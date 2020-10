Coronavirus: Germán Martitegui fue dado de alta

Germán Martitegui fue dado de alta este miércoles Fuente: Archivo - Crédito: Masterchef

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2020 • 15:39

Por una complicación en su cuadro de coronavirus, Germán Martitegui fue internado este lunes. En el mediodía de hoy, el miembro del jurado de MasterChef Celebrity recibió el alta médico.

Una complicación en su cuadro de Covid-19, diagnosticada como una neumonía leve, derivó en la internación del chef, quien permaneció hasta hoy en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, según informaron a LA NACION fuentes allegadas a la institución. Desde el mismo sanatorio informaron que Martitegui seguirá con el tratamiento desde su casa, ya que deberá guardar reposo unos días más. Por lo tanto, aun es incierto cuándo retomará las grabaciones del reality de cocina de Telefe, MasterChef Celebrity.

Cabe recordar que el chef había dado positivo al hisopado de Covid-19 hace poco más de una semana. Hasta el lunes, Martitegui permaneció aislado en su casa, de muy buen ánimo. Sin ir más lejos, hace pocos días compartió una foto que enterneció a sus seguidores. En la misma se veía a sus hijos del otro lado de un vidrio de la habitación donde estaba cumpliendo el aislamiento. "El vidrio frena al Covid, pero no el amor. Los Tegui firmes detrás de la ventana. Aprovecho para agradecer a todos por los saludos y los buenos deseos. Los quiero", escribía el jurado el sábado junto a una foto que compartió en su cuenta de Instagram.

Martitegui se enteró de que tenía Covid-19 luego de realizarse dos hisopados. "Desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa", contaba al respecto días atrás en una entrevista con Verónica Lozano en Cortá por Lozano.

El chef había decidido mantenerse alejado de sus hijos Lorenzo, de 18 meses y Lautaro, de 13 meses: "Tomé medidas bastante drásticas, porque estaba muy asustado. Desde el jueves 15 que no tomo contacto con ellos, están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos", contó en esa oportunidad.

Informe de Pablo Montagna

Conforme a los criterios de Más información