la infección a través de un análisis de heces, Foy respondió: “Sí, qué cosa más asquerosa”.

Las infecciones parasitarias son enfermedades causadas por organismos que se alimentan de otros seres vivos. Pueden causar fiebre, fatiga, síntomas intestinales, erupciones cutáneas o síntomas neurológicos, según la Clínica Cleveland .

Foy en A Very British Scandal, miniserie de la que formó parte tras The Crown https://twitter.com/AmazonStudios

“Viajan en pareja. El médico me dijo que era asqueroso, absolutamente repugnante. Es repugnante”, continuó la actriz. Para deshacerse del parásito, Foy comenzó una dieta estricta que incluía eliminar la cafeína para no tener que recurrir a los antibióticos.

“Dejar la cafeína no fue fácil, ya que solía beber al menos 15 tazas de té al día, junto con dos cafés”, reveló. Pero no tuvo opción: tuvo que eliminarla permanentemente de su dieta, incluso después de que el parásito hubiera sido tratado eficazmente.

“Pensaba que no iba a llegar a los 40″

Este es solo uno de los inconvenientes de salud que la actriz vivió. Los contratiempos fueron tantos que en algún momento pensó que no iba a llegar viva a los 40 años. En otra entrevista brindada a The Times reveló que tuvo múltiples problemas médicos cuando era niña, incluida artritis juvenil a los 13 años, lo que significó que necesitaba usar muletas, y un tumor benigno detrás de un ojo a los 17 años que requirió cirugía y esteroides.

“Estaba convencida de que nunca iba a pasar de los 40. He tenido muchos problemas médicos en mi vida" MICHAEL TRAN - AFP

Esos problemas de salud, explicó, a veces la dejaban con un dolor “horrible y debilitante” y cambiaron su perspectiva sobre la vida y la muerte. “El hecho de que todos estemos a punto de morir es algo en lo que simplemente no queremos pensar. Pero yo he pensado en la muerte toda mi vida —le dijo al medio—. Simplemente supuse que iba a suceder más temprano que tarde, especialmente durante mi infancia".

“Estaba convencida de que nunca iba a pasar de los 40. He tenido muchos problemas médicos en mi vida. Pero sí, sigo aquí, y alguien me dijo una vez: ‘La mayoría de la gente vive’. Se refería a que la mayoría de la gente vive una vida bastante larga y hermosa. Bueno, no necesariamente hermosa. Pero la gente suele vivir. Eso es lo que los humanos queremos. Queremos sobrevivir, y eso es bastante tranquilizador”.

Foy continuó explicando que no tener buena salud la ayudó a vivir la vida con un mayor sentido de inmediatez. “Tener mala salud no es necesariamente negativo. Puede significar ser bastante inmediato, como: ‘¡Viví cada día como si fuera el último!’“.

“Como estuve enferma de joven, pensé: ‘¡Vamos por todo!’. Y luego, más tarde, me invade el pánico, esa idea de clase media de lo que se supone que debe hacer la gente: tener hijos, llegar a cierto punto en un trabajo. Eso puede ser bastante peligroso porque uno se acostumbra a que ocurran cosas trascendentales constantemente, momentos importantes", finalizó.