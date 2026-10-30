Cómo está hoy Mirtha Legrand, entre el apoyo de su familia y amigos y la revelación de Nacho Viale

“Regresará cuando ella tenga ganas y se sienta plena para hacerlo, seguro antes de fin de año”, sostuvo, hace minutos, Nacho Viale ante la consulta de LA NACION. Su declaración despeja dudas y deja en claro que el “operativo retorno” de Mirtha Legrand a la televisión está en marcha.

Viale, como nieto de la estrella y productor de los programas —junto a Diego Palacio— desde la compañía StoryLab, busca no dar pasos en falso.

Desde ya, en estos casos, saltear etapas no puede ser la mejor decisión. Lo sabe la familia de la diva y lo reconoce ella misma, quien debe gambetear la ansiedad y el deseo de volver a sentarse en la cabecera de su “mesaza”.

Los 18 días que pasó internada no fueron fáciles, pero, con una fortaleza única, a los 99 años sorteó uno de los escollos físicos más complejos que le haya tocado transitar en toda su vida. El alta del 6 de octubre logró el esperado alivio.

El alta médica anunciada por el Sanatorio Mater Dei

¿Cuándo vuelve?

Al año le restan pocas semanas, razón por la cual no sería descabellado pensar que “La Chiqui” volvería a enfrentar las cámaras con una emisión especial de fin de temporada de su programa sabatino La noche de Mirtha (eltrece), actualmente en manos de su nieta Juana Viale.

La estrategia sería similar a la implementada luego de una ausencia de nueve meses con motivo del confinamiento sanitario producto de la pandemia. En aquella oportunidad, la conductora reapareció en cámaras el 19 de diciembre para ponerle punto final a la temporada 2020 que marcó el inicio de la “era Juana Viale” al frente del histórico formato.

¿Cómo se encuentra Mirtha hoy?

Es la pregunta del millón que genera suspicacias, especulaciones sin sustento y conclusiones apresuradas. Acaso para romper con la bola de nieve, hace dos semanas se la pudo ver acompañada por el núcleo íntimo de su familia en la celebración del Día de la Madre.

Una semana después del evento familiar, el domingo pasado retomó su tradicional rutina dominical, esa en la que oficia de anfitriona, emula a su propio programa televisivo y coordina la charla entre un grupo selecto de amigos.

Si ese té es infranqueable, el fin de semana pasado fue mucho más exclusivo ya que solo participaron Héctor Vidal Rivas, su amigo y asesor de vestuario de toda la vida, Daniel Mañas, Teté Coustarot y Amalia Idoyaga, quienes también forman parte de la “mesa chica” de la estrella.

“Cuando llegamos, estaba su amiga Amalia Ydoyaga y más tarde se sumó Marcela (Tinayre). Cuando Mirtha hizo su aparición en el living, yo le tenía preparada en mi teléfono la música de su programa, como cuando va a los teatros. Nos emocionamos de verla tan bien y coqueta, como si nada hubiese pasado”, contó “Dani” Mañas a LA NACION, quien no solo es un gran amigo de Legrand, sino que fue parte del equipo de producción de su ciclo durante varias temporadas.

Mañas también reconoció que, en esa misma reunión, la conductora se mostró entusiasmada por su recuperación: “Nos contó lo feliz que había estado el domingo anterior, Día de la Madre, cuando la buscó Marcela para dar un paseo en auto e ir a almorzar con toda la familia; además nos dijo que va a empezar a salir de a poco y a reanudar los tés con amigos, reuniones en las que hemos llegado a ser doce personas”.

“A cada lugar que iba, me preguntaban por tu salud”, le comentó Teté Coustarot a una Mirtha emocionada por la preocupación que generó en la gente.

“Siempre pregunta qué hemos ido a ver en teatro y estábamos, minuto a minuto, al corriente de los resultados de las elecciones en Brasil”, agregó Mañas, quien también reconoció que “con respecto a volver al trabajo no comentó nada, solo que fue muy duro lo que pasó y que va a hacer todo para reponerse al ciento por ciento”.

Héctor Vidal Rivas fue parte de la exclusiva “comitiva”, antes de partir hacia la ciudad de Mar del Plata donde este domingo 1° de noviembre presentará Mar del Plata Fashion Week en el Hotel Costa Galana, un clásico de la agenda del diseño de nuestro país.

Un gesto confirma su temple y su amor por la vida: para recibir a sus amigos, se visitó y se maquilló especialmente, algo que todos le destacaron.

