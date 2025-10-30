Colin Farrell confesó el motivo por el que Tom Cruise se enojó con él: “¿Quién me creía que era?”

A principios de este siglo, el irlandés Colin Farrell se convirtió en uno de los actores jóvenes más prometedores. Su talento era innegable y todo parecía indicar que en poco tiempo se convertiría en una de las principales estrellas de Hollywood. Sin embargo, ese futuro promisorio tambaleó con fuerza cuando el protagonista de Alexander cayó en la trampa de su propio ego y su nombre comenzó a estar más relacionado con los escándalos que con sus hitos artísticos. Excesos, videos prohibidos y un fugaz y promocionado romance con Britney Spears sirvieron para que ciertos productores dejaran de tenerlo en cuenta.

En 2003, Colin Farrell y Britney Spears protagonizaron un fogoso romance de dos semanas que la princesa del pop describió como "una pelea de gatos" The Grosby Group

Si bien todo aquello quedó atrás y efectivamente hoy Farrell ocupa un lugar destacado en el mundo del espectáculo, el actor no reniega de aquel pasado. Y, en ese contexto, reveló cuál fue el motivo por el que Tom Cruise se enojó con él, durante el rodaje de Minority Report, la película de 2002 que los tuvo como protagonistas junto a Samantha Morton.

“Fue uno de los peores días que he tenido en un set cinematográfico”, reveló el actor en el programa The Late Show With Stephen Colbert este martes, mientras promocionaba su nueva película de Netflix, Maldita suerte. Luego, describió con detalles una escena que protagonizó durante el rodaje de su primer gran papel en Hollywood, a las órdenes de Steven Spielberg. En aquel film, Farrell interpretó a un agente del Departamento de Justicia que investiga al personaje de Cruise por un crimen que, gracias a la tecnología que se maneja en ese futuro distópico, se sabe que va a cometer.

Minority Report (2002) de Steven Spielberg Archivo

“Crecí viendo a esos tipos, crecí viendo a Tom Cruise, Top Gun y Negocios riesgosos, Spielberg y [el compositor] John Williams prácticamente me criaron con sus películas”, comenzó poniendo en foco el orgullo que sentía por trabajar junto a ellos. Y continuó: “Pero era mi cumpleaños el 31 de mayo. Estábamos rodando. Le rogué a la producción de una película de 120 millones de dólares que no me hicieran trabajar en mi cumpleaños. ¿Quién me creía que era?”.

“Me iban a buscar para ir al set a las 6 de la mañana y la noche anterior me puse a hacer un montón de tonterías”, confesó. “Recuerdo que me metí en la cama y, en cuanto apagué la luz, sonó el teléfono. Era el conductor que ya estaba afuera y me dijo: ‘Son las 6:10’, y yo pensé: ‘¡Mierda!’”, recordó.

“Llegué al tráiler y Dave Venghaus, el segundo asistente de dirección, que Dios lo bendiga, me dijo: ‘No podés ir al set en esas condiciones’. Yo le dije: ‘Solo tráiganme seis cervezas Pacifico y un paquete de 20 Marlboro rojos’”, relató. En este punto de la historia, Farrell señaló que esta situación ocurrió un par de años antes de que ingresara en rehabilitación y dejara la bebida.

“Me tomé un par de cervezas y fui al set”, continuó. “Pero fue realmente terrible. Nunca olvidaré la frase que tenía que decir, pero no me salía. Era: ‘Estoy seguro de que todos han comprendido la paradoja fundamental de la metodología previa al crimen’. Esa fue la frase con la que empezó la escena. Recuerdo que alguien se acercó y me dijo: ‘¿Querés ir a tomar un poco de aire fresco?’. Y recuerdo haber pensado: ‘Si salgo a tomar un poco de aire fresco, volveré con más presión’”.

Quedarse, tampoco fue una buena idea. “Hicimos 46 tomas. Tom no estaba muy contento conmigo. Claramente, no lo estaba”, reveló.