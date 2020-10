José María Listorti, desde el sanatorio: "Tuve una semana complicada"

José María Listorti continúa internado tras haber dado positivo de coronavirus Crédito: instagram

23 de octubre de 2020 • 14:25

José María Listorti llevó tranquilidad a sus seguidores mientras sigue internado en el sanatorio De los Arcos por complicaciones del coronavirus. "Una semana complicada. La fiebre subía y bajaba. Tuvieron que ponerme un poco de oxígeno. Por suerte ya hace más de 24 horas que no tengo fiebre", escribió el humorista junto a una foto en donde se lo ve en su habitación hospitalaria.

Además de contar que ya había pasado un día sin que le subiera la temperatura, Listorti aprovechó para agradecer al equipo médico que lo estuvo cuidando durante estos días. "Muy bien atendido, con mucho cariño, con mucha vocación. Emocionado por los empleados de la salud por la dedicación y el amor que le ponen".

Por último, el humorista agradeció a todos sus seguidores los mensajes de aliento y les hizo una advertencia: "Cuídense, no aflojen, no subestimen al virus".

Recordemos que el también actor y conductor había sido internado por neumonía y fiebre el lunes pasado. Si bien ya conocía que tenía coronavirus, al complicarse la sintomatología debió ser hospitalizado. En ese momento contaba: "El sábado tuve un poquito de fiebre, 38.4, el domingo a la mañana seguimos con fiebre y mi doctor me dijo: 'No, acá algo pasa'. Vinimos, nos hicimos estudios, una tomografía de tórax, análisis de sangre y me dio que tengo una neumonía provocada obviamente por el Covid".

Más casos en el Cantando 2020

Luego de que se conociera el positivo de Lola Latorre (y el de Natalia Cociuffo, su coach), llega la noticia de que su compañero del certamen Cantando 2020, Lucas Spadafora, también se contagió de coronavirus. La pareja fue reemplazada en el programa por Ariel Puchetta e Ivanna Rossi.

"Bueno gente, después de cuatro hisopados y un análisis de sangre finalmente di Covid positivo. La realidad es que ya me venía sintiendo medio mal, ¿vieron que no estuve apareciendo? Bah, el lunes aparecí un ratito para decir que no tenía Covid. La cagué ¿para qué lo dije? Igual nada, lo cuento ahora porque ya pasó la peor parte para mí", detalló el influencer, quien además reveló que no tenía olfato, uno de los síntomas más recurrentes del coronavirus.

Acto seguido, optó por ponerle humor a la situación y se grabó bailando al ritmo de "Covid-19", de Ufell. Otra de las que tendrá que hacer aislamiento es Sofía Morandi, quien estuvo con Spadafora ayer. Además tiene que esperar unos días para poder hisoparse y tener un resultado confiable.

