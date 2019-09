Miguel Habud: "Con Valeria Lynch no terminamos bien porque le gané un juicio"

Miguel Habud habló sobre la relación que mantuvo con Valeria Lynch

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de septiembre de 2019 • 12:01

Miguel Habud fue pareja de Valeria Lynch durante ocho años y el único ex del que la cantante no habla bien, tanto es así que lo llama "el innombrable". Pocas veces el actor accede a hablar sobre este tema y esta vez lo hizo en Incorrectas (América), con la excusa de la escandalosa separación de Lynch con Cau Bornes.

"No podía decirte que no porque nos conocemos, trabajamos juntos en Buenos vecinos y fuimos pareja de ficción, ¿te acordás Moria?", arrancó diciendo Habud a la conductora del ciclo, Moria Casán. "Claro que me acuerdo. Y también me acuerdo que Valeria te acompañaba a las grabaciones. ¿Estaba celosa de mi? ¿Te controlaba?", arremetió ella. "No, pero después de eso nos inventaron un romance porque nos habían sacado una foto en la ficción", recordó él.

Habud y Lynch se conocieron haciendo El beso de la mujer araña en teatro. Ella estaba recién separada de Héctor Caballero y él estaba soltero. El romance creció y se fueron a vivir juntos, en 1995. Se separaron en 2003 y hasta hubo un juicio en el medio.

"Hace 16 años que nos separamos, solté y no me entero de nada sobre la vida amorosa actual de ella", contó y explicó por qué la cantante no quiere nombrarlo. "Porque le gané un juicio. Recuperé mi dinero de la casa que ella no me quería dar. No reclamé bienes gananciales porque nunca nos casamos pero compramos una casa juntos, pidiendo un crédito en el Banco Galicia y fuimos pagando en cuotas. Nos separamos antes de terminar de pagarla y yo reclamé mi parte, que cobré recién en 2012. Me fui a un departamento de San Isidro a vivir solo y me llevé mis cosas".

¿Infidelidades?

A pesar de que entonces se hablaba de infidelidades por parte del actor, él aseguró que siempre fue fiel. "Sé que ella dijo que yo había sido infiel pero no es así. Se dijo de Adabel Guerrero, pero yo no la conocía antes de separarme, y de Cecilia Oviedo, que era compañera de elenco. No fui infiel".

Habud, que actualmente está en pareja y es padre de los mellizos Octavio y Malek, de seis años, reveló que una de las situaciones que lo separó de la cantante fue una oportunidad de trabajo en Miami: "Me tenía que ir a hacer un casting y esperar a ver si quedaba y ella no quiso acompañarme en ese proceso. Fue un conflicto que me hizo ruido". También negó que haya habido celos profesionales y aseguró: "No competíamos".

¿Volvería a hablar con Valeria? "Cuando pase el tiempo quizá podamos sentarnos a hablar. Hoy no porque me llama el ´innombrable´. Compartimos muchos años buenos y otros no tanto, como le sucede a cualquier pareja, pero se equivocó en el final. Aclaro que nos separamos bien. Fue un verano, que me fui a hacer temporada a Mar del Plata y le dije que lo tomáramos como una separación y a la vuelta veíamos qué nos pasaba. Obvio que hablamos ese verano, pero cuando volví, junté mis cosas y me fui".