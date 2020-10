Coronavirus: José María Listorti fue dado de alta y realizó un pedido

El conductor, quien estuvo una semana internado, se mostró feliz de regresar a su casa Fuente: Archivo

El conductor y humorista José María Listorti anunció este domingo por la mañana que recibió el alta tras haber sido internado debido a las complicaciones ocasionadas por el coronavirus.

"Me están dando de alta, estoy cambiadito, muy contento, muy ansioso por poder abrazar a mis hijos, a mi familia", expresó en un video en Instagram. "Quiero agradecer a todo el personal, a doctores, enfermeros, al personal de limpieza, que nos atienden con mucho cariño. Vuelvo a casa, gracias a todos", añadió, y concluyó su mensaje con un importante pedido. "Cuídense, porque tampoco es joda. Distanciamiento, tapabocas y todo lo que ya sabemos", remarcó.

En la captura del video, Listorti volvió a agradecer por "tanta energía positiva" recibida en los comentarios vertidos en sus redes. Hace dos días, el conductor de Hay que ver relataba, desde su habitación del sanatorio De los Arcos, cómo había atravesado los días de internación. "Una semana complicada. La fiebre subía y bajaba. Tuvieron que ponerme un poco de oxígeno. Por suerte ya hace más de 24 horas que no tengo fiebre", escribió.

"Estoy muy bien atendido, con mucho cariño, con mucha vocación. Emocionado por los empleados de la salud por la dedicación y el amor que le ponen", subrayaba.

El humorista fue internado por neumonía y fiebre el lunes, cuando su cuadro de coronavirus se complicó. "El sábado tuve un poquito de fiebre, 38.4, el domingo a la mañana seguimos con fiebre y mi doctor me dijo: 'No, acá algo pasa'. Vinimos, nos hicimos estudios, una tomografía de tórax, análisis de sangre y me dio que tengo una neumonía provocada obviamente por el Covid", explicaba el actor, quien ya partió rumbo a su casa.

