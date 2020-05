Coronavirus: las polémicas declaraciones de Malena Pichot sobre la pandemia

Malena Pichot argumentó, en su programa de radio, en contra de seguir manteniendo las medidas de prevención contra el Coronavirus

" Los que mueren de coronavirus son gente que está mal, enferma y grande . Obvio que es un bajón y retriste, pero no se muere todo el mundo . También alguien lo tiene que decir: no se está muriendo todo el mundo de coronavirus", disparó Malena Pichot , en su programa de radio Furia bebé .

La humorista se mostró en contra de seguir manteniendo las medidas de prevención y, en su argumentación, mezcló al virus que desató la pandemia con las bacterias. "Para mí, la lucha contra las bacterias me parece ridícula. Lavándonos las manos sin parar, usando guantes, barbijo, y después te suben el perro a la cama. ¿Qué están diciendo? Para mí, creer que podemos ganarle a las bacterias... Es una locura pensar eso. ¿Cómo les vas a ganar?", disparó.

Y entonces, explicó que le preocupa que el cuidado que están teniendo los demás pueda terminar repercutiendo de manera negativa en su propia salud: "Yo, a esta altura del año, de gripe común ya me habría enfermado como tres veces. Y que no me haya pasado eso, me preocupa . Porque estas gripes también son las que te hacen más fuerte el sistema. ¿Entendés?" Y luego agregó: "Disculpen, pero los que se mueren de coronavirus son gente que está mal, enferma y grande. Obvio que es un bajón y que es retriste, pero no se muere todo el mundo. Alguien lo tiene que decir: no se está muriendo todo el mundo de coronavirus".

Señorita Bimbo, la co-conductora del ciclo, entonces le aclaró que las personas que forman parte del grupo de riesgo no son solamente los adultos mayores. Entonces, Pichot retrucó: "Pero, pará... A esa gente hay que cuidarla muchísimo, yo no digo que no haya que cuidar a la gente que está en riesgo, a la gente que tiene un problema de respiración o tiene un problema en el sistema inmunológico hay que cuidarla muchísimo, dándoles licencias, dándoles beneficios", reflexionó.

" A mí me parece poco sano que los niños hoy estén lavándose las manos frenéticamente, cuando los niños tienen que absorber bacterias para que su cuerpo no sé qué ", insistió.