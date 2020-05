Cómo están hoy los protagonistas de Avenida Brasil

Adriana Esteves y Debora Falabella, enemigas en la ficción, amigas en la vida real Crédito: Instagram

Jóvenes futbolistas esperando su momento para convertirse en estrellas. El mundo de las favelas. Nuevos ricos dispuestos a todo por conservar su status. Una joven que adopta una nueva identidad para clamar venganza. Avenida Brasil tenía todos los condimentos para convertirse en éxito, y lo logró. Con una malvada antológica compuesta por la actriz Adriana Esteves y un Río de Janeiro mostrado como nunca antes, este culebrón de estilo clásico, pero fresco y remozado, abrió las fronteras a las producciones brasileñas y marcó un antes y un después en las preferencias del público.

Avenida Brasil se emitió por primera vez en Telefe en 2014 y este domingo, seis años después, el canal de las pelotas les regaló a todos los fans de la historia una maratón con los mejores momentos. Ese resumen se convirtió en uno de los programas más vistos del fin de semana . Y no es casual. El fervor que despertaron Nina, Jorgito y Carminha fue tan fuerte, que muchos televidentes seguramente se quedaron con ganas de más. Es que, salvo algunas excepciones, aquellos actores que dieron vida a los pintorescos personajes de la telenovela, no volvieron a verse en la pantalla argentina. Por eso, presentamos este resumen de cómo están y qué anduvieron haciendo algunos de los protagonistas de este fenómeno que parece no tener fin.

Rita / Nina

Rita es la protagonista de la historia que conmovió a brasileños y argentinos por igual

Luego de que su padre muriera en un accidente, su madrastra Carminha la abandona en un basural. Años después, ya adulta, Rita asume una nueva identidad ( Nina ) y consigue trabajo como cocinera en la casa de aquella mujer con un solo propósito: vengarse.

Debora Fallabella

El rostro de Debora Falabella era conocido ya en estas tierras. Uno de sus primeros roles televisivos fue el de Mel, en la telenovela El Clon . Allí conoció a Murilo Bénicio, el protagonista de aquella tira y quien personificaba a su padre. Se volverían a encontrar en el set de Avenida Brasil once años más tarde y se convertirían en la pareja más polémica de Brasil por aquellos años. Su historia de amor se terminó en 2019. Rita se convirtió en su personaje consagratorio y desde aquel momento, Falabella nunca dejó de trabajar. Protagonizó las ficciones Ojos sin culpa , As canalhas, Nada será como antes, Querer sin límites, Se eu fechar os olhos agora . El año pasado se puso en la piel de Natalia, una periodista y activista en la serie Aruanas . Y algo de eso hay, porque quienes la siguen en las redes sociales habrán notado que apoya abiertamente el movimiento feminista y que fue una de las famosas que repudió la llegada de Juan Darthés a su país , tras la denuncia por violación que radicó en su contra la actriz Thelma Fardin.

Jorgito

Jorgito, el futbolista que pudo construir una nueva vida luego de ser adoptado

"Patata" es uno de los niños abandonados en el basural y el mejor amigo de Rita. En realidad, es hijo biológico de Carminha y Max. Cuando su madre consigue casarse con Tifón, lo adoptan y lo bautizan como Jorgito . A pesar de estar de novio con Débora, cuando Nina llega a la casa, se enamora perdidamente de ella, sin saber que en realidad es Rita, su viejo amor de la infancia.

Cauã Reymond

Si bien Cauã Reymond comenzó su carrera como actor en 2002, en la telenovela Malhação , Avenida Brasil se convertiría en una bisagra. Luego de interpretar a Jorgito, participó de Amores robados, El cazador, Reglas del juego, Ilha de Ferro y las miniseries Justicia y Dos hermanos . En cine, luego de 2012, filmó cuatro películas: Tatuegem, Língua seca, Alemão y Tim Maia . En abril del año pasado se casó, en una ceremonia íntima con sólo cuarenta invitados, con la modelo Mariana Goldfarb.

