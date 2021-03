Ni casamiento ni convivencia: Elba Marcovecchio se muda, pero no con Jorge Lanata, su novio

Elba Marcovecchio fue la encargada de despejar los rumores de casamiento en vivo en Lanata sin filtro. La flamante novia de Jorge Lanata salió al aire en radio Mitre y se sometió al cuestionario incisivo de Marina Calabró. Si bien aclaró que no hay boda en puerta, reveló que sí habrá mudanza de La Plata, de donde es oriunda, a la Ciudad de Buenos Aires. “Es cierto que me mudo de La Plata y quienes me conocen y saben lo arraigada que soy se imaginan el profundo amor que tengo por tu conductor estrella”, dijo entre otras confesiones la abogada.

A pocos meses de que se hiciera público el romance, la Dra. Marcovecchio aseguró que a ella no le molesta hablar y bromeó sobre la propuesta de matrimonio. “Yo no me enteré de nada. No sé Marina (Calabró), porque evidentemente ustedes se enteran antes que nosotros”, lanzó y aseguró que está “totalmente enamorada de Jorge” e incluso “más que el primer día”.

Luego, Elba se explayó sobre su romance. “Jorge me va a retar, yo te cuento porque él no habla pero yo sí hablo. Algo que nos pasa, que a mí me resulta rarísimo, es que estamos muy en la misma frecuencia. Entonces se hablan las cosas con mucha naturalidad, la conversación es muy fácil. Yo no sé si estoy dominada o… es increíble la concordancia… en tiempos y en todo que tenemos”, contó.

Ante la insistencia del panel para saber por qué se mudaba a Capital pero no a la casa de su pareja, Elba contestó: “Esta señorita es bastante tradicional y para una convivencia necesitaríamos otro tipo de paso”.

La doctora Marcovecchio, de 42 años, quien trabaja en el bufete de abogados de Fernando Burlando, además habló sobre qué la enamora y enamoró de su pareja. ”¿Qué es lo que me enamoró de Jorge?, porque yo no le digo Lanata le digo Jorge; de las cosas que se pueden contar… Además de todo, una de las cosas que más me enamoran de él es la capacidad que tiene para sorprender. Es muy empático, no solo conmigo, en general. Jorge tiene una capacidad de entender al otro que muy pocas personas la tienen. Tiene una capacidad de comprender, de construir, es alguien totalmente constructivo”, contó la mujer que enviudó muy joven y tuvo que llevar a adelante su familia compuesta por dos niños.

Lanata también fue convocado al cuestionario y ante la insistencia de los otros miembros del ciclo radial contestó: “Yo estoy enamorado de ella, obvio”. Entre risas, los tórtolos se despidieron y el periodista continuó con su rutina habitual al aire.

LA NACION