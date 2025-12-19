Quién se fue de MasterChef este jueves 18 de diciembre

MasterChef Celebrity (Telefe) tiene un nuevo eliminado. En la noche del jueves 18 de diciembre, la actriz Julia Calvo debió despedirse de sus compañeros y abandonar la competencia culinaria conducida por Wanda Nara y con Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular como jurados.

En la gala de eliminación de Masterchef Celebrity del jueves 18 de diciembre se hizo un desafío especial para cerrar la “semana olímpica”, que consistió en desafíos relacionados con los deportes. En ese sentido, los chefs eligieron al deporte nacional, el pato, para realizar un juego previo a cocinar. Luego, la consigna obviamente se trató de hacer un plato con esa ave como ingrediente principal.

Fueron ocho los famosos que compitieron para mantener un lugar en el certamen: Andy Chango, Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Maxi López, Julia Calvo, “Cachete” Sierra y Emilia Attias. Tras la presentación de los platos por parte de los participantes, los chefs degustaron y determinaron que los mejores patos fueron los de Cachete Sierra y Susana Roccasalvo, quienes destacaron por su ejecución y recibieron elogios del jurado.

Por lo contrario, Emilia Attias hizo pato con zanahorias glaseadas y peras a la manteca y romero. Además, ella comentó que su plato tenía como una “ensalada fresca”, pero Betular la cruzó preguntándole quién decía que era fresca. “La ensalada tiene tallos, yo no los como”, agregó el pastelero. En tanto, Martitegui valoró la estética del plato de la modelo y actriz, pero también cuestionó la falta de salsa y la de manteca. “Mi plato está rozando la despedida”, analizó la actriz luego de la degustación, y la verdad que no se equivocó.

Por otro lado, el pato a la naranja con puré de papas hecho por Julia Calvo quedó entre los platos menos logrados. Ella les explicó a los chefs que le puso extracto de tomate al puré por recomendación de Donato, y que por eso tenía un color distinto al habitual. De todos modos, Betular cuestionó que las naranjas de decoración en el plato aún tuviesen la parte blanca y luego le dijo a Calvo que la cebolla estaba cruda. Germán consignó que la presentación estaba bien, pero que al pato le sobraron minutos de cocción.

Es así que las dos actrices que compartieron elenco en Casi Ángeles quedaron en el mano a mano y se mostraron muy unidas. Tras la deliberación, Martitegui comunicó que quien abandonaba el ciclo, “se iba con su mejor plato hecho en Masterchef”. Donato fue el encargado de revelar que Julia se convertía en la novena eliminada del certamen.

Qué participantes se fueron de MasterChef 2025

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Julia Calvo , actriz, fue la novena y última eliminada.

, actriz, fue la novena y última eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality .

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

Todo lo que hay que saber para ver MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.