La mamá de Dalma y Giannina participó en Quién quiere ser millonario y recordó algunos de los momentos más importantes de su relación con Diego Maradona.

Aunque el vínculo entre Claudia Villafañe y Diego Maradona no esté pasando por su mejor momento, la familia todavía se permite repasar algunos momentos significativos que de la pareja antes de su divorcio. Hace algunos días, Giannina Maradona, la menor de las hijas que tienen en común, compartió una foto en que se ve a sus padres, durante su juventud, caminando por la playa y muy enamorados. Si bien el gesto sorprendió a Claudia y no terminó de gustarle, ahora fue ella la que públicamente se mostró nostálgica por cierta etapa de la relación.

Invitada a ¿Quién quiere ser millonario?, el ciclo que conduce Santiago del Moro y que se emite por Telefe, Villafañe habló de todo: intimidades personales, anécdotas de su casamiento con Maradona, e incluso de su vínculo con las distintas parejas que tuvo Diego.

La boda en el Luna Park

"Estábamos viviendo afuera, así que mucho fue organizado por Guillermo (Cóppola) desde acá", comenzó Claudia sobre el casamiento que hizo la pareja en el Luna Park en 1989. "Nos enterábamos con las cosas ya hechas, no tuve mucha participación. El vestido lo hizo Elsa Serrano. Yo había dicho públicamente que quería un diseñador italiano y a la semana me tocaron la puerta de mi casa. Pregunto quién es y me dicen ' Elsa Serrano'. El vestido lo tengo ahí guardadito, impecable. ¡Todavía me entra!".

Además, la mamá de Dalma y Giannina recordó que el ambientador de la fiesta, por ese entonces había dado una nota a una revista y había contado detalles sobre cómo sería la fiesta. Como consecuencia, Diego no lo dejó entrar a la celebración. "Eso es Diego", resumió. También, contó que mucha gente que no estaba invitada intentó ingresar a la celebración de aquel 7 de noviembre de 1989. "Creo que fueron mil invitados. No entró gente que no estaba invitada. Vinieron desde diferentes partes del mundo: amigos, jugadores y gente de acá. Estaban Susana Giménez, Graciela Borges, Yuyito (González), que en ese momento estaba con Guillermo.", añadió.

El momento más difícil de su vida

Además de los recuerdos más felices, Santiago del Moro quiso saber por los desafíos más complejos de estar junto a Maradona. Ella no dudó acerca de cuál fue el momento más difícil de esa relación, e inmediatamente respondió que fue el día en que Diego debió ser internado en un Punta del Este, Uruguay, a causa de su adicción a las drogas. "Fue muy difícil porque las chicas eran chicas, y Dalma enfrentó a la prensa y dio una nota", recordó. "Yo no me animaba, no me gustaban las cámaras, y como ella ya trabajaba en la tele sintió que tenía que salir a hablar y contar cuál era la realidad y lo que estaba viviendo. Fue un momento súper difícil, donde todo el mundo y toda la gente acá mostraban mensajes, carteles, cartas, canciones. Gracias a Dios y a él pudo salir y se terminó con una batalla fea que le hizo perder un montón de cosas sin darse cuenta de la situación. Por suerte eso quedó atrás y resurgió otra vez", sostuvo.

Además, el conductor le preguntó si en algún momento pensó que Diego podía perder la vida a causa de la enfermedad que lo afectaba. Ella, por su lado, contó que siempre se mostró optimista respecto a su recuperación. "No, siempre supe en esos momentos que él iba a salir. No sé por qué. Por ahí pensando en mis hijas. Es como que uno le dice 'tenés que hacerlo, hay que salir de esta'", relató en uno de los fragmentos más intensos del programa. "Pero los momentos del coma, cuando sentís que se puede ir, es fuerte. Siempre me aferré a rezar. Siempre le pido a la Virgen y a mis hijas, por supuesto. Todo eso ayudó", añadió.