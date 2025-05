Cómo está de salud el cantante Donald, tras sufrir una caída y quebrarse tres vértebras

Hace dos semanas Donald sufrió una caída que le provocó la fractura de tres vértebras . La familia lo llevó de urgencia a la guardia del Sanatorio La Trinidad de San Isidro porque los dolores eran cada vez más intensos. Luego de hacerle varios estudios, el popular cantante quedó internado y fue operado ayer, lunes 19. LA NACION habló con su esposa, Verónica Zemborain, que contó que Donald está bien, que deberá estar toda la semana internado, y además dio detalles de la caída.

-¿Cómo está Donald?

-Bien, recuperándose poco a poco . Lo operaron ayer porque se había caído y tenía tres vértebras quebradas; una ya se le había soldado sola porque estuvo quince días internado, y las otras dos se las pegaron con algo especial, en esa operación que le hicieron. Está bien, por suerte.

-¿Qué le pasó?

-Tiene Parkinson y le cuesta caminar, entonces está con un andador. Se quiso sentar en la cama y se cayó al piso, de cola. Se quebró tres vértebras. Estaba muy dolorido, lo llevamos a la guardia de La Trinidad, le hicieron un estudio y tuvo que quedarse internado.

Donald junto a su esposa, el año pasado cuando hablaron con LA NACION Santiago Oroz

-¿Cuándo le dan el alta?

-Creo que si todo está bien, el viernes le dan el alta y viene a casa.

El accidente doméstico sucedió el mismo día que Donald Clifton McCluskey iba a presentar su libro autobiográfico Donald, un artista sin fecha de vencimiento, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Editado por Galerna, el cantante escribió su historia junto al periodista Diego Borinsky.

La idea de hacer su autobiografía surgió luego de compartir algunas anécdotas en redes sociales. “Comencé escribiendo anécdotas en Facebook y con el tiempo surgió la idea de hacer un libro. Diego escribió mi biografía y le cambió los títulos a mis anécdotas para que sean más gancheras”, explicó durante una entrevista en radio Rivadavia.

“Fue muy duro”

El vecino más querido. Donald disfruta de su histórica casa en San Isidro Santiago Oroz

Como contó su esposa, Donald sufre de mal de Parkinson, que se lo diagnosticaron durante la pandemia. “Cuando me dieron el diagnóstico, fue muy duro. Cuando tomé el tren para volver a mi casa y ahí me arrodillé en el andén y le pedí a Dios, no que me curara, sino que me devolviera la alegría”, contó el cantante hace un tiempo.

Tras el diagnóstico, comenzó a tomar una medicación y viene llevando adelante la enfermedad como puede. Pero hace algunos meses tuvo otro disgusto cuando le informaron que tiene cáncer de colon. Ya hizo tratamientos de radioterapia y quimioterapia que funcionaron. “Ya me curé”, dijo esperanzado durante esa misma entrevista.

“Estoy peleándola”

Siempre de buen humor, a pesar de la adversidad, Donald le confesó a LA NACION hace algunos meses: “Lo más importante es estar acompañado, algo de lo que me he ido dando cuenta últimamente. Está bien, estamos solos, todos estamos solos, pero en definitiva, estar totalmente solo es muy feo. Poder pedir ayuda si uno la necesita y tenerla, es valioso. En el último tiempo estoy aprendiendo un montón de cosas... Estoy peleándola. No retrocede , sigue avanzando; es cuestión de estar atentos pero también de no darle demasiada bola... Porque si uno está muy pendiente deja de hacer cosas. Y hacer cosas hace bien porque uno no piensa en la enfermedad sino en todo lo que es vida”.

Se emociona cada vez que habla de su familia: “Me gustaría estar en mejor condición física para disfrutar de este que es mi mejor momento y no sé si lo puedo disfrutar”.

Recordemos que tiene cuatro hijos: Miguel, Marina, Patrick y Melody y nueve nietos. Dos de sus herederos viven en Hawai con sus respectivos hijos y los otros dos residen con los suyos residen en el país.