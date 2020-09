La "China" Suárez elaboró una lista de momentos durante la cuarentena o "cuareterna", como decidió denominar al período de aislamiento Crédito: Instagram

El aislamiento establecido para combatir la pandemia provocada por el coronavirus se vuelve difícil después de varios meses y la preocupación por la situación sanitaria aumenta. Al menos así lo expresó Eugenia, la "China", Suárez, quien compartió una serie de momentos donde mostró las cosas que hizo durante la cuarentena.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y mamá de Rufina, Magnolia y Amancio, publicó varias imágenes en las que se la puede ver en distintas situaciones durante la cuarentena o "cuarenterna", como ella decidió denominarla.

Acompañada de las imágenes de estos episodios, la "China" elaboró una lista en la que detalló cada uno de esos nueve momentos que retrató junto a sus hijos durante el período de confinamiento.

"1- embarazada + almohadilla térmica pues contractura. 2- cuando tuve fiebre y no fue Covid-19. 3- Magnolia queriendo jugar a la mamá y el bebé. 4- del día de la fiebre. 5- por explotar. 6- sus abrazos me alegran la vida", escribió la pareja de Benjamín Vicuña.

Y completó: "7- harta de algo seguramente ó con migrañas as always (como siempre). 8- Magnolia creyendo que iba al colegio (ja, que ilusa mi vida) 9- Rufi y sus filmaciones de amor", enumeró la ex Casi Ángeles.

Hace unos días atrás, la actriz ya había manifestado su malestar por el coronavirus en su cuenta oficial de Twitter. "Odio este virus de mierda. La incertidumbre. El miedo. La impotencia", publicó.

Y completó: "Hace mucho pasé la etapa del hartazgo por el encierro. Estoy harta de la gente que se contagia, que intuban, la gente que muere, los médicos que ganan muy poca plata y no dan a basto. Es todo de una tristeza absoluta".