Confirmado: Kit Harington y Rose Leslie serán padres por primera vez Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2020 • 23:56

Game of Thrones cambió notablemente la vida de muchos de sus protagonistas. La serie de HBO que tuvo su polémico final hace más de un año sirvió como plataforma de despegue de las carreras de casi todos sus actores principales. Y no es para menos: a lo largo de sus ocho temporadas, mantuvo en vilo a millones de espectadores que esperaban con ansias cada uno de sus sorprendentes capítulos. En algunos casos, incluso, el mítico programa no solo les cambió la vida a nivel profesional, sino que se convirtió en una antes y un después en sus vidas sentimentales.

Kit Harington y Rose Leslie se conocieron en medio del rodaje y la química entre sus personajes, el héroe Jon Snow y la rebelde Ygritte, traspasó la pantalla y convirtió a sus intérpretes primero en novios y luego, en esposos en la vida real. Este sábado, muchos de sus seguidores se sorprendieron y alegraron con una nueva noticia: la pareja se encuentra en la dulce espera.

La confirmación no vino de parte de los protagonistas, sino a través de la directora de Make Magazine. En su cuenta de Instagram, Ursula Lake compartió una serie de fotografías de Rose. En una de ellas, en la que se ve a la actriz de perfil, sonriendo y luciendo su incipiente panza, la periodista escribió: "¡Es maravilloso trabajar con la hermosa Rose Leslie para la historia de portada! ¡Una sesión fotográfica muy especial para todo el equipo femenino que captura a Rose en este maravilloso momento, mientras se prepara para la maternidad por primera vez!".

Entre los miles de likes que consiguió la publicación, uno llamó la atención: el de Sophie Turner. La actriz que personificó en GOT a Sansa Stark fue una de las invitadas por la pareja al íntimo festejo de su boda. Además, en julio, ella y su pareja, Joe Jonas, también se convirtieron en padres con la llegada de Willa.

Conforme a los criterios de Más información