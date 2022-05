La huella que dejó Robert De Niro en Buenos Aires: qué dijeron Luis Brandoni y Silvia Kutica y por qué Guillermo Francella no filmó con él

Robert De Niro estuvo una semana en Buenos Aires, rodando la serie Nada, de los directores Gastón Duprat y Mariano Cohn, y se fue dejando enseñanzas, anécdotas y muchas risas compartidas con el elenco y el equipo de producción de la ficción.

Una de sus compañeras de elenco fue Silvia Kutika, que quedó “encantada” con el famoso actor. “Las jornadas que grabé con él fueron súper agradable, es recontra profesional y me daba gracia porque hacía gestos o señas para comunicarse y decir, por ejemplo, que estaba todo bien, todo ok”, le cuenta Kutika a LA NACION. Y enseguida agrega: “Vi que la relación con Beto (Brandoni) es hermosa, muy respetuosa, se preguntan, se divierten. De verdad, fue una experiencia increíble. Robert De Nito es un tipo que te imanta, no podés dejar de mirarlo, atrae, te atrapa. Es un grande y, evidentemente, es una persona dotada de algo superior, además del talento. Estoy muy contenta de haber compartido algunas escenas y poder seguir aprendiendo de maestros como De Niro y Brandoni, una dupla explosiva”, detalló la actriz, muy satisfecha.

Robert De Niro y Luis Brandoni en el primer día de rodaje compartido de la serie Nada ©RSFotos/The Grosby Group PNW

Guillermo Francella tenía pautada una participación especial en una escena con De Niro pero no pudo ser. “La única escena que tenía con él no se dio porque estoy filmando otra película. Y De Niro ya se fue”, le explicó a LA NACION. Tampoco Cecilia Dopazo ni Daniel Aráoz, que son parte del elenco, filmaron con el actor norteamericano, pero eso ya estaba pautado. Aráoz recién está citado para el 30 de mayo para hacer sus escenas y Dopazo será la hija de Brandoni en la ficción, papeles que ambos actores repiten después de 30 años, tras la experiencia en Mi cuñado (Telefe).

Amigos son los amigos

Luis Brandoni fue quien compartió más escenas con De Niro y trabajó seis días de los siete que el actor de Toro Salvaje estuvo en nuestro país. Ambos tienen una amistad que data de 1986, cuando Brandoni conoció a De Niro en Buenos Aires, en el estreno de Cuba y su pequeño Teddy, de Reynaldo Povod. “Lito Cruz había visto la obra en Nueva York, interpretada por Robert y por Ralph Macchio. Le gustó, compró los derechos, y cuando la puso en escena aquí lo llamó a De Niro, que se vino al estreno con un amigo. Y allí lo conocí yo”, detalló. Volvieron a verse poco después, cuando Brandoni estaba en Nueva York rodando Made in Argentina, de Juan José Jusid. “Estábamos haciendo las escenas finales de la película, cerca de Navidad y había un personaje que lo hacía un norteamericano, que paró en el mismo hotel que nosotros. La noche anterior habíamos estado ensayando y después se fue a cenar a uno de los restaurantes de De Niro, que lo vio y le preguntó qué hacía en Nueva York. Entonces este hombre le contó, Robert preguntó quiénes más estaban y dijo que me conocía, que lo llamara. Así lo hice, y me invitó a pasar Navidad con él. Fuimos con Marta Bianchi, que entonces era mi mujer y además estaba en la película, y una de mis hijas. Después nos vimos varias veces más en Punta del Este y en Buenos Aires”, explicó.

Robert de Niro en La Casa del Teatro, en 2015 y junto a Luis Brandoni y su gran amigo Lito Cruz

Brandoni contó también en TN que De Niro aceptó sumarse a Nada cuando leyó los guiones de la serie, conoció la obra de los directores y se interesó por ver sus trabajos. “Leyó los libros muy profundamente y aceptó este reto, que para él es bastante significativo porque es su debut en televisión, más allá de que hizo muchas películas. Propuso cambios en el texto. Le gusta improvisar e intenta hablar ‘en argentino’. Pero la verdad es que nos comunicamos en italiano porque yo no sé hablar inglés”.

Luis Brandoni y Robert De Niro en el centro porteño GrosbyGroup

Sobre su experiencia de compartir escenas con De Niro, Beto Brandoni sumó: “Es algo que verdaderamente no esperaba e incluso no creía que sucediera, porque es un hombre que siempre está muy comprometido y tiene muchas ofertas de trabajo. La experiencia fue extraordinaria para todos y se notó porque cuando terminó su última toma, en una casa de La Boca, más de 50 personas del equipo lo despidieron con un gran aplauso. En la primera escena que hicimos juntos, sentados frente a frente, me pareció como si ya hubiera trabajado con él. Es un profesional, sabe de qué se trata este asunto, y si le hacés un guiño distinto al que estaba previsto, te la devuelve redonda. Es un gran profesional, una persona encantadora. Para mí fue un gran gusto y espero que a la gente también le guste, porque son los verdaderos destinatarios de este trabajo”, dijo sin escatimar elogios para su colega. Y finalizó: “Tiene una gran disposición para el trabajo y ésta es una experiencia nueva para él, porque nunca había hecho una serie de televisión. Es muy respetuoso, acepta sugerencias tanto de compañeros de elenco como de los dos directores. Es un gusto trabajar con este hombre. Todos lo vamos a extrañar porque es un hombre sencillo, aplicado al trabajo, que dice que sí a todo y nunca tiene problemas. Me queda la mejor impresión de él”.