Día a día

Según pudo saber LA NACION, la rutina diaria de la estrella incluye su tradicional desayuno con lectura de los diarios en su dormitorio, hábito que complementa con la escucha atenta de la radio en amplitud modulada.

La acompaña Elvira, su histórica colaboradora y con quien comparte la vivienda de Palermo. Con ella comenta la actualidad y filtra los llamados que no desea atender. También Mónica, una de las asistentes que se puede ver frente a las cámaras del ciclo televisivo, acompaña la organización de la casa.

Mirtha Legrand junto a la maquilladora Gladys Andrade, su mano derecha Elvira y el peluquero Leo Cosenza, el staff íntimo que asiste a la diva Gentileza Mario Vidal

Diariamente, la longeva conductora se somete a dos sesiones de kinesiología que le permiten mantener su físico activo y poder desplazarse con la mayor independencia posible.

Además, suele recibir la visita de su médico de cabecera, el doctor Guillermo Semeniuk. Cuando el profesional cumplió sus 80 años, la actriz le pidió que le recomendara un médico más joven y le explicó sus razones: “Si a usted le pasa algo, me voy a sentir muy desamparada”. Todos celebraron la inteligente reflexión y el guiño hacia ese hombre en el que deposita toda su confianza.

El doctor Guillermo Semeniuk, médico de cabecera de Mirtha Legrand

Desde ya, Legrand aún no retomó su asistencia a las funciones teatrales, a los conciertos y presentaciones de ballet del Teatro Colón y a las galas benéficas, aunque no ve la hora de volver a cumplir con esos compromisos sociales que tanto le interesan y que la mantienen con la energía despierta.

Por las noches, suele acostarse temprano, aunque lee, escucha radio y mira televisión hasta tarde. Todo al mismo tiempo. Estar actualizada es uno de sus berretines y un compromiso con su ética profesional. Entrada la madrugada, también disfruta del envío de mensajes por WhatsApp. Su hija y sus nietos y amigos íntimos como Susana Giménez y Carlos Rottemberg son los destinatarios de esos mensajes trasnochados.

Si bien su vida social se encuentra acotada y, por recomendación de su médico y de su hija y nietos, es conveniente evitar contagios —un riesgo al estar en contacto con mucha gente— la diva no deja de atender el cuidado de su físico y someterse a todo aquello que hace a su coquetería.

Genio y figura

El 23 de febrero próximo Mirtha Legrand cumplirá 100 años. Una celebración que todo un país anhela. Cuando el 6 de octubre pasado abandonó el sanatorio Mater Dei de Palermo, había transcurrido 18 días internada producto de un severo cuadro respiratorio con algunas complicaciones que no solo la preocuparon a ella sino también a su entorno y al público.

Podría afirmarse que Rosa María Martínez Suárez de Tinayre es la reencarnación de la figura mitológica del Ave Fénix. Con buen criterio, mientras los argentinos y gran parte del mundo estaban atentos a la despedida de Lionel Messi del fútbol internacional en el estadio de River Plate, su familia aprovechó la “distracción” para lograr que la matriarca eterna pudiese abandonar el sanatorio sin ser capturada por los flashes.

“¿Damos una vuelta?”, le sugirió a su nieto Nacho Viale, quien debió desviar el rumbo y “pasear” a su abuela en un breve recorrido por Palermo. Mirtha deseaba volver a sentirse libre y disfrutar de la ciudad que tanto quiere.

A la mañana siguiente, llamó a su íntimo amigo Rottemberg. El productor teatral, rápido de reflejos, la saludó con una celebrada frase de su autoría: “¿Qué país le vamos a dejar a Mirtha?”.

La diva junto a sus nietos, la actriz y conductora Juana Viale y el productor Nacho Viale Prensa

Podría aseverarse que, durante algunas de las noches en las que Mirtha pasó en el centro de salud de la calle San Martín de Tours, hubo cierta tensión. “La pasé mal”, le confesó a sus íntimos.

Hoy, disfruta de su recuperación. Cada día se siente mejor. Este sábado, es casi un hecho que asistirá al almuerzo con el que Marcela Tinayre celebrará su cumpleaños en su casa de Barrio Parque.

Y seguramente, antes de fin de año, el país celebrará su regreso a la pantalla, antesala del 23 de febrero, cuando la estrella celebre su centenario y reafirme la leyenda, su leyenda, única en el mundo del entretenimiento internacional.