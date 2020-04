Lady Gaga, la organizadora de un evento para recaudar fondos para la OMS

7 de abril de 2020

Los grandes artistas de la música mundial se reúnen para luchar contra la peor emergencia sanitaria del último siglo. La idea es de Lady Gaga , que presentó a través de un mensaje en las redes sociales el concierto virtual más prestigioso del calendario cultural durante estos tiempos de aislamiento por el coronavirus . A su lado, según anunció por la página de One World, estarán Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith urban, Kerry Washington, Kang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder. Para los presentadores también se ha apostado por lo mejor de la escena: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colber.

El evento, que tiene como hashtag #togetherathome (juntos en casa), será transmitido el 18 de abril por las cadenas de televisión como CBS, ABC, MTV, BBC y en streaming en Youtube, Apple TV y Facebook. Los shows servirán para recaudar fondo para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y apoyar a los médicos, enfermeros y técnicos de la salud que enfrentan al virus diariamente.

Lady Gaga ya ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud para la recaudación de 33 millones de euros dirigidos a financiar la investigación de tratamientos y vacunas contra el coronavirus y ha presentado el #togetherathome junto al director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En la Argentina el especial podrá ser seguido en vivo a través de Telefe y varias señales de TV paga, cable y TV satelital: MTV, Paramount Channel, Comedy Central, MTV Hits y VH1.