Carminha

Carminha, la malvada de la historia y el personaje que catapultó a la actriz Adriana Esteves

Mala. Malísima. Ambiciosa y desquiciada. Carminha es, sin dudas, el personaje más complejo de Avenida Brasil . Abandonó a su hijo para luego adoptarlo sin decirle que era su madre biológica. Abandonó, también, a la pequeña hija de su marido apenas quedó viuda. Hostiga permanentemente a su hija Agatha por su sobrepeso. Está casada con Tifón por su dinero y obligó a su amante, Max, a casarse con la hermana del futbolista solo para tenerlo cerca.

Adriana Esteves

Solo una actriz de la talla de Adriana Esteves podía darle matices a ese monstruo televisivo. Y vaya que lo hizo. Sin embargo, a pesar de haber conseguido el amor y el odio del público por su composición de Carminha, sería reconocida también por otros de sus trabajos. En 2011 ya había sido nominada al Emmy Internacional como mejor actriz por su papel en la miniserie Dalva e Herivelto: uma Canção de Amor . Volvió a estar nominada en 2017 por su desempeño en Justicia , la ficción basada en hechos reales que también fue emitida por Telefe. Desde 2006, Esteves está casada con el actor Vladimir Brichta.

Tifón

Tifón, el cándido futbolista que cayó en la trampa de una mujer sin escrúpulos

La noche de su consagración como futbolista, Tifón atropelló a un hombre que terminó muriendo. Su culpa lo llevó a acercarse a la viuda, con la que terminaría casándose sin sospechar sobre sus oscuras intenciones.

Murilo Benício

Cuando Avenida Brasil se estrenó en la Argentina, Murilo Benício ya era conocido gracias a su doble papel en la telenovela El Clon , que había sido emitida por Eltrece en 2002. Luego del gran éxito, al igual que Esteves, se tomó un tiempo para volver a la pantalla chica. Lo hizo en Amores robados , y después llegarían Hombre nuevo , Nada será como antes , Se eu fechar os olhos agora y Amor de mãe , en 2019. Ese mismo año se separó de Falabella, luego de siete años de relación.

Max

Max, el eterno cómplice y amante de Carminha

Max es por momentos el cerebro detrás de Carminha y por otros su títere. Está casado con Ivana, la hermana de Tifón a la que desprecia profundamente. Es una de las personas de las que Nina quiere vengarse.

Marcello Novaes

Marcello Novaes debutó a lo grande, nada menos que en la telenovela Vale todo , de 1988, uno de los grandes sucesos de la televisión brasileña. A partir de ese momento, nunca dejó de trabajar. Curiosamente, el actor parece ser una antítesis de su personaje de Avenida Brasil . Amante de los deportes y la vida sana, mantiene excelentes relaciones con sus dos exesposas y es un devoto padre de sus dos hijos, a los que incentiva en sus carreras como músicos. Después de haberle prestado el cuerpo al ambicioso Max, Novaes participó sólo de cinco programas: Além do Horizonte, Ojos sin culpa, Reglas del juego, Sol nascente y O outro lado do paraíso.

Monalisa

Monalisa, el primer amor de Tifón y la contracara de la malvada Carminha

Monalisa el el primer amor de Tifón. El futbolista le rompió el corazón cuando la abandonó para casarse con Carminha. Ahora, son socios en el salón de belleza que ella regentea. Es una mujer alegre que no reniega de su origen humilde. Está casada con un hombre que no la merece.

Heloísa Périssé

De extensa trayectoria, Heloísa Périssé era la actriz ideal para brindarle el cuerpo a la contracara de Carminha. Desde aquel éxito, no dejó de trabajar en la televisión brasileña. Realizó una participación especial en Junto & Misturado (2013), protagonizó Segunda Dama (2014), Tomara que Caia (2015), Os TOCs de Dalila (2016) y formó parte del elenco de Boogie Oogie (2014), Os Suburbanos (2015) La lei do Amor y Segredos de Justicia (2016), Novo Mundo (2017), Cine Holliúdy (2019). Está casada con el director de cine Mauro Farias y es madre de dos hijas, Luisa y Antonia.

Luncinda

Lucinda, la mujer que cuidó de Jorgito y de Rita cuando fueron abandonados

Cuando Rita es abandonada en el basurero, comienza a ser acosada por Milo, un hombre que obliga a los pequeños huérfanos a trabajar para él. Tanto ella como "Patata" encuentran consuelo y amparo en Lucinda , una mujer de bajos recursos que los trata como si fueran sus propios hijos. Con el tiempo, se convertirá en una pieza clave para desenmascarar a Carminha y en uno de los apoyos más fuertes de Nina.

