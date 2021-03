Cómo sigue la salud de Jorge Lanata: el periodista ya fue dado de alta

Jorge Lanata ya fue dado de alta este mediodía, tras estar un día internado en la Fundación Favaloro, según confirmó el centro médico a la prensa.

“Lanata recibió el alta hospitalaria en horas del mediodía debido a la buena evolución clínica”, expresó la Fundación Favaloro en un comunicado. Además señaló que el paciente deberá ahora “continuar su tratamiento de forma domiciliaria”, a raíz de la infección que tuvo en la pierna izquierda.

Después de analizar su situación y ver el resultado de los estudios, los médicos decidieron darle el alta rápidamente para evitar cualquier tipo de contagio, ya sea por el coronavirus o por otra infección que podría generarse a raíz de un virus intrahospitalario. Recordemos que Lanata es considerado paciente de riesgo por sus patologías preexistente y por tener un trasplante de riñón.

De todas maneras, el periodista deberá ahora extremar cuidados, seguir las indicaciones médicas y la toma de antibióticos, y hacer reposo en su casa, según pudo saber LA NACION.

Fiebre, protocolo y vuelta al hogar

Lanata se dirigió al centro médico luego de presentar unas líneas de fiebre. Por protocolo fue hisopado para saber si tenía coronavirus, pero el resultado fue negativo. Según reveló Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, el periodista estuvo acompañado por su novia durante la noche. “Hablé con Jorge a las diez de la noche, estaba de re buen humor, todavía en la clínica, con Elbita (Marcovecchio) que estaba con él. En realidad, hizo unas líneas de fiebre que en el estado de salud de Jorge, que es delicado, es preocupante y con el Covid más”, comentó. Y agregó: “Aunque él estaba convencido de que no tenía Covid porque no sale, no se mezcla, tiene una vida muy acotada. Antes rotaba con sus compañeros, pero ahora no. Es muy poca la gente que entra en su casa”.

Sobre los motivos de la fiebre, la panelista detalló: “El tema es así, él tiene una lastimadura en la pierna. No habla de trombosis, sí de una pierna lastimada, que eso le sangró y la tenía como más lastimada. Eso le dio una infección y le subió fiebre. Estuvo todo el día con antibióticos”.

El periodista viene de atravesar varios problemas de salud y caídas en los últimos años, que lo han alejado cada tanto de su ajetreada agenda laboral. Ahora había retomado su trabajo, después de unas vacaciones, pero nuevamente su estado de salud volvió a marcar una señal de alarma.

Informe de Pablo Montagna.

