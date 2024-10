Congoja y conmoción en la despedida a Liam Payne en el Obelisco

Escuchar

La muerte de Liam Payne conmocionó al mundo del espectáculo. El joven músico de 31 años aterrizó en la Argentina el 30 de septiembre para acompañar a su excompañero de One Direction Niall Horan durante su show en el Movistar Arena. Al hotel Casa Sur recién ingresó el 13 de octubre y hasta el momento se desconoce dónde se hospedó y si es que se quedó en Buenos Aires entre el 3 y el 13 de este mes.

Payne dejó una huella profunda en toda una generación de fanáticos que crecieron a la par de él y siguieron de cerca su recorrido artístico desde su repentino salto a la fama cuando tenía solo 16 años. Anoche, a poco tiempo que se confirmara la noticia del fallecimiento del cantante británico, sus seguidores se acercaron a la puerta del hotel porteño para despedirlo con velas y fuertes demostraciones de afecto.

Fans de One Direction se reunieron en el Obelisco para despedir al ídolo juvenil Nicolás Suarez

Esta tarde en el centro porteño se concentraron alrededor de 120 jóvenes, la mayoría de unos 20 años, que se acercaron al Obelisco desde distintos rincones de Buenos Aires para despedir a Payne y rendirle homenaje. En el ambiente se respiró un aire de tristeza y conmoción. Acompañadas con globos, velas blancas y flores, las chicas formaron un círculo para intercambiar abrazos y canciones. A pesar de no conocerse, decidieron atravesar el duelo juntas y compartir anécdotas y dolores. En distintos momentos de la tarde, entonaron una canción de su banda favorita: One Direction. Fueron las primeras estrofas de “History”, el último video que la banda grabó en 2015, las que elevaron la emotividad de la tarde.

Candela Robielo, de 24 años, expresó en diálogo con LA NACIÓN el vacío que siente tras la muerte de Liam: “Lo vimos una vez cuando teníamos 13, 14 años, y verlo así casi 10 años después es muy triste”. Agustina Hernández, también de 24, acompañó a su amiga y compartió la angustia que le provocó la muerte de Payne: “Nadie se dio cuenta de que él necesitaba ayuda. Lo subestimaron y lo trataron como un producto, en lugar de apoyarlo realmente . Es impactante ver cómo terminó así, tan solo. Se notaba que estaba mal, y es horrible que nadie se haya hecho cargo”. Ambas amigas coincidieron en la importancia de rendirle homenaje: “Se lo merece y lo vamos a extrañar un montón”.

“Es un golpe duro para todos, especialmente para las generaciones más jóvenes”, reflexionó una fan en diálogo con LA NACIÓN Nicolás Suarez

Paola Cánova, una de las fanáticas que se acercó al Obelisco para despedir a su ídolo, reflexionó en diálogo con este medio: “Es un golpe duro para todos, especialmente para las generaciones más jóvenes”. A sus 52 años, enfatizó que “este es un momento crucial para pensar en la salud mental”. Añadió que “a pesar de la fama y el éxito, a veces no se tiene nada” y subrayó la importancia de “apoyarnos entre nosotros”. Paola, que siguió a la banda y a sus miembros en solitario por todo el mundo, considera que esta situación destacó “la necesidad de empatía y apoyo en momentos difíciles”. “Liam no estaba bien, soportaba mucha presión y todos lo podíamos ver”, cerró.

"Tienen todo pero al final no tienen nada", expresó con dolor Celeste Ferrer, una fanática de 21 años Nicolás Suarez

“La muerte de Liam me pone mal”. Celeste Ferrer, de 21 años, recordó con tristeza su experiencia al ver a One Direction en Argentina en 2014: “Es terrible que nadie se haya dado cuenta de lo que estaba pasando. Sabíamos que había problemas, pero no lo suficiente como para ayudarlo”. Ferrer apuntó contra la industria musical: “Es una mierda y arranca a los chicos desde muy jóvenes. Hay mucha presión”. Sin embargo, destacó los recuerdos positivos que la banda dejó en su adolescencia: “Las letras nos marcaron. Tienen todo, pero al final no tienen nada”.

“Nunca pensamos que a los 20 veríamos a uno de ellos fallecer de una forma tan violenta”, apuntaron, conmovidas, las fans Nicolás Suarez

"Su música nos salvaba", reflexionó Abri Morán, de 21 años Nicolás Suarez

Abril Morán, de 21 años, lamentó no haber visto a One Direction en vivo y reflexionó sobre la difícil pérdida de Liam: “ Nunca pensamos que a los 20 veríamos a uno de ellos fallecer de una forma tan violenta”. Además, la joven se mostró conmovida con el lado b de la fama y la soledad que atraviesan muchos artistas: “No importa todo lo que tengan, están solos y a nadie le importa”. Aun así, Morán le agradeció a la comunidad que se reunió para recordar a su ídolo: “Está bueno que haya tanta gente acá”. Y destacó cómo las letras de la banda la ayudaron en momentos difíciles: “Su música nos salvaba. Nos queda un recuerdo lindo, aunque ahora sea un momento complicado”.

