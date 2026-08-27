La muerte de Rubén Rada: cómo será su despedida en Uruguay

El enorme músico uruguayo y gran referente de la música del Río de la Plata, Rubén Rada, murió ayer a los a los 83 años “después de pelear un mes contra la neumonía y sus complicaciones”, según informó su familia. Mientras su país decretó un día de duelo nacional y el mundo artístico lo recordó con cálidas palabras, imágenes y anécdotas a través de las redes sociales, se dio a conocer cómo será su último adiós en la ciudad de Montevideo.

“Para los que quieran despedirlo, el velatorio será abierto al público y se realizará el jueves 27 de agosto desde las 14 hasta las 21 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. El ingreso será por la puerta principal del edificio, ubicada sobre Avenida del Libertador”, detalló su familia en un posteo de Instagram realizado en la cuenta oficial del músico, donde previamente habían anunciado la triste noticia de su partida.

Luego, indicaron que el sepelio se realizará el viernes 28, y que el cortejo fúnebre partirá a las 11 desde la intersección de Isla de Flores y Santiago de Chile hacia el Cementerio del Norte.

Según señaló El País de Uruguay, el punto elegido para el comienzo del recorrido tiene un fuerte vínculo con la historia de Rada, especialmente con su infancia. “El músico se crio en el barrio Palermo, en la zona de Isla de Flores, donde, desde niño, estuvo rodeado por el candombe y las comparsas que luego serían fundamentales en su obra y en su identidad artística”, explicó el citado medio.

De qué murió Ruben Rada

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15.30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra la neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”, informó ayer la familia Rada a través de un comunicado difundido en Instagram.

Cabe recordar que la salud del artista generó inquietud desde principios de mes, cuando diversos informes médicos y periodísticos hablaron de un diagnóstico de neumonía bilateral.

Rada tenía antecedentes médicos que incluyeron una angioplastia coronaria en 2015 y episodios previos por presión arterial alta. Sin embargo, el cantautor se mantuvo activo hasta sus últimos días con proyectos profesionales vigentes.

Así lo despidieron los famosos

Su muerte conmovió al mundo artístico a ambos lados del Río de la Plata. Apenas se conoció la noticia, fanáticos, artistas y figuras públicas comenzaron a compartir mensajes de despedida, recuerdos y reconocimientos a su legado.

Desde publicaciones cargadas de emoción hasta fotos de recitales, fragmentos de canciones y anécdotas personales, seguidores y artistas de distintas generaciones compartieron fotos y textos vinculados al músico. En cuestión de minutos, las plataformas digitales se transformaron en un espacio de homenaje para destacar su chispa y su trayectoria.

Valeria Lynch, quien entabló una tierna amistad con el músico uruguayo tras protagonizar juntos la famosa ópera rock Hair en 1971, lo despidió con sentidas palabras en sus redes sociales: “Se fue uno de los músicos más grosos del Río de la Plata. El querido Negro Rada nos deja un legado maravilloso. Su música y su estilo inconfundibles. Gracias por tanto querido amigo, que la luz ilumine tu camino hacia el descanso eterno. Prometo recordarte con una sonrisa. Mis condolencias a su familia y amigos. Rubén Rada QEPD”, escribió la cantante.

Fito Páez publicó un mensaje muy personal: “La familia Rada es la familia Páez”. Lo definió como “el gran caudillo del amor y la música, del swing y de la alegría” y, además, compartió un emotivo fragmento de sus memorias sobre la noche en que conoció a Rada cuando era adolescente. “Los años nos volvieron hermanos. Recuerdo a un hombre enternecido por la presencia de un pibe tan joven en aquel antro nocturno porteño de la música. El padre que vive en él me hizo sentir cómodo y amparado. Vio todo lo que me pasaba en milésimas de segundos. Alta sensibilidad, mi hermano Rubén”, señaló el rosarino.

Rubén Rada y Fito Páez

Natalia Oreiro abrió su despedida con versos de la canción de Rada “Botija de mi país” y escribió: “Querido Negro...no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay como artista, persona y amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente. A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente”.

Charly García, en tanto, lo recordó con un tierna y divertida postal donde se los ve juntos y alegres. Además, el rockero musicalizó el homenaje con “Dedos”, una famosa canción de la banda uruguaya Totem (de la cual formaba parte Rubén Rada), que Charly García tocó e interpretó en vivo junto a su colega en ocasiones especiales.