La muerte de Liam Payne: las polémicas que lo rodearon en el último tiempo

Este miércoles 16 de octubre, se dio a conocer la noticia de la muerte de Liam Payne, músico y compositor británico. El joven de 31 años fue integrante de la banda One Direction, una de las grandes sensaciones en la década del 2010. Ante esta noticia, muchos fanáticos de todas partes del mundo mostraron su tristeza y lamentaron por la pérdida.

Según el parte policial, Payne falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo. En horas de la tarde, personal policial de la Comisaria 14B se dirigió al hotel por un llamado al 911 en el que informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol. El SAME fue el encargado de constatar el deceso del artista.

Tras su paso por la banda que surgió del reality The X Factor, él siguió con su carrera solista. El año pasado, casi se presenta en Buenos Aires, pero tuvo que cancelar la cita por problemas de salud. Sin embargo, en el último tiempo estuvo bajo el ojo público, mayormente por los escándalos que lo rodearon. En ese sentido, muchas personas se preguntaban cuál fue el motivo por el que lo “cancelaron”.

La mayor polémica en que se vio envuelto Liam fue a partir de sus dichos en el pódcast de Logan Paul que dio en 2022. Allí se tomó el tiempo para despotricar en contra de Zayn Malik, uno de sus compañeros de One Direction, quien decidió abandonar primero el grupo para enfocarse en su carrera solista.

“Hay muchas razones por las que no me gusta Zayn y hay muchas razones por las que siempre, siempre, estaré de su lado. Si hubiera tenido que pasar por lo que él pasó, con su crecimiento y cualquier otra cosa... Mis padres me apoyaron demasiado, hasta el punto de que a veces es molesto. En cambio, Zayn tuvo una educación diferente en ese sentido”, sostuvo Liam en ese entonces.

Tras algunas reflexiones personales, Payne cerró con un comentario que dejó ver la mala relación con su excompañero: “No estoy de acuerdo con ninguna de sus acciones. No puedo elogiar algunas de las cosas que hizo. No puedo estar de su lado por eso. Lo que puedo decir es que entiendo y... tu única esperanza es que en algún momento de su vida, la persona al otro lado del teléfono quiera recibir la ayuda que estás dispuesto a darle”. Estos comentarios hicieron enojar a muchas de las fanáticas de la banda, quienes demostraron su descontento en las redes sociales.

Por otro lado, en 2022, también rompió su compromiso con Maya Henry, con quien estaba en pareja desde 2018. El final abrupto de este vínculo se dio cuando se viralizó una foto de Liam con otra mujer, lo que generó varios rumores de infidelidad.

La foto que se viralizó en 2022 de Liam Payne con una mujer, motivo por el cual se terminó la relación con la modelo Maya Henry

Este año, su exnovia publicó una novela que pareciera que está basada en su relación con el cantante. En el libro, la modelo da a entender que tuvo un aborto durante su relación con él. Incluso, ella inició hace unos días acciones legales contra el cantante por mantener “contacto obsesivo” y usar sus fans como un “arma” en contra de ella. Según el medio británico The Daily Mail, contactaba constantemente a sus amigos y familiares para comunicarse con ella.

