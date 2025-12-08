LA NACION

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los looks de la alfombra roja

Este lunes, Aptra celebra en La Usina del Arte la entrega de los galardones que distinguen a lo mejor de las producciones del último año

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los looks de la alfombra roja Gerardo Viercovich - LA NACION
Sabrina Rojas, la conductora femenina del programa especial de América TV que repasa el look de los famosos en la alfombra roja de los premios Martín Fierro de Cine y Series 20025, eligió un vestido strapless en tono rosado, con sobrefaldaGerardo Viercovich - LA NACION
Rojas comparte la conducción de este programa especial con su compañero de todas las noches en Pasó en América, Augusto "Tartu" Tartufoli, que para la ocasión eligió vestirse íntegramente de negroGerardo Viercovich - LA NACION
El periodista de espectáculos y su compañera fueron de los primeros en llegar a La Usina del Arte, el lugar elegido por Aptra para llevar a cabo la esperada ceremonia que distingue a lo mejor de la ficción nacionalGerardo Viercovich - LA NACION
El tercer conductor fue Guido Záffora, que eligió un traje del diseñador José Valosen y lo combinó con gemelos de oro y perlas, clip de oro, brillantes amarillos y brillantes blancos en la solapa, aro de oro y brillantes, y anillo de oro amarillo y brillantes baguettes, todo de Jean Pierre JoyerosGerardo Viercovich - LA NACION
La conductora de la ceremonia, Teté Coustarot, acaparó todas las miradas en la alfombra roja con una larga capa que llevaba impresos los afiches de algunas de las películas más exitosas y emblemáticas del cine nacional, confeccionado por Benito Fernández. Debajo, llevaba un mono en color aguamarina Gerardo Viercovich - LA NACION
Luciano Cáceres, que debuta en la conducción, se mostró muy elegante con un esmoquin con detalles en la pechera, diseñado por Fabián ZitaGerardo Viercovich - LA NACION
