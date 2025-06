Miranda Rijnsburger, la misteriosa mujer que acompaña a Julio Iglesias hace más de 30 años

Si hay algo que define a Miranda Rijnsburger (59) a la perfección es el halo de misterio y discreción con el que se maneja en su vida, a pesar de ser la mujer de uno de los máximos exponentes de la música de habla hispana. En los más de treinta años que lleva junto a Julio Iglesias (81), la neerlandesa dio escasas entrevistas y rara vez se la ve posando en una alfombra roja o evento multitudinario. Es la pieza que encaja a la perfección con el bajo perfil que adoptó el cantante en el último tiempo, alejado de la vida pública y los escenarios, y recluido entre sus tres mansiones de Miami, Punta Cana y Bahamas, mientras se especula una y otra vez -y él desmiente una y otra vez- sobre su estado de salud.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en la cena de gala en la que el cantante recibió la medalla de oro del Queen Sofia Spanish Institute de Nueva York, en 2005 EFE

La pareja se conoció en diciembre de 1990 en el aeropuerto de Yakarta, Indonesia, y el flechazo fue inmediato. El ídolo, que había estado casado con la socialité y conductora española Isabel Preysler (con quien tuvo tres hijos: Chábeli, Julio y Enrique Iglesias), se acercó a la entonces modelo de 25 años para invitarla a su show de esa misma noche. “Lo vi rodeado de mujeres y pensé que alguna de ellas era su esposa. No estaba al tanto de su vida personal. Se acercó y me propuso que fuese a verlo cantar esa noche. Tuve dudas. Yo sabía quién era, aunque lo desconocía todo acerca de su vida personal. Me lo pensé y finalmente accedí”, recordó ella en una entrevista con Vanity Fair que data de 2020.

Decidido a conquistar el corazón de quien se convertiría en su mujer y madre de sus otros cinco hijos -Miguel Alejandro (1997), Rodrigo (1999), las gemelas Victoria y Cristina (2001) y Guillermo (2007)-, después de ese show el artista la invitó a acompañarlo en su gira por Kuala Lumpur, Singapur y Tokio. Cautelosa, antes de subirse al jet privado de Iglesias, Miranda se escribió una carta a sí misma. “Tenía que contar que me iba con él por si me pasaba algo”, reveló.

La pareja junto a sus hijas gemelas, Victoria y Cristina, en 2003 The Grosby Group

Luego de ese viaje, ella regresó a su hogar para pasar la Navidad junto a su familia. “Pero Julio no paraba de llamarme. Me invitó al concierto de Año Nuevo que daba en Las Vegas y, poco a poco, fue surgiendo todo”, detalló Rijnsburger, que, finalmente, a mediados de 1991, se instaló en la casa del intérprete, en la exclusiva zona residencial de Indian Creek, en el condado de Miami-Dade, donde vive actualmente en familia. “Yo creo que he traído a la vida de Julio paz y serenidad”, dijo a la revista ¡HOLA! en 1997.

Los orígenes de Miranda

Miranda Rijnsburger se crio junto a sus padres, Wim -Guillermo en neerlandés- y Paula, y su hermana tres años menor, Anita, en una casa flotante de Leimuiden, una localidad de 4 mil habitantes al sur de Ámsterdam. Allí cursó la escuela primaria y, para la secundaria, tenía que recorrer 11 kilómetros en bicicleta todos los días hacia la ciudad vecina de Alphen aan den Rijn.

Cuando terminó el bachillerato, hizo un curso de secretaria ejecutiva que le permitió conseguir trabajo, pero un accidente truncó momentáneamente sus planes. Por entonces tenía 19 años y había ido a esquiar por primera -y última vez, aclara- a Sauerland, en Alemania, donde sufrió una caída que le provocó una fractura en una vértebra y en la nariz. Curiosamente, Julio Iglesias tenía la misma edad cuando protagonizó un impactante accidente automovilístico que estuvo a punto de dejarlo paralítico y frustró su carrera como arquero del Real Madrid, pero que supuso el inicio de su camino artístico.

La exmodelo neerlandesa durante un desfile de Agatha Ruiz de la Prada en Madrid, en julio de 2019 Getty Images

Seis años después, el padre de Miranda, que trabajaba como operador de grúas, murió de un tumor cerebral a los 48 años. Ese triste momento personal, al que se sumó la pérdida de otros dos seres queridos, la llevó de vacaciones al Caribe, donde un fotógrafo canadiense la convenció de posar para un catálogo de trajes de baño y disparó su carrera como modelo publicitaria. Así, Rijnsburger dejó su trabajo en una empresa de cazatalentos de Róterdam y comenzó a recorrer el mundo. “Siempre se refieren a mí como modelo, pero en verdad solo lo fui durante un año”, señala ella, que ese mismo año, en 1990, conoció a Julio Iglesias.

Boda en secreto y casas separadas

Llevaban veinte años de novios cuando, el 24 de agosto de 2010, Miranda Rijnsburger y Julio Iglesias se casaron en secreto en Cuatro Lunas, la finca que él tiene cerca de Marbella y donde la familia, a excepción del artista en los últimos años, suele pasar las vacaciones de verano.

“Que se hayan cumplido veinte años desde que nos conocimos no ha sido el motivo para casarnos ahora. El motivo principal es que era el momento justo. Se cumplen veinte años de emociones, de admiración profunda por ella, de muchas cosas bonitas. Veinte años que volvería a repetir ahora”, confió entonces el cantautor sobre su boda, que tuvo como únicos testigos a sus cinco hijos en común y a los caseros de la mencionada propiedad de 400 hectáreas ubicada en la localidad malagueña de Ojén.

La tapa de ¡HOLA! que develó en exclusiva la boda secreta e íntima que la pareja celebró en agosto de 2010 en su finca de Marbella

Pero la boda tardía y el bajo perfil con el que mantienen su vida privada no son las únicas claves del éxito para sus casi treinta y cinco años de relación. La convivencia en casas separadas sería la fórmula perfecta del matrimonio. Actualmente, ella reside en su casa de Indian Creek, mientras que él se estableció la mayor parte del tiempo en República Dominicana, donde tiene un estudio de grabación y donde está trabajando en sus memorias.

En 2023, para el cumpleaños número 80 del artista, Miranda le dedicó una carta de amor que hizo pública a través de la mencionada revista española: “Quiero decirte cuánto te amo y cuánto agradezco tener a mi lado a un hombre tan increíble como tú durante estos 33 maravillosos años. Hemos compartido risas, lágrimas, aventuras y hemos creado una hermosa familia con nuestros cinco queridos hijos. Eres la razón de mi felicidad y el pilar de nuestra vida juntos”.

La última decisión del cantante

Además de repartir sus días entre sus tres mansiones de Miami, Punta Cana y Bahamas, hace dos meses Julio Iglesias decidió adquirir una nueva propiedad en Galicia, que se suma a su refugio estival en Ojén, por el que no se lo ve desde 2020, según medios españoles.

Vista aérea de la propiedad que el artista compró hace aproximadamente dos meses en Piñor (Ourense), a diez kilómetros de donde pasó su infancia Brais Lorenzo - EFE

Se trata de una finca campestre de más de 1.500 metros cuadrados localizada en Villarino, una aldea en la pequeña localidad de Piñor, a solo diez kilómetros de donde el cantante vivió en su infancia. “Es una casa bellísima en mitad del campo”, le dijo él mismo a ¡HOLA! sobre su nueva adquisición, que incluye un lago artificial, pileta, jardines atlánticos, un ascensor interior y un garaje con espacio para más de diez vehículos.