"Por siempre joven", escriben las fans en homenaje a Liam Payne Nicolás Suarez

"Nos quedamos a medias", señaló conmovida una de las fans Santiago Oróz

Entre gestos de admiración y lágrimas, las fanáticas de One Direction despidieron a su ídolo con un altar improvisado en la vereda Santiago Oróz

En un emotivo gesto de admiración, hoy al mediodía Milagros Ortiz, una ferviente fanática de One Direction, s e acercó con flores y velas al hotel donde Payne perdió la vida. “Soy fanática de One Direction en general, de toda la vida, más de la mitad de mi vida, así que es mucho”, expresó, con visible congoja, la joven estudiante de 23 años. “Estoy en nombre de todas mis amigas, todas muy fanáticas”, añadió, lamentando que el cantante cancelara su show en la Argentina. “Nos quedamos a medias”, concluyó frente al altar que las fans improvisaron en la vereda.

"Me movilizó mucho esto", las fanáticas de Liam Payne atraviesan en hermandad el duelo por la pérdida de su ídolo Santiago Oróz

Jazmín Tabernice fue otra de las jóvenes que se acercó al barrio de Palermo para rendirle homenaje a Liam. “Soy de Lanús, pero vengo del microcentro, que salí de una entrevista y vine porque me movilizó mucho esto”, expresó. Aunque admitió que su fanatismo ha disminuido, su conexión con la banda sigue presente: “Yo era muy fan de chiquita, y aunque ahora no soy tan fan, obviamente me movilizó”.

"Gracias por tu música" reza uno de los carteles dedicados a Payne Santiago Oróz

Desde 2010 hasta 2016, One Direction cosechó récords de ventas en todo el mundo y marcó a toda una generación; su disco Midnights Memories fue el más vendido de 2013 Santiago Oróz

En medio de la conmoción, un testigo anónimo reveló detalles impactantes sobre la reciente estancia de Liam Payne en el hotel de Palermo en el que falleció anoche. “Crack, cocaína, alcohol por todos lados, pastillas, la televisión rota”, afirmó, describiendo el caos que encontraron en la habitación del hotel donde se hospedaba. Según el testigo, un audio filtrado de un empleado del hotel indicaba que el representante de Payne intercedió para evitar su expulsión del alojamiento, alegando que un trabajador había proporcionado las drogas.

“Estuvo en el show de su amigo hace dos o tres semanas, y estaba quedándose en el Hyatt, donde también lo echaron por estas mismas situaciones”, añadió en diálogo con este medio. Sin embargo, fuentes del Palacio Duhau le señalaron a LA NACIÓN que el artista cumplió con el total de la estadía que había tenido pautada desde un principio en ese hotel. E n cuanto a su paradero entre el 3 y el 13 de octubre, el testigo especuló que pudo haber estado en una estancia en las afueras, en la provincia de Buenos Aires, aunque no tenía confirmación.

En medio de la conmoción, un altar improvisado ilustra el cariño de los fans de One Direction a su ídolo Santiago Oróz

Tras la noticia de la muerte del cantante, los fanáticos se acercaron a encender velas, cantar y dejarle sentidos mensajes de despedida a Payne Natacha Pisarenko - AP

Nicolás Rodríguez Dfouni, un joven madrileño de 21 años, compartió su experiencia tras el conmocionante suceso. “Estoy de intercambio aquí en Argentina”, explicó, y aunque no era fan de One Direction, su prima sí lo era. Relató lo ocurrido el día anterior: “Llegué a casa a las seis y media, había un quilombo enfrente de la puerta. No podía pasar y les dije que vivía aquí enfrente. Al principio no me dejaron entrar, hasta que me acompañaron a la puerta”. Nicolás subió a la terraza de su departamento frente a Casa Sur y, aunque no estuvo presente todo el tiempo, observó cómo la gente comenzó a cantar y encender velas. “Tipo 9 comenzó a llegar la gente y a cantar y encender velitas. Fue después de que se llevaron el cadáver, muy tarde, en un vehículo que no era una ambulancia, sino un camión de bomberos, que salió en contramano”, agregó, mostrando un video del ambiente que grabó con su celular.

"Siempre vas a estar en nuestros corazones", se lee en uno de los sentidos mensajes dedicados a Payne Santiago Oróz

Florencia Oliva, de 25 años, compartió su experiencia al despedirse de Liam Payne. One Direction le permitió conectar con muchas personas. “Me trae muchos recuerdos de amigos por todo el mundo que hice a través de la banda”, comentó, visiblemente consternada. A la vez que lamentó no poder asistir esta tarde al Obelisco con el resto de los fans. Y expresó su mayor tristeza " Nunca los vi en vivo, eso duele un poco”.

“Le traje mis palabras que jamás va a poder escuchar, pero espero que de alguna manera le lleguen”, le cuenta conmovida a LA NACIÓN, con una carta entre sus manos, una fan Santiago Oróz

Erika Acosta, una joven de 23 años, llegó desde San Cristóbal para despedir a Liam Payne, a quien ha admirado desde su adolescencia. Se enteró de la noticia ayer a las 6 de la tarde y, aunque su fanatismo por One Direction ha cambiado con el tiempo, sigue siendo fiel a la banda: “Fui muy fanática desde los 13 años”. Erika reflexionó sobre el los últimos tiempos de Liam en que sus comportamientos y declaraciones generaron el rechazo y la cancelación del público, señalando que eso también influyó en lo que ocurrió: “Siempre le soy fiel a los cinco. Liam salvó muchas adolescencias; sus letras resuenan con nosotros. Escuchen ‘Little Things’ y entenderán”. Además, la joven enfatizó la importancia de abordar la salud mental en la vida de los artistas: “Eran muy niños cuando empezaron a girar por el mundo”. Con dolor por “no haber podido ayudarlo”, Erika le escribió una carta de despedida a su ídolo. “Le traje mis palabras que jamás va a poder escuchar, pero espero que de alguna manera le lleguen”.

Temas Liam Payne