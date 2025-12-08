Así llegó Shakira a la Argentina horas antes de sus shows en Vélez
Proveniente de Uruguay, la cantante aterrizó en Buenos Aires junto a sus hijos Milan y Sasha y su excuñado Aíto de la Rúa
- 4 minutos de lectura'
Shakira ya está lista para reencontrarse con el fervor de su público argentino. Esta noche, la cantante colombiana se presentará en Vélez para dar un cierre de oro a la etapa latinoamericana de su exitosa gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, experiencia que repetirá el martes 9 y el jueves 11, y luego en Córdoba el domingo 14 y el sábado 15.
“Este es un día especial”, aseguró la artista a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una postal de Puerto Madero musicalizada con una de sus canciones, “La pared”. Muchos de sus fans interpretaron esta frase como una señal de que esta noche interpretará “Día especial”, tema perteneciente a su exitoso álbum Fijación oral vol. 1, que lanzó veinte años atrás.
Viaje en familia
Ayer, Shakira arribó al país acompañada por sus hijos Milan y Sasha, fruto de su relación con Gerard Piqué, y su excuñado Aíto de la Rúa, que forma parte de su equipo de trabajo y es pareja de la actriz Calu Rivero.
El vuelo privado, que había partido de Punta del Este (la cantante se había presentado el miércoles y el jueves en el Estadio Centenario de Montevideo) con tres horas de demora, aterrizó en suelo local alrededor de las 23.30. Lo hizo en la terminal FBO Vip Club del aeropuerto de Ezeiza.
En medio de un importante operativo de seguridad que incluyó alrededor de seis motos de la Policía y 3 camionetas blindadas, Shakira saludó a sus fans con su brazo derecho en alto mientras se subía al vehículo que la trasladaría hacia La Mansión del hotel Four Seasons en el barrio de Recoleta.
Minutos después, cuando la comitiva emprendía viaje, la cantante bajó la ventanilla del auto a la mitad y volvió a saludar a sus seguidores, que la recibieron entre aplausos, cánticos y una bandera argentina con su imagen, que fue realizada por uno de sus clubs de fans. En tanto, Aíto de la Rúa se acercó a ellos para saludarlos y recibir algunos regalos para la artista.
Una despedida especial
“Tengo algunas sorpresas”, aseguró la colombiana durante una reciente entrevista con Marley a la hora de hablar de sus shows en la Argentina para el cierre de su gira por América Latina, que tendrán a Ángela Torres como acto de apertura. "Más que un concierto es una comunión con el público que me acompaña hace 30 años. Tantas canciones que resumen distintas vidas. He vivido varias vidas en una", señaló sobre la conexión especial con sus seguidores locales.
Con un imponente despliegue en escena y 14 cambios de vestuario que incluyen diseños de Versace, Gaurav Gupta y Zuhair Murad, Shakira se propone durante poco más de dos horas de show repasar los grandes éxitos de su discografía, desde “Hips Don’t Lie”, “Pies descalzos”, “Ojos así”, “Don’t Bother” y “Chantaje”, entre otros, hasta las canciones que reunió en su último álbum, Las mujeres ya no lloran (2024), con temas como “La fuerte”, “Acróstico”, “Te Felicito”, “TQG” y la BZRP Music Sessions #53.
“Buenas noches, Buenos Aires, qué emoción estar aquí, con ustedes, después de siete años. No saben las ganas de volver a este país que siento tan mío. Definitivamente, no hay mejor encuentro que el de una loba con su manada. Buenos Aires, esta noche somos uno”, había dicho la cantante durante su primera presentación en el país, el pasado 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo. “En esta ciudad estuvo buena parte de mi vida. Ustedes lo saben”, dijo en otro tramo del show, en tono cómplice con sus fans, remitiéndose a sus once años de relación con Antonio de la Rúa, quien en este tour volvió a sumarse a su equipo de trabajo.
Otras noticias de Shakira
"Que me quedes tú". Se amaron a primera vista, fueron la pareja explosiva de los 2000 y ahora se hacen guiños en público
Rating. Del estreno de Las chicas de la Culpa a la entrevista de Marley con Shakira
"No lo puedo creer". Shakira eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez
- 1
Yami Safdie: el consejo que le dio Chris Martin, qué piensa del odio que recibe en redes y su gran sueño
- 2
La noche de Mirtha: del look en negro de la Chiqui a la confesión sobre los llamados que le hace Antonio Banderas
- 3
Guillermina Valdés reveló el motivo de su desencuentro con Tinelli: “No comparto la sobreexposición de los hijos”
- 4
La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica