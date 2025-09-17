Colin Farrell admitió lo mucho que lo atrae Margot Robbie: “Me cautiva”

En las últimas horas, Colin Farrell fue noticia y no precisamente por su trabajo. En plena promoción de su nuevo film, el actor hizo una confesión “fuera de libreto” que dejó a todos boquiabiertos: el irlandés reveló lo atraído que se sintió por su coprotagonista Margot Robbie en el set de El gran viaje de tu vida. Esta es la primera vez que los actores comparten un proyecto y, al parecer, no será la última.

Fue durante una aparición conjunta en el ciclo Late Night with Seth Meyers que la dupla de actores contó cómo fue trabajar juntos. “Fue realmente fácil”, reveló Farrell sobre su experiencia al lado de la actriz. Inmediatamente, el intérprete aclaró que no conocía personalmente a Robbie hasta que la vio en el set. “Uno escucha cosas a través de los años, porque como vos mismo sabés, es una industria bastante pequeña”, le dijo al presentador Seth Meyers este martes por la noche.

“A lo largo de los años conocí a gente que trabajó con Margot y todos, hombres y mujeres, decían lo extraordinaria que era”, sumó. “Una actriz increíble”, “Amable”, “Divertida” y “Una más del equipo”, fueron algunas de las descripciones que le llegaron a sus oídos; algo que Farrell pudo comprobar por sus propios medios cuando se cruzaron en este proyecto. “Y lo es”, confirmó tajante mientras admitía: “Lo cual siempre me cautiva”.

En el film, Farrell interpreta a David; un soltero que conoce a Sarah (Robbie) en un casamiento y la invita a emprender un viaje inesperado en su auto. REX Features/Shutterstock /The G

Su confesión hizo que Robbie se ponga colorada y algo nerviosa. Sin embargo, la actriz respondió con humor: “Te debo 20 dólares después”, bromeó dando a entender que era un cumplido y que sería recompensado por haber hablado tan bien de ella en televisión. Lejos de frenar con los “piropos”, el protagonista de El Pingüino reveló que la personalidad magnética de Margot fue “realmente evidente” desde el momento en que se conocieron.

Frente a tantos halagos, la actriz de Barbie le devolvió el gesto con unas tiernas palabras. “Todo el mundo habla de lo buen chico que es; obviamente, sé que tiene talento y todo eso”, dijo por su parte la rubia mientras relataba que dos de sus amigas más cercanas trabajaron con él y le habían dado las mejores referencias. “Ellas también dijeron: ‘Es el ser humano más divino del planeta’”.

Durante parte del rodaje de este film, Margot estaba embarazada de su primer hijo, por lo que reveló de qué manera Colin demostró ser un gran compañero. “Más que consejos, se trataba de los sándwiches con papas fritas que me proporcionaba. Simplemente su trabajo era proporcionarme una alimentación constante”, le contó Robbie a People durante el estreno del film en Nueva York.

Los actores desfilando de la mano por la red carpet de Londres. Mientras Farrell sumó un piloto a su outfit, Robbie deslumbró con un diseño que dejaba todo a la vista. Scott A Garfitt - Invision

Que Margot Robbie haya dado a luz a su primer hijo en octubre de 2024 y que esté hace casi diez años casada con Tom Ackerley no fue un impedimento para que Farrell confiese lo atraído que se sintió por su compañera durante todo el rodaje de El gran viaje de tu vida. Por su parte, el irlandés nunca se ha casado, aunque es padre de dos varones: James, de 22 (fruto de su relación con Kim Bordenave) y Henry, de 15, a quien tuvo con su exnovia Alicja Bachleda-Curuś.

Dos extraños y un viaje al pasado

¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Dirigida por Kogonada y escrita por Seth Reiss, esta película mezcla drama, romance y fantasía. En El gran viaje de tu vida, Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell) se conocen en la boda de un amigo en común. Por un sorprendente giro del destino, estos dos jóvenes solteros se embarcan en una aventura divertida, fantástica y apasionante en la que reviven momentos importantes de sus pasados. A medida que desarrollan una conexión más profunda, contemplan su futuro y enfrentan una decisión crucial sobre su relación.

Margot Robbie, Colin Farrell y el director Kogonada en la premiere del film en Londres. Scott A Garfitt - Invision

“Es la clase de película que me gustaría ver en una sala de cine abarrotada: sorprendente, original y con dos actores extraordinarios como Margot y Colin, quienes hoy están en la cima de su arte. Juntos encienden la pantalla y nos recuerdan que el cine puede ofrecer mundos nuevos y, a la vez, reflejar lo cotidiano, aquello con lo que todos podemos identificarnos”, dijo el director sobre este estreno que, en unas horas, llega a los mejores cines.