Cómo se sintió Gladys Florimonte, tras su paso por la mesa de Juana Viale

Después de la polémica por el comentario que Juana Viale le hizo a Gladys Florimonte en el programa del sábado, LA NACION se comunicó con la humorista para conocer su reacción, pero lejos de estar molesta por lo que algunos llamaron “chicana”, Florimonte estaba feliz con su participación en la mesa y llenó de elogios a la conductora. “Yo a Juana la adoro, igual que a Mirtha, es una divina”, arrancó.

Y agregó: “Tuvo re buena onda, ¡lo que nos hemos divertido en ese programa, en los cortes! Nunca me puede caer mal nada de Juana, ni de Marcela, ni de Mirtha. Y (lo que dijo Juana) no me pareció una chicana para nada. Todo lo contrario: ella siempre tuvo la mejor conmigo. Solo tengo palabras de agradecimiento”.

Juana Viale le preguntó a Gladys Florimonte cómo le fue al apostar por Alberto Fernández

Con respecto de lo que publicaron en redes sociales, Florimonte fue tajante: “Dijeron cualquier cosa. Juanita es una persona con una onda total. Me encanta lo que hace. La pasé bomba y no me molestó lo que me dijo”.

El malentendido surgió después de que Juana Viale le dijera a su invitada que luego de votar a Alberto Fernández buscando un cambio, efectivamente había tenido un cambio, pero lo que contó a continuación no era un cambio favorable, sino lo opuesto. “Tuviste que vender tus autos, vivir de tus ahorros...”, le dijo. Esta frase fue inmediatamente difundida en distintas plataformas con fuertes críticas a la nieta de Mirtha por lo que consideraron una “burla” o una “chicana” hacia Florimonte que había confesado, días atrás, que no estaba pasando por un buen momento económico. Pero lo cierto es que el comentario le molestó más a terceros que a la propia protagonista que juró no haberle afectado “en nada” la actitud de Juanita.