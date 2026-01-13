Qué se sabe de la salud de Julio Iglesias y cómo es la mansión de Punta Cana donde trabajaban las empleadas que lo denunciaron

Alejado de la vida pública y los escenarios, y recluido entre sus tres mansiones de Miami, Punta Cana y Bahamas, Julio Iglesias (82) mantiene su vida privada en absoluto bajo perfil. No se lo ve, no se lo logra fotografiar y solo habla con periodistas amigos en ocasiones muy puntuales, como cuando desmintió en abril pasado la información que apuntaba que tenía serios problemas para caminar. Resta esperar si lo mismo sucede con las acusaciones de agresión sexual en su contra que hicieron dos de sus exempleadas, en una investigación publicada hoy por elDiario.es y Univision Noticias.

“Muchas deficiencias”

El año pasado se conoció que el cantante tiene un osteoblastoma, un tumor benigno que le afecta la columna vertebral. “El problema está en la columna y eso ha hecho que tenga muchas deficiencias”, dijo a fines de marzo el periodista Carlos Herrera, íntimo amigo de Iglesias, en diálogo con el programa radial Poniendo las calles.

Julio Iglesias en Punta Cana, República Dominicana, con dos jóvenes acompañantes que parecen ayudarlo a movilizarse Mega/The Grosby Group

Según explicó, las dolencias del artista provienen del osteoblastoma, el cual afecta los huesos y le provocó “muchas deficiencias”, ya que actúa haciendo un “desgaste progresivo” que se agrava por su edad.

De acuerdo al relato de Herrera, el propio Iglesias le contó que “de la cintura para arriba está estupendamente”, pero “de la cintura para abajo tiene 500 años”. Eso hace que el español, según dijo su amigo, tenga grandes dificultades para realizar actividades cotidianas como caminar, por lo que necesita atención constante de fisioterapeutas.

Semanas después, molesto con el tenor de las declaraciones de Herrera, Julio Iglesias se comunicó con la revista ¡HOLA! para calmar las aguas y desmentir la fragalidad de su estado de salud.

Según las denunciantes, en la casa había empleadas domésticas, especialistas (como las fisioterapeutas) y ocasionales acompañantes de Julio Iglesias, a las que debían tratar de "señoritas" SN/The Grosby Group

“Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda… Pero sí tengo que matizar sus palabras. Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas. De esa tumoración fui operado en 1963 y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge Inglaterra”, aseguró, echando por tierra que tuviera algún tipo de secuela.

“Siento que haya habido esta equivocación, que, en realidad, solo ha servido para sentir el cariño profundo y auténtico que tengo desde hace muchísimos años de tanta gente. Estoy feliz aquí en Bahamas con mi mujer y acabo de nadar en la piscina como un pez al que le persigue un tiburón”, dijo entre risas, según detalló el citado medio de España.

En esa misma comunicación, Iglesias negó el fin de su carrera artística y señaló que estaba enfocado en un proyecto audiovisual biográfico que lo tenía muy entusiasmado. “De retirada, nada. Estoy trabajando mucho en la serie de Netflix sobre mi vida“, aclaró. “Hoy después de haber cantado toda mi vida por el mundo entero, creo que mi alma encontró un camino nuevo que me ha hecho feliz durante tantos años. Estoy en plena forma y feliz”.

Julio Iglesias y tres jóvenes mujeres en República Dominicana, el 27 de septiembre de 2010 Splash News SN/The Grosby Group

En ese sentido, negó una posible vuelta a los escenarios: “Reunir a los músicos, ensayos, trabajar en las canciones… Yo ahora mismo, la verdad, es que prefiero meterme en la piscina, hacer una vida sencilla, más tranquila, en la que he aprendido a convivir con la soledad, con la que me llevo de maravilla y nos hemos convertido en maravillosos compañeros de viaje. Tengo el privilegio de poder elegir en qué empleo mis fuerzas, y ahora mismo no tengo la fuerza de antes, pero sí la pasión. Y también me queda algo de vanidad. La justa, solo”.

Y, sobre la edad que tenía “de la cintura para abajo”, en alusión a los dichos de Carlos Herrera, concluyó: “Siempre suelo decir con mis amigos, incluso en el escenario, para reírnos, que tengo 20 años de cintura para arriba y muchísimos de cintura para abajo. Hoy, por ejemplo, me encuentro con 81 años de cintura para arriba y de cintura para abajo no tengo edad".

Una desmentida tras otra

Julio Iglesias, en 2015 RONALDO SCHEMIDT - AFP

En octubre de 2024, también a través de ¡HOLA!, Julio Iglesias, desmintió categóricamente su retiro de la música luego de que circularan versiones que hablaban del fin de su carrera por sus supuestos problemas de movilidad.

“En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos”, sentenció, y remarcó que, cuando llegase ese momento, lo anunciará “con pena, pero con dignidad”.

En mayo de 2023, el cantante también se mostro enojado por los rumores que indicaban que se encontraba mal de salud. “Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre”, escribió entonces en su perfil de Instagram.

“No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones; cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad”, concluyó en esa oportunidad junto a una foto que, aseguraba, había sido tomada solo días atrás.

Su paraíso en Punta Cana

Julio Iglesias descubrió Punta Cana, en República Dominicana, gracias a su íntimo amigo Óscar de la Renta. Desde entonces quedó fascinado por la vegetación salvaje y el sonido del arrecife y a fines de los 90 quiso construir su propio paraíso en esas tierras.

Vista aérea de la mansión de Julio Iglesias en Punta Cana, Republica Dominicana The Grosby Group - The Grosby Group KOcp/The Grosby

Se trata nada menos que de un terreno de 450 hectáreas. Según recoge ¡HOLA!, alrededor de 100 artesanos españoles, dominicanos y balineses trabajaron durante cuatro años para crear el hogar de sus sueños que el propio cantante diseñó. Utilizaron mayormente caoba, bankirai (madera indonesia), pino de Oregón y coralina.

La residencia incluye diferentes bungalós conectados por un camino de piedra coralina en torno a una piscina serpenteante. La vivienda principal, de dos plantas, se trajo expresamente de Bali para albergar los dormitorios y la zona de juegos para los niños. Tiene 7 habitaciones, 8 baños y un estudio de grabación llamado Las Cuatro Lunas (igual que su finca de Marbella).

Una de las curiosidades de esta propiedad es que la exuberante vegetación que la rodea permite que prácticamente no sea visible desde ningún ángulo, permitiendo a la familia Iglesias su tan anhelada privacidad.