Melissa Gilbert volvió a las redes, en medio del juicio a su marido, Timothy Busfield, por abuso infantil

El regreso de Melissa Gilbert a las redes sociales no pasó inadvertido. Después de cuatro meses de silencio absoluto en su cuenta personal de Instagram, la actriz reapareció públicamente en medio del escándalo judicial que envuelve a su esposo, Timothy Busfield, acusado de abuso sexual infantil. Su vuelta no solo marcó el final de una ausencia llamativa, sino también un nuevo capítulo en una crisis personal y mediática que, según sus propias palabras, destruyó “la vida tal como la conocían”.

La actriz de 62 años publicó el martes 13 de mayo un mensaje breve pero contundente en su cuenta de Instagram, la primera actualización desde enero, cuando decidió eliminar temporalmente su perfil tras el arresto de Busfield. En el post anunció que participará de una transmisión en vivo organizada por su empresa, Modern Prairie, el próximo 15 de mayo, para lanzar la campaña “Get in the Picture”.

Modern Prairie es una marca de estilo de vida y comunidad digital fundada en 2022 por la actriz y Nicole Haase. Su objetivo principal es empoderar, celebrar y conectar a mujeres de 50 años o más, ofreciéndoles productos curados, inspiración y un espacio de apoyo para el envejecimiento natural.

La publicación estuvo acompañada por una imagen de dos muñecas tejidas al crochet que representan a Gilbert y a Haase. “Así es. He vuelto. ¡Nos vemos el viernes! Besos, MGB”, escribió la actriz junto al reposteo de la cuenta oficial de la compañía.

Aunque Gilbert había seguido apareciendo en las redes sociales de Modern Prairie durante los últimos meses, su ausencia en sus plataformas personales había alimentado las especulaciones sobre el impacto emocional del proceso judicial que enfrenta su marido. La actriz había optado por un perfil bajísimo desde enero, cuando el caso explotó públicamente.

Busfield, de 68 años, fue formalmente acusado por un gran jurado de Nuevo México el 6 de febrero de cuatro cargos de contacto sexual criminal con menores de 13 años. Los delitos, considerados graves de tercer grado, están vinculados a hechos que habrían ocurrido en octubre de 2022 y septiembre de 2023.

El actor y director ya había sido arrestado previamente luego de que el Departamento de Policía de Albuquerque emitiera una orden de captura el 9 de enero. Según la denuncia, habría mantenido conductas sexuales ilícitas con dos niños gemelos de 11 años a quienes conoció durante el rodaje de la serie The Cleaning Lady, donde trabajaba como director. Los menores participaban del programa como actores infantiles.

Melissa Gilbert junto a su esposo, Timothy Busfield

Busfield se entregó voluntariamente a la policía el 13 de enero y, pocos días después, recuperó la libertad bajo palabra mientras espera el juicio, previsto recién para mayo de 2027. El actor se declaró inocente de todos los cargos y desde entonces sostiene, a través de sus abogados, que las acusaciones carecen de sustento.

Las condiciones impuestas por la Justicia son estrictas: tiene prohibido portar armas, consumir alcohol o drogas ilegales, mantener contacto con las presuntas víctimas o comunicarse con testigos del caso. Además, no puede permanecer a solas con menores de edad sin supervisión.

En paralelo al avance judicial, el impacto mediático fue devastador para la pareja. Gilbert decidió romper el silencio públicamente en abril, cuando brindó una entrevista a George Stephanopoulos para el programa Good Morning America. Allí defendió enfáticamente a su esposo y aseguró estar “100% segura” de que será exonerado.

“Ha sido la experiencia más traumática de nuestras vidas”, expresó la actriz, visiblemente afectada. También admitió que, aun en caso de que Busfield resulte inocente, siente que el daño ya es irreversible. “Nuestra vida tal como la conocíamos ha terminado”, afirmó. “Estamos de luto por lo que teníamos: todos nuestros planes, todos nuestros sueños, todas nuestras ideas y todos nuestros proyectos”.

La estrella de La familia Ingalls también habló sobre las acusaciones previas que existieron contra Busfield en 1994 y 2012. Según explicó, conocía esos antecedentes antes de comenzar su relación con él y sostuvo que escuchó “la verdadera versión” de los hechos de boca de su marido.

“Estas acusaciones han estado circulando durante mucho tiempo. Yo no entré en esta relación a ciegas”, señaló. “Escuché su versión de la historia, que nadie ha escuchado jamás, y que es la verdad”, señaló.

Gilbert incluso dejó una de las declaraciones más contundentes de toda la entrevista al asegurar que jamás permanecería al lado de alguien capaz de dañar a un niño. “Es la última persona en el mundo que lastimaría a un menor. Y créanme: si por un segundo pensara que Tim Busfield lastimó a un niño, tendría muchas más preocupaciones que la cárcel”, sentenció.

La actriz asegura que está convencida de la inocencia de su esposo

Su apoyo al actor no se limitó a las declaraciones públicas. Durante la audiencia judicial del 20 de enero, cuando Busfield obtuvo la libertad condicional, Gilbert fue vista llorando en la sala del tribunal y susurrando “Gracias, Dios” luego de escuchar la resolución del juez.

Además, integró el grupo de 75 personas que enviaron cartas al magistrado en respaldo del actor. En su escrito, definió a Busfield como “mi amor, mi compañero y mi protector”, y pidió expresamente que las autoridades lo cuidaran durante el proceso judicial.

“Él es mi protector y yo soy la suya, pero ahora no puedo protegerlo. Y creo que eso es lo que realmente me rompe el corazón”, escribió.

Mientras tanto, la defensa del actor insiste en que el caso tiene “graves deficiencias” y sostiene que las pruebas presentadas por la fiscalía no serían suficientes para sostener una condena. El abogado Stanton “Larry” Stein afirmó que la acusación parece responder a motivos “ajenos a los hechos y a la ley”, y anticipó que combatirán las denuncias “en cada etapa del proceso”.

En ese contexto, el regreso de Gilbert a Instagram adquiere un significado mucho más profundo que una simple reaparición digital. Después de meses de silencio, alejamiento y exposición mediática extrema, la actriz parece intentar reconstruir lentamente cierta normalidad pública, apoyándose en su proyecto empresarial y en la comunidad que construyó lejos de Hollywood.

Sin embargo, el futuro judicial de Busfield continúa abierto y el juicio recién comenzará dentro de un año. Hasta entonces, la pareja seguirá atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional, bajo el peso de acusaciones que ya modificaron para siempre su imagen pública.