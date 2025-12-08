Así llegó Shakira a la Argentina horas antes de sus shows en Vélez

Shakira ya está lista para reencontrarse con el fervor de su público argentino. Esta noche, la cantante colombiana se presentará en Vélez para dar un cierre de oro a la etapa latinoamericana de su exitosa gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, experiencia que repetirá el martes 9 y el jueves 11, y luego en Córdoba el domingo 14 y el sábado 15.

Shakira llegó a su hotel en Argentina | Video @lascaderasfc

“Este es un día especial”, aseguró la artista a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una postal de Puerto Madero musicalizada con una de sus canciones, “La pared”. Muchos de sus fans interpretaron esta frase como una señal de que esta noche interpretará “Día especial”, tema perteneciente a su exitoso álbum Fijación oral vol. 1, que lanzó veinte años atrás.

El primer posteo de Shakira en Argentina antes del primero de sus tres shows en Vélez

Viaje en familia

Ayer, Shakira arribó al país acompañada por sus hijos Milan y Sasha, fruto de su relación con Gerard Piqué, y su excuñado Aíto de la Rúa, que forma parte de su equipo de trabajo y es pareja de la actriz Calu Rivero.

Shakira llegó a Buenos Aires junto a sus hijos Milan y Sasha Piqué RS Fotos

El vuelo privado, que había partido de Punta del Este (la cantante se había presentado el miércoles y el jueves en el Estadio Centenario de Montevideo) con tres horas de demora, aterrizó en suelo local alrededor de las 23.30. Lo hizo en la terminal FBO Vip Club del aeropuerto de Ezeiza.

La artista viajó en un vuelo privado procedente de Punta del Este RS Fotos

En medio de un importante operativo de seguridad que incluyó alrededor de seis motos de la Policía y 3 camionetas blindadas, Shakira saludó a sus fans con su brazo derecho en alto mientras se subía al vehículo que la trasladaría hacia La Mansión del hotel Four Seasons en el barrio de Recoleta.

Un cálido saludo a los fans que la estaban esperando en el aeropuerto RS Fotos

Minutos después, cuando la comitiva emprendía viaje, la cantante bajó la ventanilla del auto a la mitad y volvió a saludar a sus seguidores, que la recibieron entre aplausos, cánticos y una bandera argentina con su imagen, que fue realizada por uno de sus clubs de fans. En tanto, Aíto de la Rúa se acercó a ellos para saludarlos y recibir algunos regalos para la artista.

Aíto de la Rúa se acercó a los segudores de la cantante, que habían llevado una enorme bandera para recibirla RS Fotos

Los fans de Shakira se acercaron anoche a saludar a la cantante RS Fotos

Una despedida especial

“Tengo algunas sorpresas”, aseguró la colombiana durante una reciente entrevista con Marley a la hora de hablar de sus shows en la Argentina para el cierre de su gira por América Latina, que tendrán a Ángela Torres como acto de apertura. "Más que un concierto es una comunión con el público que me acompaña hace 30 años. Tantas canciones que resumen distintas vidas. He vivido varias vidas en una", señaló sobre la conexión especial con sus seguidores locales.

Con un imponente despliegue en escena y 14 cambios de vestuario que incluyen diseños de Versace, Gaurav Gupta y Zuhair Murad, Shakira se propone durante poco más de dos horas de show repasar los grandes éxitos de su discografía, desde “Hips Don’t Lie”, “Pies descalzos”, “Ojos así”, “Don’t Bother” y “Chantaje”, entre otros, hasta las canciones que reunió en su último álbum, Las mujeres ya no lloran (2024), con temas como “La fuerte”, “Acróstico”, “Te Felicito”, “TQG” y la BZRP Music Sessions #53.

A principios de año, Shakira se había presentado el 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo LA NACION/Santiago Filipuzzi

“Buenas noches, Buenos Aires, qué emoción estar aquí, con ustedes, después de siete años. No saben las ganas de volver a este país que siento tan mío. Definitivamente, no hay mejor encuentro que el de una loba con su manada. Buenos Aires, esta noche somos uno”, había dicho la cantante durante su primera presentación en el país, el pasado 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo. “En esta ciudad estuvo buena parte de mi vida. Ustedes lo saben”, dijo en otro tramo del show, en tono cómplice con sus fans, remitiéndose a sus once años de relación con Antonio de la Rúa, quien en este tour volvió a sumarse a su equipo de trabajo.