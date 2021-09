Claudia Lapacó reveló los motivos por los que se bajó de la nueva obra de José María Muscari

José María Muscari está a punto de estrenar Perdida Mente, que marcará su regreso a los escenarios tras el parate impuesto por la pandemia de Coronavirus. El elenco está integrado por cuatro grandes figuras: Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Julieta Ortega, Karina K y Patricia Sosa. Sin embargo, el proyecto estaba pensado para Claudia Lapacó, pero la actriz decidió bajarse a último momento.

“Perdida mente es una maravillosa obra. Es cierto, Muscari me había propuesto protagonizar”, explicó la actriz en una entrevista realizada por Marcela Coronel en su ciclo radial Mientras tanto. Y, explicó los motivos por los que decidió tomar esa determinación: “Pasó una cosa muy simple: yo tuve el año pasado un ACV. Por suerte, estuve internada 10 días y, tengo que agradecer a Dios, nunca más tuve nada, ni me quedaron secuelas. En la obra, a la protagonista se le pierde la mente... Es una jueza que descubre que tiene Alzheimer”.

“Es maravillosa, yo estaba enloquecida; casi me la sabía toda”, indicó, sobre la obra escrita por Muscari y Mariela Asencio, basada en textos de Facundo Manes. Pero aquella similitud entre el argumento y aquel acontecimiento de su propia fue el principal motivo por el que decidió dar un paso al costado. “Yo no tenía ganas de jugar con ese tema en el escenario. Es el único motivo por el cual le tuve que decir que no”.

“Muscari me esperaba. Me decía: ‘¿Ya tenés las vacunas?’... Finalmente le digo: ‘Sí, ya me dieron la segunda’. Y me dijo ‘Bueno, entonces vamos a empezar a ensayar’. Y ahí, cuando corté, me di cuenta de lo que me pasaba, de cuál era mi pensamiento. Entonces lo tuve que volver a llamar, y él que es un ser maravilloso, con quien me llevé extraordinario, y con quien tenía tanta emoción de volver a trabajar, lo entendió”, reveló la actriz.

Lapacó, a su vez, dio por sentado que a la obra le va a ir muy bien en la cartelera porteña y elogió a sus compañeras. “La obra es divina y estoy segura de que van a tener un éxito bárbaro. Ahí hay gente que admiro profundamente, como Ana María Picchio, que es extraordinaria. Seguramente todas son extraordinarias, pero hay algunas con las que no he trabajado. Con la Picchio hacíamos juntas, dirigidas por Sergio Renán en el viejo Canal 7, Las grandes novelas”, rememoró.

Y continuó: “La vi trabajando y es extraordinaria la Picchio, aparte de una persona encantadora. Me hubiera encantado hacer la obra, pero estoy segura de que todo va a ir muy bien y la Benedetto va a estar bárbara en el rol”.

“Nunca voy a pensar: ‘¡Ay! ¿Por qué no lo hice?’. Yo no tengo esos pensamientos. Cuando yo decido algo sé por qué lo decidí. Yo no tenía ganas de estar coqueteando con el tema, no me parecía sano. Muscari entendió enseguida y ya haremos algo juntos otra vez”, finalizó.

En una reciente entrevista, Muscari le contó a LA NACION el argumento de la obra que este miércoles se estrena en el Multiteatro: “Es la historia de una jueza de la Nación (rol que iba a interpretar Lapacó, pero quedó en manos de Benedetto) que empieza a registrar que su cerebro no funciona como ella desearía en este momento de su vida; por lo cual, apoyada por su mano derecha y dama de compañía (que encarna Picchio) decide convocar a las mujeres más importantes de su vida: a su hija (Ortega), con la que hace nueve meses que no se ven porque es una excéntrica con excesos varios que anda viajando por el mundo; a su hermana menor (Karina K), una persona muy desbordada emocionalmente y con una diferencia socioeconómica muy importante respecto de ella; y a su abogada-testaferro (Patricia Sosa), que exhibe claramente desprolijidades en relación con cómo maneja su dinero. Esas tres mujeres, que no viven con ella, vienen a su casa a enterarse de que su cerebro está necesitando ayuda”.

Benedetto, a su vez, indicó: “Acepté este trabajo porque es algo nuevo. Además me encanta el tema que desarrolla y cómo termina. Lo que más me atrajo fue el texto. No sé si será perfecta la obra, pero estoy encantada con ella. Está basada en varios libros de Manes sobre el funcionamiento del cerebro. Mi personaje integra la Corte Suprema de Justicia y justo en ese momento tiene que tomar decisiones muy importantes para el país. Hace mucho tiempo que no me encontraba con un director con esas herramientas. Es absolutamente agotador ensayar con él y a la vez es como si te pusieras las botas de Las siete leguas porque avanzás a mayor velocidad y comprensión de lo imaginable. Nunca me pasó algo así. Sabe lo que quiere, es expeditivo y muy generoso. Me gusta, tiene un estilo nuevo, que es lo que yo estaba buscando. Su estilo no es fácil, pero me encanta”.