Vera Holtz

Egresada de la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Río de Janeiro, Vera Holtz es una de las actrices más reconocidas de Brasil. Con una fuerte formación teatral, supo encarnar a algunas de las villanas más recordadas de la pantalla chica del vecino país. Justamente, volvió a ser requerida para personificar a la malvada de la historia en A lei do amor (2016) y Amor de Mãe (2019).

Débora

Débora, la novia de Jorgito

Débora es la novia de Jorgito. Una chica de buena familia, estudiosa y responsable. Su vida cambia para siempre cuando descubre que su padre, Carlitos, mantiene tres relaciones paralelas y tiene dos hermanos a los que nunca vio.

Nathalia Dill

Al año siguiente de Avenida Brasil , Nathalia Dill tuvo su revancha: luego de haberle prestado el cuerpo a la sufrida Débora, le tocó el turno de interpretar a la villana de la telenovela Joia rara . En 2014 protagonizó Por siempre , donde compartiría cartel con Sergio Guizé, quien se convertiría en su pareja hasta 2017. Luego llegarían las telenovelas Qué buena vida, La dama de la libertad, Rock Story (donde encararía dos personajes antagónicos) y Orgulho e Paixão , en 2018.

Suelen

Suelen, una "botinera" amoral que enloquece a los hombres de El Divino

Suelen es hermosa y lo sabe. Es el objeto de deseo de todos los hombres de El Divino, el exclusivo barrio de Río de Janeiro en el que transcurre buena parte de la historia. Mentirosa, materialista, hedonista y algo misteriosa, esta morocha no tendrá reparos en romperle el corazón -y vaciarles la billetera- a tres de los futbolistas amigos de Jorgito, Leandro, Lucio e Irán.

Ísis Valverde

Como pasó con muchos de sus compañeros de elenco, la carrera de Ísis Valverde ya había despegado antes de Avenida Brasil pero aquel programa resultó una nueva plataforma que la llevó sin escalas a encabezar nuevos proyectos. En su caso, llegarían O canto da sereia (2013), Amores Roubados (junto a Reymond), Boogie Ogiie (2014) y A força do querer (2017). Además, filmó desde 2013 cinco películas. En abril de 2018 anunció que estaba embarazada y en junio se casó con el padre de su hijo, el modelo carioca Andre Resende.

Adauto

Adauto, el joven barrendero que sueña con jugar en primera división

Adauto es un barrendero de origen humilde que sueña con convertirse en jugador de la primera división. Es el amante joven de Muricy, la mamá de Tifón y el objeto de burla del exmarido de su mujer, Leleco.

Juliano Cazarré

El personaje de Adauto fue creciendo con el correr de la trama hasta convertirse en uno de los más queridos por el público. Luego de Avenida Brasil , Juliano Cazarré protagonizaría Rastros de mentiras (2013), Reglas del juego (2015) y O outro lado do paraíso (2017), mientras desarrollaría, a la par, su carrera como escritor. Desde 2012 está casado con la bióloga Leticia Bastos, con quien tuvo a sus dos hijos Vicente e Inácio.

Ágatha

Ágatha, la hija de Carminha y una de sus víctima favoritas

Ágatha es la hija de Carminha y Max, aunque todos creen que su padre es Genesio, el primer marido de la malvada mujer (y padre de Rita). Es uno de los blancos elegidos de su madre, que no deja de hostigarla, haciéndola sentir culpable cada vez que prueba bocado. En Tifón, en Jorgito y en su tía Ivana encuentra el amor y el amparo necesarios para sobrevivir.

Ana Karolina Lannes

La carrera de Ana Karolina Lannes había comenzado varios años antes de personificar a la sufrida Ágatha. Debutó en la televisión en 2007, en la telenovela Duas caras , a los 7 años. Luego de Avenida Brasil , filmó Minha mãe é uma peça . A pesar de haberse retirado de la actuación, los fanáticos de la serie pudieron seguir en contacto con ella a través de las redes sociales.