Tras la polémica por el sorpresivo reclamo de Iliana Calabró a Marina, su hermana, por un supuesto distanciamiento de la familia, la madre de ambas, Coca Calabró, rompió el silencio y dio detalles acerca del vínculo entre sus hijas.

A sus 84 años, la viuda de Juan Carlos Calabró se refirió al conflicto familiar y sentó su postura. En diálogo con un móvil del programa A la tarde (América TV), la mujer explicó cómo es en la actualidad la dinámica familiar.

“Con Marina no hay tanta relación porque no nos vemos tanto, porque vive más lejos, pero nos llevamos bien, gracias a Dios. Iliana vive acá en la esquina, la quiero mucho a Iliana, es única e irrepetible”, apuntó primero Coca, que se encontraba paseando por su barrio cerca del Jardín Botánico.

En relación con la repercusión que tuvieron las palabras de su hija mayor en PH Podemos Hablar (Telefe), el ciclo conducido por Andy Kusnetfozz, donde Iliana expuso su deseo de que su hermana estuviese más cerca de la familia, su madre expresó: “Espero recuperar más el vínculo, que [Marina] sea más parte de la familia”.

Acto seguido, agregó: “Marina está con sus cosas, sus asuntos. Está muy complicada, pero yo no me puedo quejar de ninguna de las dos”. Luego volvió a remarcar que su hija Iliana “es única e irrepetible”, pero aclaró también “que está todo bien” entre las hermanas.

Ante la pregunta de si celebrarán juntas las fiestas de fin de año, Coca respondió: “Por supuesto, sí”. Además expresó su deseo de que sus hijas “estén juntas” y volvió a aclarar que “no se llevan mal”, pero consideró que el cortocircuito entre ellas se debió a que “Marina está con sus asuntos e Iliana con los suyos”.

Finalmente, la mujer celebró el amor que recibe de parte de sus dos hijas. “Gracias a Dios, a mí me quieren las dos. Deseo que se unan mis dos hijas y que quieran a su mamá”, concluyó.

Un reclamo entre lágrimas

Cabe recordar que las palabras de Iliana generaron revuelo, tras la emisión de PH el sábado por la noche. En el programa, la actriz decidió hablarle a Marina a través de las cámaras. “Voy a hacer público esto porque, la verdad, ya no sé de qué manera. Yo amo mucho, profundamente, a mi hermana y necesito más presencia de ella. Siento que está esquiva a nosotros, a la familia. Ya desde que papá se fue”, comentó entre lágrimas.

A continuación, dio más detalles de la situación: “Siento que tiene que tomar conciencia de que hay una familia que la necesita en presencia. Y que más allá de que yo trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas, uno a esta altura de la vida necesita estar acompañada por esa que es la par”.

La actriz explicó que si bien hizo el esfuerzo por acercarse, le cuesta mucho y que decidió hacerlo público porque sabía que Marina iba a ver el programa. “Me duele mucho pero, la verdad, queremos que le dé más tiempo a esto, que es lo que vale de verdad. Esta es la vida”, mencionó.

Tras ello, Marina dio una nota ayer al programa Intrusos y evitó fijar su postura respecto al conflicto familiar. “Sé que no hablás, simplemente quiero saber cómo estás”, le preguntó el cronista del ciclo cuando salía de LN+. “Estoy bien, laburando”, respondió ella. “Un día especial, por todo lo que sucedió”, ahondó en el tema el periodista. “El miércoles cumplo años. Encima 50, así que imaginate. Me pega todo junto. Hoy entiéndanme. Yo les hablo siempre, pero las cuestiones familiares yo prefiero mantenerlas de las puertas para adentro . No quiero hablar. Gracias”, manifestó visiblemente afectada por la situación.

Antes de despedirse, Marina comentó que no había hablado todavía con su hermana, pero dijo que seguro iban a hacerlo en los próximos días. Desde el piso, Sebastián “Pampito” Perelló Aciar reveló que la periodista había llorado “todo el fin de semana” y mencionó: “No nos olvidemos de que Marina viene de un año duro, un año complicado. No la está pasando bien ella, personalmente. De hecho, Marina sentía que estaba tan bien con su hermana que la psicóloga que hoy la está tratando se la recomendó Iliana”, señaló.

