Con una imagen, Charlize Theron oficializó su ingreso al universo de Marvel y reveló el nombre del personaje que interpretará

El universo cinematográfico de Marvel no deja de expandirse. Y de sumar estrellas. La nueva luminaria de la factoría de superhéroes de Disney es Charlize Theron. Para quienes ya hayan visto la taquillera Doctor Strange en el multiverso de la locura, la incorporación de la ganadora del Oscar no es una sorpresa. Es que siguiendo la tradición de sus películas, la secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch cuenta con un par de escenas insertadas en los créditos finales y en la primera aparece una misteriosa Theron caracterizada, con largo pelo platinado y traje violeta metalizado. La corta secuencia insinúa una urgente nueva misión para Stephen Strange, a partir de la invitación propuesta por el personaje de la actriz sudafricana.

“Conozcan a Clea”, escribió Theron en Instagram bajo dos fotos de su nueva criatura. La primera imagen es un primer plano de su personaje y en la segunda se la ve junto a Cumberbatch como el doctor Strange. Lo que no revela el posteo de la actriz es quién es la mencionada Clea. Una incógnita que los conocedores de los cómics de Marvel se encargaron de revelar con rapidez en las redes sociales.

A saber: en las historietas Clea aparece como un ser con inmensos poderes mágicos que habita un plano infernal conocido como la dimensión oscura, allí dónde el personaje invita a ir a Strange en la corta escena de los créditos. Además, los expertos en Marvel también saben que la relación entre Clea y Strange va más allá de sus capacidades como hechiceros: en los cómics, el dúo se enamora y hasta se casa, una posible línea narrativa que podría explorarse en una nueva aventura cinematográfica de Doctor Strange.

Claro que antes de meterse de lleno en el universo cinematográfico de Marvel, Theron tendrá la agenda de este año y el siguiente bastante completa. En los próximos meses aparecerá en la película de fantasía producida por Netflix, The School for Good and Evil. Basado en la serie de novelas de Soman Chainani, el film relata la historia de un grupo de chicos que ingresan en una escuela con el objetivo de entrenarse para ser personajes de cuentos de hadas bajo la supervisión de un grupo de excéntricos profesores que interpretan Theron, Michelle Yeoh, Ben Kingsley y Kerry Washington, entre otros. Y en el ocupado calendario de la actriz también aparecen las filmaciones de la segunda parte de la exitosa película La vieja guardia, también de Netflix, la secuela de la película de espías Atómica -ambas producidas por ella- y Fast X, la décima entrega de la saga de acción Rápidos y furiosos en la que repetirá su papel de la malísima Cipher. En su larga lista laboral, Theron también tiene anotada la producción de la película de terror Two Eyes Staring, una nueva versión de un film holandés que la actriz lleva años intentando llevar a la gran pantalla.

“Primero que nada... Charlize Theron, ¡Por Dios! Siempre quisimos introducir a Clea en nuestra historia. En los cómics, ella es el gran amor de la vida de Strange además de una hechicera tan formidable como él. Es decir, es su par en muchos sentidos. Su linaje la conecta con nuestro relato desde el comienzo, ya que es la sobrina de Dormammu, la gran cabeza flotante de la primera película, Doctor Strange: Hechicero Supremo ”, reveló la semana pasada a Deadline Michael Waldron, responsable del guion del film y bien versado en las lides de los universos paralelos desde su trabajo como showrunner en la serie Loki.

“Doctor Strange y Clea viven grandes aventuras juntos en los cómics, pero sentíamos que antes de presentarla en las películas teníamos que darle un cierre a la historia de amor entre él y Christine Palmer (interpretada por Rachel McAdams), algo que conseguimos hacer en esta secuela. La voz de Christine lo impulsa a enfrentar sus miedos y estar abierto a la posibilidad de volver a enamorarse. Y ahí aparece Clea. Ya veremos que pasa entre ellos más adelante”, explicó Waldron sin dar detalles sobre lo que vendrá. Pero, como el mismo expresó tan elocuentemente en el podcast Hero Nation del sitio Deadline, lo que sea que ocurra será con la inigualable presencia de Charlize Theron.