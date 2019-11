La artista chilena contó en redes cómo se sintió en la previa a la gala de los Latin Grammy.

Durante la vigésima entrega de los Latin Grammy, la crisis social y política que atraviesa Chile se hizo sentir. La cantante chilena Mon Laferte aprovechó la alfombra roja para repudiar la situación actual del país en que nació. En el momento justo en que las cámaras apuntaron a ella para fotografiarla, la artista se quitó el tapado y mostró su torso desnudo con una frase escrita: "En Chile torturan, violan y matan".

La foto se viralizó en cuestión de minutos, y Mon Laferte se convirtió en tendencia gracias tanto a quienes la criticaron como a quienes aplaudieron la valentía de su gesto.

Minutos antes, Laferte había utilizado Twitter para manifestarse incómoda por la situación en la que se encontraba. " Estoy aquí en Las Vegas y me siento como la mierda viendo cómo en Chile se llevan detenidos a los niños", escribió justo después de compartir un video en el que se ve a niños en un ataque de llanto, en lo que parece una detención policial. "Siento impotencia, me duele el alma, me siento tan tonta estando acá. Que hago aquí? Debería estar allá con mi gente. Este mundo es muy injusto. No puedo dormir de pena", expresó.

Durante la primera ceremonia de los premios, la artista había aprovechado su intervención para hablar del mismo tema. En esa parte de la gala, que no se emite por televisión y en la que se entrega la mayor cantidad de distinciones, la cantante subió al escenario a recibir su estatuilla por el disco Norma, en la categoría Álbum de música alternativa, y declaró: "Esto es para Chile. Quiero leer una décima de una compañera cantora chilena, La Chinganera. « Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia. La bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha, hasta que se haga justicia»".