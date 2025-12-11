MasterChef Celebrity: “El pollo o la gallina”, el furcio de Wanda Nara que hizo estallar a todos de risa en la gala de eliminación

Este miércoles, los participantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el peor desempeño durante las pruebas semanales se enfrentaron a una nueva gala de eliminación, llena de sorpresas. La primera fue la ausencia de uno de los miembros del jurado: Donato de Santis.

Sin embargo, a los pocos minutos de comenzado el programa, Wanda Nara, la conductora, reveló el misterio de quién sería el reemplazo del chef. Desde el martes, Santiago Giorgini se unió al staff en relevo de Damián Betular. Y para estar a tono con el nuevo integrante del staff y de su compañero histórico, Germán Martitegui, el chef italiano hizo su entrada con una “falsa pelada” que lo “igualaba” a sus colegas.

Después de las risas llegó el momento de develar otro misterio: qué contenían las cajas que cada uno de los concursantes tenía sobre su mesada: cuatro huevos. “Para este primer reto les vamos a pedir que hagan uno de mis platos favoritos: huevos fritos”, anunció De Santis.

Y Martitegui añadió un condimento especial al anuncio: el ganador del desafío recibiría un gran beneficio, nada más ni nada menos que pasar directamente al balcón y asegurarse su permanencia en el programa hasta la próxima ronda.

Todos tuvieron diez minutos para freír los huevos, y el ganador resultó Andy Chango, que peleó el primer lugar cabeza a cabeza con Ian Lucas.

Inmediatamente después, Martitegui les informó los “perdedores”: “Esta noche van a tener que poner mucha creatividad, mucho empeño y mucho huevo, porque el huevo tiene que ser el protagonista de su plato”. Y el chef italiano les informó que tendrían cinco minutos para buscar ingredientes en el mercado y otros cincuenta para cocinar.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, la primera de las concursantes en pasar al frente para que el jurado deguste su preparación fue la Joaqui. La cantante preparó una mayonesa de atún con huevos de codorniz que sorprendió a los chefs. “¿Te querés ir? Porque si te querés ir, este no es el camino“, comenzó su devolución Martitegui. Y agregó: “Me desbloqueaste una necesidad de mayonesa de atún que no sabía que había en mí. Está espectacular”. Sus dos compañeros coincidieron.

Luego llegó el turno de Ian Lucas, que presentó huevos rellenos de atún, morrones y aceitunas con ensalada de perejil y tomate. Luego de probar, el chef invitado indicó: “Quizás hubiese mezclado más el relleno, pero tienen buen sabor. Trabajaste mucho y eso me parece que está bueno”. Y Martitegui resaltó: “Lo mejor es la idea. Trajiste un plato que está en la memoria emotiva de casi todos, y fue muy inteligente”.

La tercera concursante en pasar al frente fue Momi Giardina, que preparó un omelette de champiñones, queso y cebolla con tomates confitados y alcaparras que también se llevó los elogios del jurado. “Espectacular. Está babé, se sienten los hongos, la cebolla caramelizada. El tomate está caramelizado perfecto, también. Y el queso azul es todo", resumió Martitegui. “Está hecho a la perfección”, sumó De Santis.

La siguiente fue Eugenia Tobal, que pasó al frente no muy convencida de calidad de su revuelto gramajo. “Lo encuentro poco intenso y seco”, indicó el chef italiano luego de su degustación. “En un revuelto gramajo, uno espera encontrar distintas texturas: un huevo cremoso, una papa crocante... Y lo que pasa en este plato es que está todo parecido”, explicó Giorgini.

Emilia Attias, en tanto, presentó un shakshuka, un plato muy común Medio Oriente​ realizado a base de huevos escalfados en salsa de tomates, pimientos y cebolla, comúnmente aderezado con comino, pimentón y harissa. “Me llevó a ese desayuno en Medio Oriente, con ese fruto seco crocante; con una buena textura, pero quizás le hubiese dado otra cocción al huevo, lo hubiese dejado cocinar ahí, para que no sea tan clásico”, señaló Giorgini. Pero Martitegui no estuvo de acuerdo: “Para mí, está supersabroso. Están muy bien usadas las especias”.

Después, Julia Calvo presentó su versión de revuelto gramajo. “Está disociado... Las papas están afuera”, notó Martitegui, antes de probarlo, pero la actriz le respondió que también había papas dentro del revuelto. Sin embargo, no logró convencerlo. “No es un revuelto gramajo, pero está rico”. Y De Santis expresó: “La tarea de hoy era cocinar con huevos, y acá hay huevos y están bien cocinados. Al límite, agregaste otros elementos, algunos con una cocción acertada y otros no tanto, pero como plato es suficiente”.

La anteúltima concursante en presentar su plato, cintas a la carbonara, fue la Reini. “Es un plato complicado de hacer. El mayor riesgo es que las yemas se cocinen, y no te pasó eso. Sí te pasó que no se ve la salsa”, indicó Martitegui, en su devolución. “La pasta está excelente, pero fallaste en la cremosidad de la salsa”, coincidió De Santis.

Para el final, quedó Sofi Martínez, que al igual que Attias, presentó su versión de la shakshuka. Y antes de que los miembros del jurado procedieran a degustar la presentación, la conductora pidió la palabra. Refiriéndose a la similitud de los platos de la periodista deportiva y la actriz, indicó: “Donato, tengo una adivinanza para vos, que tiene que ver con el programa y con Sofi y con Emilia. ¿Quién fue primero, el pollo o la gallina?“.

Primero, se produjo un incómodo silencio. Y cuando todos entendieron que Nara se había confundido y había cambiado la palabra “huevo” por “pollo”, estallaron de risa.

Una vez que todos recuperaron la compostura y los miembros del jurado lograron probar la preparación de Martínez, De Santis indicó: “Una preparación similar a la de Emilia, pero con otro sabor. Esta es más occidental, o mediterránea. Me gustó mucho el pan con el que lo acompañaste. Tiene más personalidad que el plato”.

Entonces, sí, los tres chefs se retiraron unos minutos a decidir quién era, según su desempeño, el concursante que debía abandonar el programa. Primero llamaron a la Joaqui, a Attias y a Giardina para indicarles que habían presentado los mejores tres platos de la noche y, por eso, seguían en competencia.

Luego, les informaron a Ian Lucas, Martínez y Calvo que también continuaban en el programa. Y, entonces, la Reini y Tobal se enteraron de que, según los miembros del jurado, sus platos habían sido los peores de la noche. “Una salsa de crema de huevo que se secó y era casi inexistente, y un revuelto gramajo un poco salado y seco”, resumió Martitegui, antes de dar a conocer cuál de las dos quedaba fuera de concurso. Finalmente, el chef informó que la octava eliminada era la actriz de Valientes y Sos mi hombre.