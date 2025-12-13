Jim Carrey recordó la traumática experiencia de filmar El Grinch, y cómo lo ayudó un agente especializado en torturas

En el año 2000, el film El Grinch se convirtió en un éxito arrasador. La adaptación fílmica de cuento escrito por Dr. Seuss, sobre una criatura que aborrece la navidad, fue un fenómeno en taquilla. Y si bien el film dirigido por Ron Howard cuenta con vario aciertos, es indudable que Jim Carrey en la piel de la excéntrica criatura verde, es el verdadero encanto de la propuesta. Pero a 25 años de ese recordado film, se reveló el verdadero tormento que fue para el actor, someterse al arduo proceso de maquillaje hasta convertirse en el Grinch.

Según un artículo publicado en Vulture, el especialista en maquillaje y caracterización Rick Baker, una verdadera leyenda del rubro, explicó que el plan original consistía en simplemente pintar a Carrey de verde, aunque para él eso iba a significar no ver al actor verdaderamente en el rol. Por ese motivo, y junto a la ayuda de una popular web de la época, se inició una campaña en contra de pintar a Carrey de verde, y eso logró traccionar un cambio en la producción, que finalmente optó por recurrir a un complejo proceso de maquillaje y prótesis.

En el mencionado artículo, el propio Carrey recordó: “Cuando llegó el momento de diseñar al Grinch para que verdaderamente se pareciera al Grinch, debían colocar la nariz del personaje para que coincidiera con mi nariz, pero todo quedaba cubierto y tuvieron un verdadero problema intentando hacer los agujeros en la máscara para que pudiera respirar por la nariz. Finalmente tuve que respirar durante todo el rodaje, por la boca”.

Pero la respiración no fue lo único que sufrió el comediante, como detalló a continuación: “El traje estaba hecho de un incómodo pelo de yak que no dejaba de picar, y eso me enloquecía durante todo el día. Tenía una prótesis en los dedos de 25 centímetros de largo, así que tampoco podía rascarme, ni tocarme la cara. Me habían puesto una dentadura para la que tenía que encontrar la forma de hablar, y lentes de contacto que me tapaban todo el globo ocular”.

La desesperación que sufría Carrey bajo todo ese maquillaje, según contó el director del largometraje, lo llevó a tener ataques de pánico durante el rodaje. Incluso llegó a amenazar con abandonar el proyecto luego del primer día de filmación, sin importarle que por ese film iba a recibir un pago de 20 millones de dólares.

Jim Carrey es recordado por gran cantidad de papeles, uno de los más importantes el Grinch (Foto: Redes Sociales)

En medio de tanta angustia, la solución llegó de la forma menos pensada. Para ayudar a Carrey a tolerar la angustia y asfixia que sentía en ese traje, la producción de El Grinch convocó a un agente especializado en tolerar torturas en contextos de guerra, o en prisiones enemigas. El propio Carrey relató al respecto: “Richard Marcinko era un hombre que había entrenado a agentes de la CIA, sobre cómo soportar torturas. Me había dado una serie de instrucciones para seguir, cuando sintiera que comenzara a desesperar, como golpearme en la pierna lo más fuerte que pudiera (...). También cambiar los patrones en la habitación. Si cuando empezaba a perder el control había una tele prendida, entonces apagarla y poner la radio. También fumar todo lo que pudiera, al respecto hay muchas fotos mías caracterizado como el Grinch, sentado en la silla del director fumando”.

Gracias a la ayuda de esa persona, Carrey logró sobrevivir al rodaje de la película, y se acostumbró a controlar esa sensación de perder el control. Y en la nota, él concluyó: “Con el tiempo supe que ese caballero también había sido un agente SEAL. Sin embargo, lo que en última instancia me ayudó con todo ese proceso de maquillaje, fueron los Bee Gees. Mientras me maquillaban, escuchaba todos sus discos, porque su música me resultaba muy alegre. Nunca conocí a Barry Gibb, pero eso se lo quiero agradecer”.