Andy Dick rechaza iniciar rehabilitación a pesar de sufrir una presunta sobredosis por consumo de crack

Andy Dick volvió a ser noticia por sus problemas de adicciones tras ser encontrado inconsciente en unas escaleras en la vía pública de Hollywood, en lo que se describió como una aparente sobredosis vinculada al consumo de crack. A pesar de su estado, el comediante afirmó más tarde que no tiene intenciones de iniciar ningún tratamiento de rehabilitación.

En una entrevista concedida al medio estadounidense TMZ, grabada dentro de la casa del actor en Los Ángeles, al ser consultado sobre si buscaría ayuda profesional para abordar su situación, el actor respondió tajante: “No”. A continuación, agregó una frase que dejó clara su postura: “No voy a ir a rehabilitación”. El intercambio se dio mientras un fotógrafo del medio intentaba conocer su estado actual.

Al preguntarle si se sentía “bien ahora mismo”, Dick respondió enigmático: “Me encanta. Estoy rodeado de mis dos amigos... Me costará mucho escapar de ellos”, pronunció. Luego, en el mismo diálogo, afirmó que finalmente “escaparía”, aunque sin precisar si se refería al consumo de estupefacientes o a asuntos de otra índole.

En otro tramo del encuentro, el actor de 59 años admitió haber fumado crack con un hombre que conoció en las calles de Los Ángeles antes de sufrir la sobredosis. Con ello, se refirió directamente al episodio, que fue grabado y en el que se lo puede ver en un estado lamentable.

El artista dijo también que “no le importa consumir un poco de crack de vez en cuando”, lo cual generó preocupación entre sus seguidores. La grabación, que circuló rápidamente en las redes sociales y en los medios, muestra al comediante inconsciente, sentado en las escaleras de un edificio en Hollywood, semirecostado sobre sí mismo, los brazos caídos y con los lentes en el piso.

En la secuencia difundida por TMZ, varias personas intentan asistirlo y le ofrecen Narcan, un medicamento usado para revertir rápidamente la sobredosis de opioides, en el marco de una escena que también quedó registrada por las cámaras. Sin embargo, Dick aseguró al medio que en ese momento se encontraba en buen estado.

“Se estaba poniendo azul”

Más tarde, se conocieron otros detalles sobre lo ocurrido en la vía pública. Un testigo que habló con The Post brindó una descripción más precisa del cuadro y señaló que el comediante perdió el color en la piel y necesitó de varias dosis de Narcan para recuperarse. “Se estaba poniendo azul”, relató el guardia de seguridad Shawn Harrell. Su testimonio permitió completar lo que había sucedido antes de que llegaran los servicios de primeros auxilios.

Harrell añadió que, ni bien lo vio, Dick estaba desplomado en el suelo y no reaccionaba. “Cuando finalmente lo levantaron, tenía la cara y las manos azules”, declaró.

El video muestra la ropa que llevaba puesta el actor al momento del incidente: una campera marrón, una remera negra, pantalones piyama a cuadros y Crocs negras.

Tras la difusión de las imágenes, surgieron preguntas sobre su estado de salud y sobre la posibilidad de que busque asistencia especializada para recuperarse. Sin embargo, sus declaraciones públicas evidencian que no contempla, al menos inicialmente, esa opción.

Junto a este episodio reciente, Dick ha atravesado múltiples situaciones vinculadas al consumo de drogas y ha enfrentado cargos legales a lo largo de los años por este motivo.

Dick es una reconocida figura de la comedia en los Estados Unidos. Su popularidad entre el público convive con una larga trayectoria marcada por episodios que lo volvieron un personaje difícil de abordar por parte de la prensa del espectáculo, debido a sus estallidos repentinos y a una reputación de comportamientos impredecibles.

Antes de interpretar al torpe reportero Matthew Brock en la comedia NewsRadio, el personaje que lo hizo conocido internacionalmente, Dick inició su carrera en el teatro y luego dio el salto al stand-up comedy, donde se consolidó como un referente del género.