Constance Wu, la actriz de Locamente millonarios, contó que intentó suicidarse por “unos mensajes de Twitter”: “Empecé a sentir que no merecía vivir más”

Hace tres años, la actriz Constance Wu tuiteó una frase que casi le cuesta la vida. En ese momento, era la estrella de la exitosa sitcom de ABC Fresh Off the Boat, protagonizada enteramente por intérpretes asiáticos. Cuando se enteró a través de un tuit que la comedia en la que trabajaba había sido renovada para una sexta temporada, se mostró molesta en las redes y no dudó en expresarlo.

Mientras todo el elenco estaba muy entusiasmado con las novedades, la actriz, quien ya había hecho su salto al mundo cinematográfico con la adaptación del libro Locamente millonarios, sorprendió con su mensaje. “Estoy tan molesta ahora mismo que estoy literamente llorando”, escribió en la red social, acompañando sus dichos con insultos como “qué m..... esto” y “maldita sea”, entre otros.

Lejos de tomar distancia de la situación, Wu ingresó a la cuenta de Instagram de Fresh Off the Boat para dejar otro comentario poco agradable (“no me gusta esto”), e incluso le respondió a un fanático que le expresó su alegría por el regreso de la sitcom: “No, no me digas eso, no se trata de una buena noticia”.

La controversia fue tal que, en pleno rodaje de Estafadoras de Wall Street con Jennifer Lopez, explicó en un comunicado la razón detrás de sus mensajes: el compromiso con la filmación de la serie le impedía abocarse a una película que tenía muchas ganas de protagonizar. “Siempre preferí el desafío artístico por sobre la comodidad y lo sencillo, estaba decepcionada por no poder hacer un proyecto que me hubiese desafiado como artista”, agregó en ese momento, lo que le costó que colegas salieran a repudiarla fuertemente en diversos medios.

“ Unos tuits me convencieron de que tenía que terminar con mi vida ”, escribió hoy en un comunicado sobre lo que pasó en 2019.

Constance Wu en Estafadoras de Wall Street

“Tenía miedo volver a las redes sociales porque casi pierdo la vida por ellas”, expresó Wu al inicio de su texto. “Fue cuando escribí unos tuits imprudentes sobre la renovación de mi serie de TV, eso generó bronca y los comentarios en Internet se fueron volviendo cada vez más severos”, amplió la actriz de La lista terminal. “ Me sentía horrible por lo que había hecho y por unos mensajes privados de una actriz asiática que me dijo que era una plaga para la comunidad. Empecé a sentir que no merecía vivir más ”.

La actriz contó que el detonante para el quiebre de su salud mental fueron esos tuits privados. “Me sentía avergonzada, es surreal que unos mensajes me convencieran de querer quitarme la vida, pero eso es lo que me pasó”, compartió Wu, quien se encuentra promocionando su libro, Making a Scene. La exprotagonista de Fresh Off the Boat compartió con sus seguidores cómo, tras su intento de suicidio, la encontró un amigo y la condujo al hospital, donde le salvaron la vida.

Constance Wu habló sobre su intento de suicidio en 2019 Archivo