Coronavirus: el pánico de la China Suárez por hacerse el hisopado

María Eugenia "la China" Suárez utilizó Twitter como plataforma para comunicarse con sus seguidores el sábado, y realizó una pregunta vinculada al coronavirus.

Si bien no se explayó respecto a qué la llevó a formular una consulta tan específica -posiblemente su vuelta al trabajo como modelo tras seis meses de aislamiento en su casa con sus hijos-, lo cierto es que Suárez quiso saber qué sensación produce un hisopado, y varias respuestas le generaron una sensación de pánico que ilustró con una divertida selfie y la frase "Así los leo".

"A los que se hisoparon, ¿me cuentan qué se siente? ¿Duele? ¿Da tanta impresión como dicen? A mi me hicieron el de Covid-19 pero de sangre cuando lo necesité (Dio negativo)", preguntó, y sus seguidores no tardaron en responderle con diferentes lecturas del procedimiento en cuestión, según la experiencia que vivió cada uno. "Tres cesáreas, entuertos, bajada de leche. Pero me da pánico un hisopado. Y sí", acotó con humor la China. "¿Quién me manda a preguntar?", añadió.

Recordemos que Suárez ha manifestado en reiteradas oportunidades lo mucho que le cuesta sobrellevar la cuarentena, e incluso esbozó una lista de las nueve cosas significativas que le sucedieron durante ese período, como el nacimiento de su tercer hijo, Amancio, el 28 de julio, y lo que implicó para sus dos hijas, Rufina y Magnolia.

"Estábamos más angustiados por el tema de Magnolia. Desde que ella nació yo no dormí nunca sin ella, y me tenía angustiada el tema de la separación. No sé hasta qué punto ella entendía que adentro de la panza había un bebé, pero cuando llegamos a casa no lo podía creer, y ahora se muere de amor. Rufi es como la mamá, solo falta que le dé la teta, tiene una cosa maternal impresionante". Y sobre el momento del parto, destacó: "No sentí tantos nervios, confiaba mucho en el equipo que tenía y eso es fundamental", contó la actriz en el programa de Marley, Por el mundo.

Por otro lado, Suárez también reveló que no planea casarse con Benjamín Vicuña, con quien atravesó una breve separación en noviembre del año pasado. "No, ¿para qué? Ya medio que pasó, no hace falta, y después divorciarse es un lío. No siento que lo necesitemos", expresó sin rodeos.

