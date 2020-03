Jorge Drexler contó que él y su esposa, la actriz y cantante española Leonor Watling, contrajeron coronavirus, pero que ahora ya están recuperados Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de marzo de 2020 • 13:36

Jorge Drexler contó que él y su esposa , la actriz y cantante española Leonor Watling , tuvieron coronavirus y que ahora ya están recuperados de la enfermedad. En el marco de la pandemia mundial y la cuarentena obligatoria decretada en varios países, el artista uruguayo reveló en una entrevista con el programa español La Sexta : "Pasamos mucho miedo esos días" .

El intérprete se mantiene muy activo en sus redes sociales durante estos días de aislamiento y comparte iniciativas para concientizar sobre la prevención del COVID-19. Recordemos que fue el autor de la canción " Codo con codo " que rápidamente se viralizó . También promovió los "recitales en casa", alternativa a la que muchos músicos se suman día tras día. Sin embargo, en las últimas horas dio un paso más allá y confió que él y su mujer estuvieron enfermos de coronavirus.

En una entrevista con La Sexta , Drexler relató: "Cuando volví a España desde Puerto Rico, después de suspender la gira que tenía planeada, mi mujer empezó a tener síntomas y se autoaisló en una habitación de la casa, y a la siguiente semana comencé a sentirme mal yo ".

El cantante aseguró que ambos padecieron una "versión leve" del virus , pero que aún así se asustaron por todos los casos que crecen diariamente: "Pasé unos días muy raros, con mucho miedo . Además nos tomó por sorpresa, como a todos, y justo llegaba también mi hijo desde Londres, y no podíamos tener contacto".

Sobre el final, contó que durante las últimas dos semanas no pudo tocar la guitarra, y que recién ahora se siente totalmente recuperado: "Me gustaría decir que de esto se sale. Gran parte de los que pasamos por esta enfermedad podemos decir que no es una enfermedad fuerte en muchos de los casos. Hay que tener serenidad en este momento".