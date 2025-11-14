Qué significa “Veneka”, el término venezolano que le dio nombre a la canción que ganó el Latin Grammy: “Nunca nos rendimos”

La noche del jueves 13 de noviembre, Akapellah y la banda Rawayana recibieron el Latin Grammy a Mejor interpretación de música electrónica latina por su canción “Veneka”. ¿Qué significa este término que se utiliza para referirse a los venezolanos y cómo evolucionó?

Qué significa “Veneka”, el título de la canción ganadora de un Latin Grammy

Los Latin Grammy se celebraron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Nevada, la noche de este jueves. Los artistas Akapellah y Rawayana fueron homenajeados con el premio por “Veneka”, una canción que acuña un término venezolano y que dio la vuelta al mundo. Muchos se preguntaron el origen y significado de esta expresión.

La Asociación de Academias de la Lengua Española definió “veneco/a” como “relativo a Venezuela”, pero su origen denota un significado más profundo. Según DW, este concepto se remonta a la década de 1970, cuando el país latino se encontraba en auge económico.

Venezuela consagró un destino popular de migración proveniente de Colombia en la segunda mitad del siglo XX y el término de “veneco” surgió para designar a los hijos de ciudadanos colombianos que nacían en el país vecino, dado que representa una combinación de ambos gentilicios.

Rawayana y Akapellah recibieron el Latin Grammy por su canción "Veneka" Captura/Latin Grammy

“Veneka”: un giro en el concepto de veneco, de discriminatorio a símbolo de orgullo

Casi 7,9 millones de venezolanos dejaron su país en busca de protección y oportunidades en regiones de todo el mundo, según registros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en medio de la situación que afronta el territorio. Según los propios artistas de “Veneka”, este término se utiliza con frecuencia con “un tono discriminatorio”.

Pero, además del tema que fue honrado en los Latin Grammy 2025, el concepto adquirió un símbolo de orgullo y señal de identidad para los venezolanos que migraron de su país.

El sentido mensaje de Erika de la Vega por el Latin Grammy a “Veneka”

La comunicadora venezolana Erika de la Vega pronunció unas profundas palabras tras la recepción del galardón en la noche en Las Vegas. La locutora se refirió a un concepto que se empleó en tono despectivo y que la comunidad logró modificar.

“En esta canción, transformaron con mucha magia una palabra peyorativa en un símbolo de resiliencia y de fortaleza", expresó sobre el escenario la también comediante venezolana, sobre el tema liderado por Rawayana y Akapellah.

En ese sentido, Erika de la Vega recordó la situación de millones de personas de Venezuela que dejaron su país en busca de mejores oportunidades, tanto laborales como de calidad de vida, en otras regiones. “Esta noche, no venimos a celebrar una canción, sino un sentimiento profundo que nació de la valentía, la pasión, la determinación y el amor de las mujeres venezolanas“, señaló.

“Sabemos que las palabras pueden dividir y pueden sanar. Y nosotros, hoy, elegimos sanar, elegimos amar y elegimos honrar lo que somos. Gracias a las mujeres venezolanas que, con su ejemplo, nos enseñan que la dignidad no se negocia y que nunca, nunca, nos rendimos".

“Este premio es de ustedes. ¡Qué viva Venezuela y qué viva la mujer venezolana!“, cerró la presentadora.